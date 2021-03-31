Volkswagen выпустил фейковую новость о смене названия. Пока иностранцы возмущаются, россияне шутят

Volkswagen 30 марта заявил о смене названия в США на Voltswagen. Так он якобы решил подчеркнуть переход на производство электромобилей. Вот только через несколько часов автоконцерн назвал это первоапрельской шуткой. Пока иностранцы возмущаются маркетинговым ходом, россияне шутят, что уже давно переименовали бренд.

Информация о смене названия американского подразделения на Voltswagen появилась на сайте немецкого концерна. Там уточнили, что слово образовано от термина «вольт» (Volt). Он обозначает единицу измерения электрического напряжения. Также в компании подчеркнули, что бренд сменит логотип, отдав предпочтение светло-голубому цвету. Все это должно было вступить в силу в мае. Позже, правда, пресс-релиз с сайта удалили. Однако сообщение осталось в Instagram компании.

«Мы знаем, что 66 лет — необычный возраст для смены имени, но мы всегда были молоды душой», — написали в посте аккаунта Volkswagen.

После этого официальный представитель Volkswagen Марк Гиллис рассказал The Wall Street Journal, что новость о переименовании Volkswagen of America была шуткой ради привлечения внимания аудитории к стратегии Volkswagen, связанной с электромобилями. Никто не ожидал, что информацию воспримут всерьез.

«Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о [первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen] ID.4», — пояснил представитель Volkswagen.

Концерн уже заявлял, что планирует стать мировым лидером в производстве электромобилей, сместив с пьедестала Tesla. К 2030 году доля полностью электрических транспортных средств в Европе должна вырасти до 60% от всех поставок. Более того, Volkswagen рассчитывает к этому времени построить в ЕС шесть заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, а также расширить сеть зарядных станций по всему миру.

Шутки и ненависть

Однако западные СМИ не оценили маркетиновый ход Volkswagen. Журналисты назвали шутку фейковой новостью и припомнили концерну скандалы с обманами. Британское издание The Guardian выпустило материал, где рассказало о неприятной для имиджа Volkswagen истории шестилетней давности.

«Преднамеренно фальшивый выпуск новостей Volkswagen, что очень необычно для крупной публичной компании, совпадает с усилиями концерна по восстановлению своего имиджа. <…> Он пытается оправиться от скандала 2015 года, когда компания обманула правительственные тесты на выбросы и позволила дизельным транспортным средствам незаконно загрязнять воздух», — подчеркнули в статье.

Тогда скандал обошелся Volkswagen в 35 миллиардов долларов, которые ушли на штрафы и урегулирование конфликта. Концерну пришлось отозвать миллионы автомобилей.

«Фальшивый пресс-релиз компании, просочившийся в понедельник, <…> привел к появлению статей об изменении названия в нескольких средствах массовой информации, включая Associated Press», — так закончили статью в The Guardian.

В американском Washington Post привели мнение эксперта, который заявил: первоапрельская шутка с изменением названия «показывает непонимание компании своего положения и того, как ей нужно исправить свою историю» — это «дурной тон» и «просто ужасно».

В Сети многие также вспомнили скандал, связанный с концерном и загрязнением воздуха и не одобрили шутку концерна.

«Я достаточно стар, чтобы помнить, как Volkswagen обошел стандарты качества воздуха, загрязнив весь наш воздух, за деньги», — написал один из пользователей Twitter.

«С точки зрения бизнеса, это не очень хороший ход», — отметил другой.

«Кому-то заплатили за эту идею? Действительно, следующий уровень», — пошутил третий.

А вот российский пользователи, похоже, шутку Volkswagen оценили. Они подметили, что в нашей стране многие и так произносят названия бренда как «фольцваген». А с переименованием это «наконец-то перестанет быть ошибкой», пояснил Lenar Zakirov.

«В России давно сменил на „фольцваген“», — саркастично заметил еще один пользователь.