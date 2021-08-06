Волгоградскую школьницу убил угарный газ в собственной ванной. Он очень коварен, но способы защититься есть

В Волгограде 13-летняя девочка умерла в ванной из-за отравления угарным газом. В квартире был установлен газовый котел. Спасти человека, отравившегося продуктами горения, почти невозможно. Это сложно распознать, смерть наступает от паралича дыхательных путей. Но хотя угарный газ очень коварен, способы обезопасить свою жизнь все-таки есть.

Труп нашла старшая сестра

Происшествие случилось вечером 5 августа в поселке Веселая Балка Кировского района Волгограда. По данным регионального СУ СК РФ, девочка отправилась в ванную, но долго не выходила. Ее старшая сестра забеспокоилась и решила проверить, все ли в порядке.

Заглянув в ванную, она увидела, что девочка лежит без сознания и не подает признаков жизни. Газовый котел, который семья использовала, чтобы греть воду, был включен. Тело направили на экспертизу, которая установила, что школьница умерла от отравления угарным газом.

При проверке выяснилось, что в вентиляционном канале в квартире была обратная тяга, поэтому продукты горения скопились в ванной комнате вместо того, чтобы вытягиваться на улицу. По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Невидимая смертельная опасность

По словам эксперта по пожарной безопасности Константина Кузнецова, углекислый газ СО2 очень коварен тем, что не имеет запаха и поражает высшую нервную систему человека.

«То есть человек может понимать, что с ним происходит. Отсюда и есть выражение „угорел“. Без всякой видимой причины человек начинает терять ориентацию в пространстве, у него снижается активная нервная деятельность, смерть наступает от паралича дыхательных путей. Происходит сбой в системе дыхания», — пояснил он в беседе с «360».

Кузнецов отметил, что СО2 именно этим и опасен, что понять и оценить, что с человеком что-то не так, может только кто-то со стороны. Но все равно определить, что произошло именно отравление углекислым газом, невозможно, понять это могут только судмедэксперты.

«То есть никаких ярко выраженных признаков нет. Никаких ожогов, например. Поэтому это очень коварная история», — подчеркнул специалист.

Как себя защитить

Кузнецов отметил, что современное водогрейное оборудование устроено таким образом, что топливо сгорает в нем полностью, не образуя отравляющей смеси, которая может скопиться в квартире или доме. Но, к сожалению, часто люди продолжают использовать старое оборудование, подвергая себя смертельной опасности.

«Если у вас какая-то вещь работает 20-30 лет и при работе ее выделяются опасные токсичные вещества, надо ее обязательно менять», — предупредил он.

Также можно установить дома газоанализатор, который показывает превышение предельно допустимой концентрации отравляющих веществ. По словам эксперта, стоят такие приборы не очень дорого, поэтому это может стать еще одним вариантом защиты.

Менять газовое оборудование самостоятельно ни в коем случае не надо, предупредил специалист. Хотя с технической точки зрения это может быть не сложнее замены крана на раковине, но при неправильном подключении последствия могут быть гораздо более ужасные, чем просто затопление соседей из-за криво установленного смесителя.

Человек должен сам купить новое оборудование, привезти его домой и вызвать специалистов газовой компании, которая займется демонтажем старой техники и установкой новой. В случае, если работники допустят ошибку, компания будет обязана возместить все убытки и моральный ущерб, заключил Кузнецов.