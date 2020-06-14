Поправки к Конституции покажут доверие страны к добровольцам. Это станет фундаментом развития волонтерских движений

Поправки закрепят в Конституции деятельность волонтеров и некоммерческих организаций. Это обяжет государство оказывать поддержку добровольцам. Те, в свою очередь, смогут приносить больше помощи населению страны.

Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева рассказала «360», что волонтеры помогают россиянам уже не первый год. В стране был объявлен Год добровольца и принят соответствующий пакет законов. Сейчас пришла очередь внесения поправок в Конституцию.

«Во-первых, это логическое такое движение навстречу обществу от государства. То, что мы закрепляем это в основном законе, — это признание деятельности граждан нашего государства и того глубокого уважения, которое лично президент испытывает, потому что он поддержал эту поправку», — подчеркнула Цунаева.

Она добавила, что поправка к Конституции говорит и о признании законодателей, которые за нее проголосовали. Они выразили свое доверие к гражданам страны. При этом волонтеры и добровольцы уже успели заслужить это доверие.

«У нас есть президентские гранты. Они выдаются на актуально значимые проекты, то есть значит, что мы уже участвуем. У нас есть Общественная палата — такой дом всех общественных организаций, у которых тоже очень высокие функции, полномочия, включая нулевые чтения, общественное наблюдение», — пояснила ответственный секретарь.

По словам Цунаевой, закрепление понятий в Конституции станет фундаментом, который позволит волонтерским организациям продолжать свою работу.

Безусловно, это очень здорово, позитивно. С одной стороны, признание заслуг, а с другой стороны — фундамент, который позволит нам двигаться дальше вместе Елена Цунаева ответственный секретарь «Поискового движения России».

Она отметила, что, если какую-либо тему поднимают до уровня Конституции, то это говорит о признании заслуг. После принятия поправок нарушения нормативных актов будут уже нарушениями основного закона страны.

«То, что государство зафиксировало, что оно готово и поручает правительству развивать добровольческую деятельность, — это очень мощный заряд для дальнейшей совместной работы», — заключила Цунаева.

«Помощи станет больше»

Если кто-то сомневается в необходимости добровольцев, то председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рекомендует вспомнить их помощь при коронавирусе.

«Ситуация с коронавирусом показала, насколько значима поправка о том, чтобы правительство России постоянно поддерживало волонтерские организации. Сегодня благодаря такой поддержке нам удалось помочь огромному количеству людей: пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны, которым мы доставляли продукты питания, медикаменты и все необходимые товары», — подчеркнула она.

Амельченкова добавила, что решение по принятию поправок остается за россиянами, но поправка о волонтерах является очень актуальной. Сейчас волонтерские организации поддерживаются на самом высоком уровне, но так было далеко не всегда.

«Например, когда я начинала свой первый добровольческий проект, наверное, лет 10-11 назад, я помню, как было сложно. Я помню, как нас не понимали ни органы государственной власти, ни даже те люди, которым мы помогали. Вообще, доверие к волонтерам было не такое высокое, как сегодня», — вспоминает председатель штаба.

С годами волонтерам удалось доказать эффективность и значимость своей деятельности. Организации стало поддерживать государство. Но для того, чтобы это все продолжилось и стало постоянной обязанностью государства, предложили поправку в 114-ю статью.

Я думаю, что благодаря этому мы сможем еще качественнее оказывать адресную помощь нуждающимся. Это и дети в приютах, и ветераны Великой Отечественной войны, животные. Там совершенно много разных направлений, поэтому я думаю, что помощь будет еще больше Ольга Амельченкова председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ответственность государства

Член Общественной палаты и председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи» Павел Красноруцкий отметил, что сами по себе поправки не являются конечной целью.

«Поправки — это лишь один из последующих этапов для развития мер поддержки и внимания к волонтерским и некоммерческим организациям и особенно к молодежной политике в целом», — объяснил свою точку зрения Красноруцкий.

Он подчеркнул, что в Конституцию могут включить очень важную поправку о закреплении понятия молодежной политики. Раньше о ней в Конституции речи не было. Это даст очень серьезные возможности и дополнительный импульс к принятию закона о молодежной политике, который будет способствовать регулированию между федеральной и региональной исполнительной властью.

«[Принятие поправок] возложит ответственность на государство, чтобы оно более чутко и внимательно относилось к общественным организациям», — отметил член Общественной палаты.

Красноруцкий заключил, что поправки помогут некоммерческим организациям создать хорошие условия для населения.