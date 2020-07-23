Волна насилия в городах США. Отряды федеральных агентов направили в Портленд, Чикаго и Канзас-Сити

По городам США идет волна насилия, вызванная убийством Джорджа Флойда при задержании. Беспорядки не утихают уже несколько месяцев. Дональд Трамп обвиняет власти на местах в бездействии. Он отправил отряды федеральных сил в Портленд, Чикаго и Канзас-Сити. Операция носит название «Легенда». «360» выяснил, что происходит в Штатах и почему местные власти не хотят договариваться с Трампом.

Портленд

В Портленде уже почти два месяца идут акции против расизма. На этой неделе к протестующим присоединилось движение американских мам. Они называют себя «Мамы стеной», пишет «Би-би-си». Женщины разного возраста взяли на себя роль живого щита, заняв позицию между демонстрантами и федеральными военизированными подразделениями, которые прислал глава Штатов.

Движение образовалось с поста на Fасеbооk, опубликованного местной жительницы Бев Барнум. Она вдохновилась репортажи СМИ, рассказывающими, как федеральные силы безопасности нарушают права человека. Для разгона демонстрантов полиция применяет спецсредства, например шумовые гранаты, а также слезоточивый газ. Также федеральные силы упрекают в передвижении по городу в полном защитном обмундировании в машинах без опознавательных знаков и в произвольном задержании митингующих.

Действия федеральных сил вызвали критику и у властей Портленда. Сенатор-демократ от Орегона Джеффри Меркли, его коллега Рональд Уайден и члены палаты представителей Конгресса США Эрл Блуменауэр и Сюзанна Бонамичи призвали вывести агентов за пределы штата. Самого Трампа же обвинили в злоупотреблении властью. В итоге руководство Портленда запретило полиции сотрудничать с федеральными правоохранителями во время протестов.

Трамп же уверен, что поступает верно. Так, по его словам, он борется с шокирующим ростом количества перестрелок, убийств и других преступлений. «Эта кровавая бойня должна быть прекращена. И она будет прекращена», — заявил глава Штатов.

Чикаго

Трамп отправил федеральные силы и в Чикаго. Президент не раз говорил о проблеме вооруженного насилия в этом городе. В Чикаго, по данным местной прессы, количество убийств выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. «Это буйство насилия шокирует общественное сознание», — заявил Трамп.

Последней каплей стали местные разборки, в результате которых как минимум 14 человек получили пулевые ранения у местного похоронного бюро. Нападение связывают с разборками банд Чикаго. Только после этого глава государства направил в город дополнительные силы в помощь местным полицейским.

«Мы открыты для настоящего партнерства, но мы не приемлем диктатуру», — ответила мэр города Лори Лайтфут, подтвердив, что в город прибывают федеральные агенты. Политик предупредила, что применение методов, которые использовали в Портленде, в Чикаго недопустимо.

Канзас-Сити

В Канзас-Сити тоже направлено порядка 200 федеральных агентов. Там в июне в собственной кроватке был застрелен спящий мальчик по имени ЛеДженд Талиферро. Ему было четыре года. Именно в честь него и названа нынешняя операция по борьбе с преступностью — «Легенда». Об этом рассказал Дональд Трамп.

Ни одна мать не должна держать на руках своего мертвого ребенка, погибшего только лишь из-за того, что политики отказываются делать то, что необходимо для безопасности в их районе или в их городе Дональд Трамп президент США.

По данным издания Kansas City Star, если в городе сохранится нынешняя тенденция с количеством преступлений, 2020-й станет для Канзаса рекордным по количеству убийств. С начала года там убили 110 человек, еще 50 погибли в пригородах.

Трамп прав?

«Трамп прав. Местные власти ранее приказали полиции отступить и не использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для восстановления правопорядка, без чего безопасность не может быть обеспечена, и таким образом правительство не может защищать права граждан», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, оппоненты Трампа преследуют исключительно политические цели. Они надеются спровоцировать еще больший хаос в стране. Дестабилизация — часть их игры, рассчитанной на то, чтобы настроить избирателей против действующего президента США перед выборами. При этом собеседник «360» уверен, что без силовых методов сложившуюся в Штатах ситуацию наладить нельзя.

«Это невозможно, так как местные власти намеренно позволяют проблемам обостриться и накалиться до критического уровня, на котором они находятся в настоящее время. Без федерального вмешательства ситуация будет только ухудшаться», — заключил Корыбко.