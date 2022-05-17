Волна лжеминирований продолжается в России. К ней может быть причастна не только СБУ

С января в городах России не прекращается волна сообщений о лжеминировании в школах и административных зданиях. За ними может стоять как украинская сторона, так и несовершеннолетние хулиганы, которые хотят сорвать уроки. Так же как и взрослым, школьникам грозит суровое наказание.

Угрозы взрывов

Волна сообщений о лжеминировании с января этого года накрыла города России. Письма с угрозами обнаруживали на почтовых ящиках школ, университетов. Правоохранительные органы также получали сообщения о бомбах в зданиях ФСИН, прокуратуры, судов, магазинов и складов. В начале зимы звонки с угрозами связывали с переговорами США и России в Женеве.

В Саратове из-за угрозы взрыва второй день подряд эвакуируют школы. Из зданий вывели персонал и школьников, а специалисты с собаками обследовали помещения. Причиной стало сообщение и готовящемся взрыве, написал сайт «Регион 64».

За день до этого в городе эвакуировали мэрию и школы из-за анонимных сообщений с угрозами теракта, написал «Интерфакс».

Похожая ситуация происходит и в других городах России. В Ульяновске на почту школам, администрации и аэропорту пришли письма о минировании. В связи с этим губернатор Ульяновской области поручил разработать спам-фильтр от подобных злоумышленников, сообщил сайт kp.ru.

Источник фото: РИА «Новости»/Кирилл Каллиников

По данным сайта 78.ru, в Санкт-Петербурге поступили сообщения о минировании медицинских учреждений, школ, вузов и судов. В общей сложности из зданий эвакуировали 3479 человек.

Одновременно с этим в Telegram появился канал, администраторы которого организовывают лжеминирования по всей территории России. Подписчики общаются в чате и выбирают объекты в городах страны для ложных сообщений о бомбе. За 500 рублей администраторы предлагают заминировать определенные школы и жилые дома. По данным Telegram-канала Baza, полиция разыскивает администраторов сообществ, на которых возбуждено несколько уголовных дел.

Ответственные за звонки

По словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, за сообщениями о лжеминировании могут стоять как украинская сторона, так и школьники-хулиганы. Такие вещи делаются из политических побуждений, но нельзя исключить хулиганские действия подростков.

Источник фото: РИА «Новости» / ФСБ РФ

Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с «360» отметил, что сообщения о лжеминировании появляются последние несколько лет, а их цель — дестабилизация страны. Тем не менее, помимо иностранных структур, за угрозами могут стоять несовершеннолетние хулиганы, уверен он.

«Может звонить школьник, у которого контрольная, а он к ней не готов. Он поэтому говорит, что заминирована школа. Все это делается просто для того, чтобы ее закрыли и ему не поставили двойку», — рассказал Рощин.

Поимка злоумышленников

Лжетеррористов ловить не всегда просто. Злоумышленники умело могут пользоваться техническими средствами шифрования и заметать следы. В итоге определить их можно только после фатальной технической ошибки лжеминеров. Тем не менее они попадают в руки правосудия. По словам Линдера, уже были случаи, когда несовершеннолетние школьники получали тюремные сроки от шести лет и больше. Если злоумышленники находятся в другой стране, то найти их местоположение тоже можно, но дальше начинается сложная юридическая работа, объяснил он.

Если вопрос в сопредельной стороне, то найти людей и потребовать их экстрадиции сложнее, хотя местоположение и идентификация уже известны. <…> Учитывая нынешнюю обстановку в мире, с экстрадицией всегда возникают большие проблемы. Но когда это происходит на своей территории, злоумышленников ждет наказание, которое соответствует закону о противодействии терроризма и экстремизма в РФ Иосиф Линдер.

Злоумышленников наказывают по уголовной статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальный тюремный срок по ней составляет 10 лет.

Однако телефонный терроризм сложно искоренить. По словам Линдера, звонки с угрозами, связанные с IP-телефонией, представляют большую проблему для правоохранительных органов. С дальнейшим развитием технологий она только усугубится.