«Волшебные зелья» и убитые альбиносы. Шри-Ланка боролась с коронавирусом магией

В Шри-Ланке сняли с должности министра здравоохранения. Павитра Ванняраччи одобрила колдовства и «волшебные зелья» как средство борьбы с коронавирусом. При этом женщина останется в составе правительства и возглавит министерство транспорта. Видимо там ее увлечение магией не будет оказывать негативное влияние на страну в условиях пандемии.

Колдовство не спасло от пандемии и лишило должности

Снял Ванняраччи с должности сам президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse.

Широкой массе о предпочтениях министра здравоохранения в борьбе с COVID-19 стало известно в январе. Тогда Ванняраччи публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье». Оно было призвано защитить главу Минздрава от коронавируса. Правда, после этого она все же заболела и даже попала в реанимацию, где Ванняраччи вылечили.

Но на этом женщина не остановилась. Министр вылила в местную реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец пандемии в Шри-Ланке.

После таких стараний ради своего народа Ванняраччи сняли с должности министра здравоохранения. Пост, по решению главы страны, передали Кехелии Рамбуквелле. Он занимал пост министра средств массовой информации.

Пандемия как средство заработка колдунов

Пандемия привела к гибели людей с альбинизмом. На них колдуньи и маги начали нападать особо активно, пытаясь разбогатеть на якобы целебных свойствах их частей тела. Об этом говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро, опубликованном на сайте ООН.

«Несмотря на прогресс во многих областях (прав человека — прим. „360“), я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом. Что еще более трагично, большинство жертв — дети», — отметили в заявлении.

news.un.org

В ООН подчеркнули, что альбиносы сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру. Особенно часто это происходит в государствах Африки и Южной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ситуация с коронавирусом в Шри-Ланке

При этом магия главы Минздрава похоже совсем не помогла Шри-Ланке в борьбе с пандемией. С понедельника в стране начал действовать режим общенационального локдауна из-за распространения коронавируса. Теперь местным жителям запрещено выходить из дома с 10:00 до 16:00 часов каждый день. Общее число зараженных в государстве за время пандемии составило 355 тысяч, от последствий заражения вирусом умерли более шести тысяч ланкийцев.

При этом месяц назад Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых «Спутником V», сообщал TourDom.ru. Вакцинированных гостей страны освободили от обязательного двухнедельного карантина по прилету. Однако вне зависимости от наличия прививки, все приезжие должны размещаться первые 14 дней только в специальных отелях, имеющих сертификат Safe & Secure. Такие учреждения закрыты для местных. Они ориентированы на прием исключительно иностранных граждан.

Также привитые гости страны вправе покидать территорию отеля и отправляться на экскурсии. Тем временем туристы без вакцины могут просто пользоваться инфраструктурой самой гостиницы.