Волк из «Ну, погоди!» стал совсем другим. Новый образ испугал зрителей, но у молодежи свои герои

В социальных сетях появились эскизы Волка из перезапуска культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Новые серии должны выйти к осени 2020-го, но критики активизировались уже сейчас. Что думают о новом Волке мультипликаторы и простые пользователи Сети, узнал «360».

Новые серии мультфильма «Ну, погоди!» должны выйти уже этой осенью — перезапуск приурочен к 50-летию героев. Первый сезон должен будет состоять из 52 серий — с новыми сюжетами и новым видением привычных персонажей. Их авторы перезапуска решили сделать более актуальными и современными, понятными новому поколению. При этом идею и посыл мультфильма обещали сохранить.

4 июня в Сети оказалась одна из версий нового образа Волка — без папиросы, с торчащими в стороны волосами, модных джинсах с рваным краем, кедах и ярком бомбере.

Источник фото: соцсети

В пресс-службе студии «Союзмультфильм» заявили, что комментировать картинку не могут, потому что этот вариант не окончательный. Студия выбирает еще из 50 разных эскизов, финальную версию мы сможем увидеть во время премьеры.

"Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля», — сказали в пресс-службе.

Новое видение

Советский и российский режиссер-мультипликатор, куратор факультета художников-аниматоров Колледжа кино, ТВ и мультимедиа при ВГИКе Елена Баринова рассказала «360», что новые идеи и новые образы необходимы современной мультипликации.

Баринова уверена, что нельзя растить новые поколения на старых образах, им нужны «свои» герои. Такими и могут стать персонажи из перезапуска «Ну, погоди!»

«Не нужно смотреть назад, нужно смотреть вперед, куда смотрят наши дети. Все так и должно быть, что на стареньких смотреть. Я считаю, что все, что подстраивается под сегодняшний день, это правильно», — сказала она «360».

Генеральный продюсер и директор кинокомпании «Мастер-Фильм» Александр Герасимов отметил, что новый Волк показался ему более агрессивным, пока у него нет того «отрицательно-смешного обаяния», которое было у персонажа советского мультика.

При этом Герасимов уверен, что новый Волк, как наверняка и новый Заяц, будет другим, причем совсем не из-за новой одежды или стилистики.

Все очень сильно завязано на новую концепцию и новый сюжет — надо изучать «Библию» проекта, потому что по новой задумке Волк может не быть отрицательным персонажем, он может быть более сложным, более неоднозначным Александр Герасимов генеральный продюсер и директор кинокомпании «Мастер-Фильм».

При этом характер персонажа в мультипликации обычно передается через мимику, поведение и жесты. То, каким будет герой, по словам Бариновой и Герасимова, во многом определяет не тот рисунок, который мы видим как эскиз, а именно то, как мультипликаторы его «оживят», поэтому стоит дождаться выхода мультфильма, прежде чем судить.

Реакция Сети

Многим пользователям социальных сетей новый образ Волка из любимого детского мультика не понравился — слишком современный. Узкие джинсы и модные кроссовки показались некоторым пользователям не соответствующими образу Волка из советской версии мультика.

«Что может быть страшнее современного образа, особенно когда происходит перезалив советских мультфильмов? Это как с Простоквашино, и волк вместо сигареты вейп начнет курить?» — написала пользовательница Twitter Evilin.

Пользователь с ником «Масяндра» решил, что новый Волк больше похож на «типичного батю-алкоголика, который ушел за хлебом и не вернулся в семью».

Другие начали подшучивать над слитым образом и пародировать его.