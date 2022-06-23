Британцам «жмет» рабочий день, а норвежцы хотят заплаты побольше. Европу накрыло волной протестов

По миру идет волна забастовок — работники не довольны маленькой оплатой труда и увеличением расходов на проживание. Из-за акций протеста в Великобритании парализовало транспортную систему, а в Бельгии и Норвегии отменили авиарейсы. В Эквадоре забастовки переросли в ожесточенные столкновения с полицией.

Северная Македония

Работники бюджетных организаций Северной Македонии начали забастовку в среду с требованием повысить зарплату и покрыть расходы на ежегодный отпуск. Члены профсоюзов установили 120 пустых стульев на площади перед зданием собрания в Скопье, писало РИА «Новости».

Сотрудники судов, министерств, муниципальных органов власти прерывали свою работу утром на один час для проведения протеста перед зданиями государственных структур. Профсоюзы предупредили правительство страны о протесте еще 6 июня, но переговоры не дали результатов.

Источник фото: РИА «Новости"/ Алексей Витвицкий

Во время забастовки бюджетные организации страны работают только с десятой частью всех сотрудников.

Великобритания

Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT начал масштабную забастовку, которая продлится до 25 июня. Во вторник во всей стране отменили движение поездов по многим направлениям, метро в Лондоне тоже перестало работать.

Акция протеста может привести к тому, что функционирование железных дорог прервется минимум на три дня. Она скажется на миллионах жителей страны, которые каждый день пользуются транспортом.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Песня

Профсоюзы протестуют из-за заморозки повышения зарплат, увольнения части сотрудников и увеличения продолжительности рабочего дня с 35 до 40 часов в неделю. Их также не устроили планы по сокращению проверок безопасности и закрытие всех касс по продаже билетов.

Пока что переговоры профсоюза и властей не дали результатов. Работники пообещали продолжать забастовку до тех пор, пока не получат гарантии занятости и увеличение зарплаты для сотрудников, которые столкнулись с растущими расходами на проживание, написала британская газета The Guardian.

Израиль

Забастовки докатились до Израиля. Профсоюз учителей объявил о закрытии школ в среду. Педагоги потребовали, чтобы министерство финансов внесло предложение о повышении заработной платы. Протест не закончится, пока ведомство не пойдет на уступки.

По словам секретаря Союза учителей Яффа Бен-Давида, в течение шести месяцев педагоги вели переговоры с чиновники, но не получили ни одного конкретного предложения, написала израильская газета Jerusalem Post.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Куденко

Это не первая акция Союза учителей. Он протестовал и раньше против маленьких зарплат в израильской системе образования. Недовольные учителя раньше срока прекращали учебу и с опозданием начинали учебный день.

Бельгия

В понедельник аэропорт Брюсселя отменил все запланированные рейсы из города из-за забастовок бельгийских профсоюзов. Организации вывели на протест десятки тысяч своих сотрудников в связи с ростом цен и снижением покупательной способности бельгийцев. Работники призвали защитить их благосостояние на фоне дорожающего уровня жизни.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Пивоваров

Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проведут забастовку с 23 по 25 июня. Они требуют от руководства прекратить давление на них. Но менеджмент авиакомпании заявил, что их нынешнее финансовое состояние не позволит пойти на уступки, написало бельгийское издание The Brussels Times.

Протест затронул также мусороперерабатывающие предприятия в Брюсселе и Антверпене. К акции присоединились центры по уходу за детьми — они на день перестали работать.

Норвегия

К забастовкам присоединились авиатехники норвежской компании Norwegian. Из-за этого 12 рейсов пришлось отменить. Не состоялись полеты по маршрутам Осло-Копенгаген, Осло-Майорка, Осло-Краков, Осло-Лондон и Осло-Стокгольм.

Авиатехники начали протестовать еще 18 июня. Они требовали от авиакомпании повысить зарплату, но начальство назвало это нереалистичным. Сначала демонстрантов было 30, но потом к ним присоединились еще 75 работников. В итоге число отказавшихся работать сотрудников составляет около четверти от их общего числа в Норвегии, писало информационное агентство «Красная весна».

Из-за протестов отменили еще четыре направления. Самолет должен был лететь из Торпа в Абердин через Ставангер и обратно.

Эквадор

В Эквадоре начались ожесточенные забастовки против экономической политики президента страны Гильермо Лассо. В итоге столица Кито, а также несколько регионов оказались парализованными. Несмотря на это, власти отказались идти на переговоры с протестующими. Спустя 10 дней протеста жители города столкнулись с нехваткой топлива и еды.

Протестующие требуют от правительства снизить цены на бензин, контролировать стоимость сельскохозяйственной продукции и увеличить финансирование образования из бюджета. Мирный протест быстро перерос в столкновения. И в итоге власти ввели чрезвычайное положение.

Вооруженные демонстранты столкнулись с военными и подожгли полицейский участок. Они также попытались ограбить банк и атаковали мирных жителей.