Убийство шестилетней девочки вызвало протесты в Испании. Там началась волна гендерного насилия

После снятия карантина в Испании начались протесты из-за гендерных убийств. Поводом стало найденное в море тело шестилетней девочки. Полиция предполагает, что ее убил родной отец.

В Испании начались протесты против гендерного насилия после того, как полиция нашла тело шестилетней девочки, написал The Guardian. Под подозрением оказался ее отец, который убил девочку и выбросил тело в море. Рост случаев домашнего насилия совпал со снятием ограничений из-за режима чрезвычайного положения.

В четверг поисково-спасательные отряды искали двух девочек, которых забрал отец в конце апреля. Во время поисков они наткнулись на тело старшего ребенка — шестилетней Оливии. Ее нашли на глубине пяти километров у берега острова Тенерифе. Тело ребенка лежало внутри спортивной сумки, к которой привязали якорь.

Такую же, но уже пустую сумку нашло неподалеку океанографическое судно, снабженное специальным сонаром. Гражданская гвардия Испании продолжает искать годовалую сестру Оливии Анну и отца девочек Томаса Гимено.

Мать детей Беатрис Циммерман рассказала полиции, что бывший муж позвонил ей и сказал, что та больше не увидит детей. Это случилось после того, как он забрал девочек 27 апреля.

Этот случай вызвал недовольство и шок в Испании. Премьер-министр Испании Педро Санчез написал на своей странице в Twitter, что не может вообразить боль матери Анны и Оливии, которые исчезли на Тенерифе. Министр равенства Ирене Монтеро также выразила соболезнования. В Twitter она написала, что никакие слова не могут помочь матери девочек в минуты боли.

Частые случаи

Случаи гендерного насилия в Испании не редкость. Министр равенства Ирене Монтеро также выразила соболезнования в тот день семье убитой семнадцатилетней Росио Каиз. Бывший парень девушки признал свою вину в убийстве. В этом году это уже 18-й случай в Испании, когда женщину убил партнер или бывший партнер.

Испания начала подсчет случаев убийства на почве гендера в 2003 году. Всего в стране зарегистрировали 1095 случаев убийства женщин. С 2013 года зарегистрировали 39 случаев убийства детей на фоне домашнего насилия.

В течение пяти недель после того, как Испания сняла режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, были убиты 10 женщин. Убийцами были их партнеры — как нынешние, так и бывшие. Эксперты предполагают, что всплеск произошел из-за того, что женщины пытались избежать грубого обращения после снятия карантина.

Член испанского правительства, выступающий против гендерного насилия, Виктория Розелл заявила, что гендерное насилие — это вторая пандемия, которая наложилась на первую.

Участившиеся случаи убийств и найденное тело шестилетней Оливии вызвали волну протестов в Испании. Митингующие использовали слоган «Если ты дотронулся до одной из нас, то дотронулся до всех остальных».