Волноваться не о чем. Священник-экзорцист предупредил о росте «агрессивного сатанизма» среди молодежи

Католический священник-экзорцист забил тревогу: он заметил среди молодежи всплеск «агрессивного сатанизма». Он связывает это с отходом молодых людей от церкви и отсутствием в обществе сильных ролевых моделей. «360» рассказывает, действительно ли подрастающее поколение в опасности, и чем российская ситуация отличается от западной.

Доминиканский священник Франсуа Дермин считает, что воздействие демонов в молодом возрасте поощряет насилие, начиная от издевательств и заканчивая более серьезными проявлениями. А распространению сатанизма, по его мнению, способствует интернет, где все чаще встречаются ссылки на демонические явления в видеоиграх, и даже в школьных забавах, таких как «вызов Чарли Чарли», где игроки просят сверхъестественное существо «Чарли» ответить на их вопросы.

«Сатанизм становится гораздо более агрессивным, а также рассеивается», — считает Дермин.

«Отход от церкви и секуляризация оставляют духовную, культурную и идеологическую пустоту. У молодежи нет ничего, что могло бы удовлетворить их глубокие духовные потребности. Они жаждут чего-то, а церковь уже непривлекательна», — заявил он.

По мнению священника, ответы и пристанище беспокойные души молодых людей находят в оккультизме, в частности, в сатанистских сектах. Как пример распространения этой ереси в обществе Дермин приводит недавно вышедшую «Детскую книгу демонов», предназначенную для детей 5-10 лет. Автор и иллюстратор Аарон Лейтон, известный поклонник оккультных практик, а сама книга содержит изображения около 20 различных демонов и рассказывает об оккультных знаках и способах общения с нечистью.

«Детская книга демонов» Аарона Лейтона / amazon

Основным опасением Дермина является то, что молодежь приобретет «сатанинский менталитет», при котором демонический мир и общение с ним станут нормальными. Когда это произойдет, считает священник, «они рискуют перейти от культуры к действиям. Они сами могут очень легко стать злыми».

Ответственность за происходящее, по мнению Дермина, отчасти лежит на разрушении института семьи, из-за которого дети оказываются в незащищенном положении.

«Образование молодежи все хуже и хуже. Пары распадаются. Дети остаются одни, они дестабилизированы, у них нет никакой защиты, поэтому когда они сталкиваются с давлением со стороны сверстников, чтобы присоединиться к оккультной деятельности, особенно с обещанием, что дьявол даст им власть в обмен на лояльность, им трудно сопротивляться», — считает он.

Он также особо подчеркивает, что распространяющееся все больше насилие — результат обращения молодежи к сатанизму и другим оккультным организациям. «Наше общество рискует распасться, если так будет продолжаться», — заявил он.

Российская молодежь в безопасности

В России институт церкви тоже ослабевает. Председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы Олег Жолобов считает, что для молодежи естественно ставить под сомнение общепринятые, традиционные, классические постулаты.

«Молодежь в такие времена, когда идет эпоха перемен, когда много разрешений, она начинает искать себя. Старое уже начинает надоедать», — считает Жолобов.

Но бояться этого не стоит, стоит больше обращаться к молодежи и стараться заинтересовать ее.

Самое страшное для ребенка — почувствовать свое одиночество и понять, что он никому не нужен. Как только это происходит, его обязательно кто-то подбирает. Молодежь во все времена — это люди, которые что-то ищут. Им нужны не только двери, но и ключи от этих дверей. И чем больше будет дверей, тем больше они будут метаться и искать себя — и в хорошем смысле, и в плохом Олег Жолобов.

Богослов Денис Батарчук отметил в разговоре с «360», что в последнее время молодежи в церкви стало больше, хотя в общем и целом доля населения, действительно обращенная к церкви, ничтожно мала. Но, по его мнению, беспокоиться за то, что от официальной церкви молодые люди уйдут в секты, нет смысла, потому что мощных сект, которые могли бы завербовать большое количество людей, в России сегодня нет.

Как Высоцкий пел, «настоящих буйных мало». Сейчас нет каких-то таких вождей, за которыми бы кто-то пошел. Молодежь на Западе действительно больше не интересуется церковью, но это потому что церковь себя там дискредитирует на каждом шагу Денис Батарчук.

По мнению Батарчука, единственный действенный способ привлечь людей к церкви — дать живые примеры того, что эта церковь проповедует. «А наша церковь сейчас идет по другому пути, она на законодательном уровне пытается всячески навязать свои услуги и свои доктрины. Народ просто подсознательно этому сопротивляется», — заключил Батарчук.