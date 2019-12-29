Вооруженный ножом мужчина напал на группу евреев-хасидов около синагоги города Монси в штате Нью-Йорк. Он ранил пять человек, а после скрылся с места происшествия. Это не первый случай агрессивного антисемитизма, который произошел в Нью-Йорке и окрестностях за последнюю неделю, когда иудеи празднуют Хануку. «360» собрал все, что известно о нападениях и реакции властей.

Атака на синагогу

Нападение на синагогу в находящемся недалеко от Нью-Йорка городе Монси произошло минувшим вечером. Как рассказал в беседе с изданием The New York Times очевидец происшествия Аарон Коц, злоумышленник достал нож и начал наносить удары сразу, как только вошел. «У нас не было времени, чтобы среагировать», — подчеркнул он.

По словам свидетеля, нападавший закрыл лицо шарфом, но можно точно сказать, что это был афроамериканец. Всего он успел ранить пять человек. Свою последнюю жертву он ударил ножом около шести раз. После резни злоумышленник прыгнул в автомобиль Nissan Sentra и уехал с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения срочно госпитализировали раненых в местные больницы. Согласно последним данным, два человека находятся в критическом состоянии.

Нападение в праздник

На уходящей неделе еврейские общины всего мира отмечают Хануку — праздник света, одержавшего победу над тьмой. Мероприятия идут, начиная с вечера воскресенья до вечера понедельника. Но рост антисемитских настроений в Нью-Йорке привел к тому, что для местной общины праздник оказался серьезно испорчен.

Как сообщил HuffPost, первое нападение на еврея произошло на Манхэттене, когда 28-летний мужчина напал на 65-летнего хасида. Хулиган повалил пожилого мужчину на землю и начал забивать его ногами, выкрикивая антисемитские оскорбления. Нападавшего задержали на месте. Ему предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти.

В тот же день группа подростков избила двух еврейских мальчиков шести и семи лет в Бруклине. По словам члена городского совета города Стивена Леви, это были дети из местной общины хасидов, которые живут в этом районе на протяжении нескольких десятилетий в полной гармонии с остальным сообществом.

Во вторник группа мужчин преследовала молодого еврея, выкрикивая в его адрес антисемитские оскорбления. Когда он достал телефон, чтобы снять обидчиков на видео, хулиганы кинули в него бутылкой и разбежались.

Вечером 56-летнего еврея избила группа из четырех афроамериканцев, которые напали на него со спины.

В четверг на молодую еврейку с трехлетним сыном напала женщина, которая начала бить ее сумкой по голове и пообещала, что «вам всем скоро конец». Нападавшую задержали и ей предъявили обвинение в нападение на почве ненависти. Последний инцидент произошел около 12:40 утра в пятницу, когда чернокожая девушка ударила по голове сразу трех женщин, которые шли ей на встречу. После задержания она призналась, что пошла на преступление, так как видела перед собой евреев.

Начальник полиции Нью-Йорка Родни Харрисон заявил, что количество антисемитских нападений в городе действительно увеличилось. При этом он подчеркнул, что о мотивах пока говорить рано.

«Мы относимся к эти преступления очень серьезно и делаем все возможное, чтобы привлечь этих лиц к ответственности», — заявил он.

Несмотря на призывы еврейской общины ужесточить наказание на почве ненависти суды пока не особо прислушиваются к этому мнению. Судьи встают на сторону нападавших. Так, ударившую сумкой женщину с ребенком девушку суд освободил после рассмотрения обвинения. Представляющая ее интересы адвокат Айрис Ин от общения с журналистами отказалась.

Между тем, по данным департамента полиции Нью-Йорка количество антисемитских нападений в 2019 году выросло на 20%, а преступлений совершенных на религиозной почве стало почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Пока же мэр города Билл де Блазио увеличил количество полицейских в кварталах с большим количеством проживающих евреев на время празднования Хануки.