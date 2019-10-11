Волна самозащиты. Как дело сестер Хачатурян могло повлиять на жертв домашнего насилия

Дело сестер Хачатурян сильно задело российскую общественность. После того, как стало известно, что сестры, убившие отца, годами подвергались психологическому, физическому и сексуальному насилию, молчать оказалось невозможно. После принятия закона о декриминализации домашнего насилия многие говорили о том, что женщины и дети, чаще всех подвергающиеся такому насилию, окажутся незащищенной частью общества, что закон развяжет руки домашним тиранам.

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Еще в 2017 году декриминализация получила широкий резонанс, против нее выступали адвокаты, общественные деятели, уполномоченные по правам человека, феминистки и многие другие. Но дело сестер Хачатурян наглядно показало, чем могут заканчиваться «семейные драмы», которые государство, пусть и частично, но все же вывело из зоны уголовной ответственности.

И такое широкое обсуждение показало жертвам домашнего насилия, как их на самом деле много. Возможно, поддержка как российского, так и мирового сообщества сподвигла российских женщин перестать терпеть побои и изнасилования. Женщины стали чаще давать отпор обидчикам, но за это им приходится платить свободой.

Терпеть нельзя наказывать

В Махачкале 25-летний мужчина изнасиловал свою бывшую сожительницу, после чего потребовал от нее оформить кредит и отдать ему деньги. Когда обидчик уснул, девушка позвонила родственнице — та приехала, и девушки задушили насильника проводом. Следственный комитет выдвинул обвинение по 105-й статье УК РФ, «Причинение смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

И такие преступления, происходящие из-за нежелания и невозможности терпеть насилие и отсутствия ощущения защищенности, нельзя прекратить судами над женщинами. Проблема ведь не в них, а в том, что общество вынуждает их защищаться самостоятельно.

Поэтому единственная реальная возможность прервать этот порочный круг — наладить систему профилактики домашнего насилия. Оно должно не только порицаться обществом, но и контролироваться государством. А для этого должна быть создана работающая система психологической помощи жертвам домашнего насилия и принудительной работы психиатров с насильниками. Иначе в новостях все чаще будут всплывать новости о том, что муж отрубил жене руки или избил до комы. А потом о том, что жена отправляется в тюрьму за превышение необходимой самообороны. И так по кругу, пока не станет невозможно терпеть.

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