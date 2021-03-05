Мощная волна землетрясений произошла у берегов Новой Зеландии. Перепуганные жители делились фото и видео

Утром 5 марта недалеко от побережья Новой Зеландии произошло четыре землетрясения. Для местных жителей и сейсмологов это оказалось неприятным сюрпризом.

В эту пятницу у берегов новозеландского архипелага Кермадек произошло четыре землетрясения, из-за которых появилась угроза цунами. Третий толчок имел магнитуду 8,1, сообщил канал CNN. До этого в тысяче километров к востоку от Северного острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Жители некоторых районов получили сообщения о немедленной эвакуации, когда включились предупреждающие сирены. Новозеландское агентство по ликвидации чрезвычайных ситуаций вопреки эпидемическим правилам попросило жителей побережья не оставаться дома, так как есть вероятность опасного цунами.

Пользователи в страхе начали активно делиться в соцсетях видео с высокими волнами и сообщениями о землетрясениях.

Один из пользователей заметил, как владельцы лодок в панике отплывают от берегов, чтобы найти укрытие.

Местные жители выкладывали видео с воем предупреждающей о цунами сирены.

Би-би-си также сообщала о пробках на дорогах в городах Уангарей и Уакатане, поскольку жители покидали свои дома, школы и рабочие места.

Позднее уровень опасности уменьшили с «наземной и морской угрозы» до «береговой угрозы». Это позволило всем эвакуированным жителям вернуться к себе домой. Агентство по ликвидации чрезвычайных ситуаций также добавило, что сильные волны и непредсказуемые приливы могут продолжаться несколько часов, поэтому люди должны находиться подальше от пляжей, берегов и рек.

Для многих новозеландских специалистов землетрясение оказалось неприятным сюрпризом. По словам ученого-сейсмолога Билла Фрая, за все 13 лет изучения землетрясений и цунами он впервые увидел именно такую необычную последовательность подземных толчков.

Предупреждение о цунами также получили жители Эквадора, Коста-Рики, Никарагуа, Мексики, Чили, Колумбии и Перу.

Десятилетие землетрясения

За неделю до происшествия в Новой Зеландии прошел день памяти мощного землетрясения, которое произошло десять лет назад в Крайстчерче. В результате подземных толчков погибли 185 человек, тысячи были ранены, а многие дома разрушились.

Центральная часть Крайстчерча была почти полностью разрушена, не уцелели жилые районы и городской собор. Из-за этого правительство начало восстановительные работы, которые продолжаются и спустя десятилетие. Землетрясение также привело к сходу 30 миллионов тонн Тасманского ледника, который находился в 250 километрах от пострадавшего города.

Во время своей речи на день памяти в Крайстчерче нынешний премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что пострадавший город встанет в один ряд с другими лучшими городами Новой Зеландии.

Волна землетрясений

Землетрясения ощутили не только в Новой Зеландии, но и на другом конце света — в Исландии. За последнюю неделю 17 тысяч землетрясений обрушились на юго-западный регион Рейкьянес, сообщили в CNN.

Самое мощное землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера произошло утром 24 февраля. Подземные толчки сильно обеспокоили жителей столицы Исландии Рейкьявика и небольших городов вокруг, где проживает две трети всего населения страны. Два других землетрясения магнитудой более пяти произошли 27 февраля и 1 марта.

И хотя сами землетрясения почти что не нанесли никакого ущерба, местные власти боятся, что из-за этого может начаться извержение вулканов.