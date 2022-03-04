Приступ ненависти к мемориалам СССР. Восточная Европа захлебнулась в очередной волне вандализма
Хулиганы оскверняют мемориалы павшим советским воинам
В Европе началась новая волна ненависти к мемориалам СССР. В городах вандалы оскверняют памятники павшим советским солдатам-освободителям. Хулиганы ночью раскрашивают их в цвета украинских флагов и оставляют оскорбительные фразы.
Молдавия
В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Силы Минобороны наносят высокоточные удары по военным объектам соседней страны. За время спецоперации участились случаи, когда вандалы оскверняют советские мемориалы. В Молдавии возле села Леушены неизвестные испортили постамент памятника Т-34, посвященного героям Великой Отечественной войны, написал ТАСС.
Они выкрасили его в цвета украинского флага, а памятные плиты полностью залили краской. Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович возмутился осквернением мемориального комплекса и сообщил, что в правоохранительные органы отправят обращение с требованием найти злоумышленников.
Выяснилось, что памятник обезобразило молодежное крыло Партии национального единства Молдавии. Ее секретарь и бывший министр обороны страны Анатолий Шалару рассказал, что таким образом активисты хотели поддержать Украину.
Позднее Алексей Петрович рассказал на своей странице в Facebook о том, что районная организация Партии социалистов привела в порядок постамент мемориального комплекса.
Латвия
Ранее в Латвии вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Они облили желтой и синей краской цифры памятных дат у подножия монумента и возложенные к нему цветы.
Вандалы испортили памятник ночью 25 февраля. Позднее его очистили от краски. Полиция Латвии пообещала провести расследование. Латвийские националисты не раз призывали снести мемориал, но власти не поддерживали инициативу.
Литва
В соседней Литве злоумышленники осквернили памятники советским воинам в Кайшядорском и Юрбаркском районах. В деревне Пашалтуонис на мемориале погибшим советским солдатам обнаружили свастику и оскорбительные надписи.
В городе Жасляй вандалы облили краской мемориал советскому воину. Правоохранительные органы начали расследовать дело. После этих случаев премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала жителей избегать провокаций.
Словакия
Русофобские настроения распространились и в Словакии. В Братиславе в ночь с 2 по 3 марта вандалы облили краской военно-мемориальный комплекс «Славин», на территории которого захоронены 6845 красноармейцев. Они погибли в боях с фашистами.
Посольство России в Словакии потребовало восстановить мемориал в первозданном виде и напомнило о соглашении между двумя странами «О захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны».
Болгария
В Болгарии вандалы напали сразу на несколько советских монументов. В Софии неизвестные оставили оскорбительные надписи на памятнике Советской армии в честь воинов, которые освободили Софию, написал РЕН ТВ.
В Бургасе хулиганы расписали памятник Советской армии, известный как «Алеша». А в Русе полиция задержала двух вандалов, которые облили часть памятника красной краской. Местные жители при этом выкрикивали антироссийские лозунги, написал REGNUM.
От рук хулиганов пострадал памятник советскому воину в городе Стара-Загора. На нем нарисовали большой украинский флаг.