«В нашей концепции все с приветом». Чем важен уникальный российский мультик о козленке в инвалидной коляске?

С 2019 года в России двое энтузиастов начали делать мультсериал «Волк наоборот». Он необычен тем, что главные герои мультфильма — добрый Волк наоборот, который не ест других зверей, и козленок Финик с особенностями развития. «360» поговорил с авторами проекта о важности такого творчества.

В основе сюжета мультсериала лежат три сказки, главным антагонистом в которых был волк: «Три поросенка», «Красная Шапочка» и «Волк и семеро козлят». Только волк больше никого не ест — он вернулся из заграничного турне и стал веганом, Красная Шапочка коротко стрижется и ведет себя как настоящий подросток, а ее бабушка модно одевается и делает яркий маникюр…

Все герои — и знакомые, и современные — и весь мир «Волка наоборот» очень удачно адаптированы для современного зрителя, при этом не вызывают отторжения и у старшего поколения. Есть в мультфильме и новые технологии, рассказывает режиссер Ирина Эльшанская: лес, выполняющий функции интернета, зеркальце, которое говорит как голосовой помощник, экспресс-голубиная доставка и многое другое.

Откуда «Волк наоборот»?

Впервые идея мультика «Волк наоборот» появилась у его генерального продюсера Евгения Поташника после рождения племянника с синдромом Дауна. На тот момент сам Евгений, айтишник с 20-летним стажем, даже не подозревал, что будет делать первый в России инклюзивный мультсериал о детях с особенностями развития.

Когда племянник только родился, рассказывает Евгений, всей семье было непросто — почти все были против того, чтобы сестра рожала, несмотря на уже известный диагноз. И первая близкая встреча с малышом для всех оказалась испытанием — эмоции были разные.

А потом мы больше общались, я помогал что-то делать и видел, что два старших племянника вообще этой разницы не видят, им все равно. То есть это мы такие взрослые, умные, сами придумали себе границы, непонимания, страхи и так реагируем. А дети играют вместе, и им до фонаря, что он какой-то другой Евгений Поташник генеральный продюсер и автор идеи мультсериала «Волк наоборот».

Из-за изменений в своем отношении к диагнозу и к конкретному человеку с этим диагнозом и появилась идея того, что мультфильм должен быть про детей с особенностями и без, про их отношения с миром, про то, что все мы разные и каждый имеет право на хорошую, качественную жизнь, а все наши различия — не повод для агрессии и страха.

«Эта разность в нашем мультсериале выросла не только в разницу в физических возможностях. То есть мы говорим в принципе про разность людей — все разные, и это замечательно, потому что не было бы так интересно, если бы все были одинаковые», — добавил Евгений.

Мультик для всех

Художник-аниматор и режиссер мультфильма Ирина Эльшанская добавила, что «Волк наоборот» должен помочь людям по-новому понять и воспринять людей вокруг — не только с диагнозами, а в принципе всех, потому что у каждого из нас есть свои странности и особенности.

Получилось так, что в нашей концепции все «с приветом», потому что в жизни категория нормальности ненастоящая — для каждого свои нормальные. И у каждого есть какие-то особенности в нашем мультике Евгений Поташник генеральный продюсер и автор идеи мультсериала «Волк наоборот».

И Ирина, и Евгений подчеркнули, что «Волк наоборот» не ориентирован на детей с особенностями развития или на их родителей. «Волк наоборот» предназначен для максимально широкой аудитории — для каждого ребенка и каждого родителя, которые в обычной жизни нечасто сталкиваются с людьми с особенностями. «Естественно, мы говорим на понятные и интересные для детей темы, но при этом стараемся закладывать многоуровневые смыслы, чтобы и взрослые себе что-то почерпнули», — добавила Ирина Эльшанская.

Авторы проекта уверены, что если еще в детстве приучить ребенка к тому, что люди бывают разные, даже очень непохожие на тебя, то в будущем мы сможем воспринимать других естественно, без опасливой оглядки на их особенности.

«Тогда они будут относиться к нему (человеку с особенностями — прим. ред.) естественно и воспринимать его естественно. И дальше уже в своей профессиональной деятельности они будут учитывать, что, например, если ты делаешь пожарную лестницу, то надо подумать о пожарном выходе для людей, которые по лестницам ходить не могут. То есть мы заранее создаем почву для того, чтобы человек развивался и имел в виду, что мир разный», — сказал Поташник.

Проект, важный для всех

Сейчас авторы проекта активно ищут инвестора, чтобы снять весь сериал — 24 эпизода. Пилотный выпуск, который авторы снимали на свои деньги, уже готов (но пока недоступен в интернете), с ним еще в 2019 году Евгений и Ирина поехали в Женеву, на сессию ООН по инклюзии, где разные международные компании обсуждали то, как в их странах решается вопрос адаптации людей с особенностями развития в общественную жизнь.

«Все говорили, что есть обратная сторона медали — когда такой человек выходит на работу в корпорацию, среда его очень сложно воспринимает. То есть люди, которые находятся вокруг, зачастую не понимают, как общаться с человеком, боятся подойти — от незнания. И целый день все об этом говорили, что нужен какой-то фундаментальный подход, который поменяет сознание людей от опасности к норме», — рассказывает Евгений.

Ответ именно на этот вопрос — как научить людей не бояться — оказался в мультфильме «Волк наоборот». Во время создания проекта Ирина и Евгений обратились за помощью в Центр лечебной педагогики «Особое детство», чтобы разобраться, как правильно говорить о таких детях, какие использовать слова, на какие темы обращать внимание.

Специалист центра Диана Османова рассказала «360», что сейчас в России действительно существует огромная проблема — нет языка, на котором можно было бы удобно и понятно для всех говорить о том, какие бывают дети, почему они «с особенностями» и как к ним относиться. Из-за незнания и непонимания невольно распространяется и «особое» отношение к таким людям: настороженное, где-то пренебрежительное, где-то снисходительное.

Дети не замечают, что какой-то ребенок «другой». Ребенок начинает думать, что что-то не так, только когда подходят родители, потому что тревожность родителей считывается детьми, даже если им ничего не говорят. Они считывают, что это какая-то опасность Диана Османова специалист Центра лечебной педагогики «Особое детство».

Именно поэтому очень важно, чтобы такие проекты, как «Волк наоборот» жили и развивались, ведь они могут сломать круг непонимания, из-за которого люди с ограниченными возможностями во многом оказываются изолированы от общества.

«Как дети вообще учатся познавать мир и смотреть, как бывает? Мы смотрим мультики, читаем книжки и смотрим на родителей и таким образом понимаем, как строятся отношения, как разговаривать с людьми — со взрослыми, со сверстниками, какие они бывают… И эти игровые жизненные ситуации и учат нас с миром коммуницировать дальше», — объяснила Османова.

Озвучивают героев российские звезды Чулпан Хаматова (мама Коза) и Константин Хабенский (Волк наоборот). Музыкант и лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский написал для мультфильма саундтрек и исполнил песенку Волка.

Больше того, пилотная серия мультфильма уже получила номинацию российской национальной анимационной премии «Икар» в категориях «Лучший стартап» и «Персонаж года».