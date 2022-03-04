Приступ ненависти к мемориалам СССР. Восточная Европа захлебнулась в очередной волне вандализма

В Европе началась новая волна ненависти к мемориалам СССР. В городах вандалы оскверняют памятники павшим советским солдатам-освободителям. Хулиганы ночью раскрашивают их в цвета украинских флагов и оставляют оскорбительные фразы.

Молдавия

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Силы Минобороны наносят высокоточные удары по военным объектам соседней страны. За время спецоперации участились случаи, когда вандалы оскверняют советские мемориалы. В Молдавии возле села Леушены неизвестные испортили постамент памятника Т-34, посвященного героям Великой Отечественной войны, написал ТАСС.

Они выкрасили его в цвета украинского флага, а памятные плиты полностью залили краской. Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович возмутился осквернением мемориального комплекса и сообщил, что в правоохранительные органы отправят обращение с требованием найти злоумышленников.

Выяснилось, что памятник обезобразило молодежное крыло Партии национального единства Молдавии. Ее секретарь и бывший министр обороны страны Анатолий Шалару рассказал, что таким образом активисты хотели поддержать Украину.

Позднее Алексей Петрович рассказал на своей странице в Facebook о том, что районная организация Партии социалистов привела в порядок постамент мемориального комплекса.

Латвия

Ранее в Латвии вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Они облили желтой и синей краской цифры памятных дат у подножия монумента и возложенные к нему цветы.

Источник фото: Facebook, Twitter

Вандалы испортили памятник ночью 25 февраля. Позднее его очистили от краски. Полиция Латвии пообещала провести расследование. Латвийские националисты не раз призывали снести мемориал, но власти не поддерживали инициативу.

Литва

В соседней Литве злоумышленники осквернили памятники советским воинам в Кайшядорском и Юрбаркском районах. В деревне Пашалтуонис на мемориале погибшим советским солдатам обнаружили свастику и оскорбительные надписи.

В городе Жасляй вандалы облили краской мемориал советскому воину. Правоохранительные органы начали расследовать дело. После этих случаев премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала жителей избегать провокаций.

Словакия

Русофобские настроения распространились и в Словакии. В Братиславе в ночь с 2 по 3 марта вандалы облили краской военно-мемориальный комплекс «Славин», на территории которого захоронены 6845 красноармейцев. Они погибли в боях с фашистами.

Посольство России в Словакии потребовало восстановить мемориал в первозданном виде и напомнило о соглашении между двумя странами «О захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны».

Болгария

В Болгарии вандалы напали сразу на несколько советских монументов. В Софии неизвестные оставили оскорбительные надписи на памятнике Советской армии в честь воинов, которые освободили Софию, написал РЕН ТВ.

В Бургасе хулиганы расписали памятник Советской армии, известный как «Алеша». А в Русе полиция задержала двух вандалов, которые облили часть памятника красной краской. Местные жители при этом выкрикивали антироссийские лозунги, написал REGNUM.

От рук хулиганов пострадал памятник советскому воину в городе Стара-Загора. На нем нарисовали большой украинский флаг.