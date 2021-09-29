Волосы тоже страдают от ковида. Россиянка заметила, что ее волосы посветлели после перенесенного заболевания. У некоторых даже появлялась седина и выпадали волосы. Трихологи объяснили, что на волосы влияет не только ковид, но и другие болезни.

Жительница Санкт-Петербурга переболела ковидом в средней форме и заметила изменения в цвете своих волос. Корни волос выглядели так, будто их нужно подкрасить, однако она никогда не использовала пигменты для волос и другие средства, которые обесцвечивают их, написала «Фонтанка».

Летом 32-летняя женщина месяц болела ковидом и лежала в больнице с пневмонией. После болезни у нее не полностью восстановилось обоняние. Петербурженка жаловалась на постоянную усталость и «затуманенность» головы. По ее словам, у нее выпадали волосы.

В Петербурге уже был похожий случай с 22-летней девушкой. Ее стилист заметил, что волосы стали отрастать на 1-1,5 тона светлее. При этом его клиентка перенесла ковид не очень тяжело — легкие были поражены на 30%.

Волосы после ковида

Ковид может влиять на все системы организма, и волосы тоже не застрахованы. Дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева объяснила «360», что во время ковида в волосяных фолликулах развивается воспалительный процесс за счет того, что там нарушен кровоток.

Вполне допустимо, что гибнут меланоциты, которые отвечают за пигментацию наших волос Юлия Нагайцева.

У некоторых ее клиентов наблюдается постковидное выпадение волос или появление седины. Это связано с дефицитом витаминов, который возник после перенесенного заболевания. По словам Нагайцевой, пациенты сталкивались с железодефицитной анемией, дефицитом цинка и меди. Эти факторы могли запустить процесс старения.

Изменение цвета волос могло произойти и из-за других процессов. Терапевт и дерматолог Лариса Алексеева объяснила «360», что ковид мог повлиять на некоторые функции печени.

«Новый штамм ковида может влиять на пигментную функцию печени. Но это может быть и совпадением», — добавила специалист.

Нагайцева напомнила, что седина развивается не сразу, а постепенно. Из-за гибели меланоцитов пигментация становится менее насыщенной. Это обычно сильно заметно на темных волосах, а не на светлых.

Волосы тоже болеют

На волосы может повлиять не только ковид, но и другие болезни. Нагайцева напомнила, что все волосы — это индикатор состояния здоровья, поэтому любые изменения в работе организма могут привести к нарушению структуры полотна и выпадению.

«Сейчас крайне распространена железодефицитная анемия, особенно среди женщин. <…> Огромное количество пациентов с дефицитом витаминов группы B, с дефицитом белка. Это потому что они не едят белок, а предпочитают растительную пищу», — добавила трихолог.

На состояние волос влияет и рацион, который сейчас перестал быть разнообразным. По словам Нагайцевой, у многих сейчас низкий уровень полинасыщенной жирной кислоты и дефицит омега-3.

Помимо дефицита витаминов на состояние волос также может влиять перенесенный стресс.

«Стресс — это огромный выброс гормона норадреналина. Чтобы компенсировать его, организм затрачивает силы», — заверила Нагайцева.

При появлении выпавших волос или седины стоит обратиться к терапевтам или трихологам. По словам Нагайцевой, они укажут, к каким другим специалистам необходимо прийти на прием, чтобы восстановить здоровье волос.