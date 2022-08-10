Крупнейшая в России группа компаний, занимающаяся воздушными грузоперевозками, «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Вoeing 747. Эти суда придется вернуть иностранным владельцам, а полеты проводить на отечественных машинах. Уволенные специалисты, по мнению авиаэкспертов, рискуют не найти работу в России, но для отрасли эта потеря не будет ощутимой.

Крупнейший в России грузоперевозчик «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов, летавших на Boeing 747, — это более 200 человек, сообщил РБК. Увольнение грозит сотрудникам дочерних компаний AirBridgeCargo и «Атран», которые занимают более половины российского рынка авиационных грузоперевозок. Причиной стало то, что компания вынуждена вернуть 14 из 16 грузовых самолетов иностранного производства, которые были в лизинге.

Boeing 747-444

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Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил, что «Волга-Днепр» специализировалась на международных перевозках с транзитом через территорию России. Основными заказчиками были именно иностранные компании, которые в большинстве своем либо поддержали антироссийские санкции, либо заняли «настороженную позицию в отношении воздушных судов с двойной регистрацией».

«Таким образом, для группы компаний „Волга-Днепр“ в рамках проекта регулярных грузовых перевозок возникли не только проблемы, как поддерживать летную годность парка, но и гораздо более важная проблема — куда летать, какие грузопотоки обслуживать», — объяснил Пантелеев.

При этом перевозки по России сложившаяся ситуация не затронет, так как компания может использовать самолеты отечественного производства.

На международные рейсы AirBridgeCargo и авиакомпании «Волга-Днепр» в 2019 году приходилось почти 100% перевозок, а для «Атрана» — 65%. Однако в марте 2022 года компании сообщили о приостановке полетов за рубеж из-за санкций. Также сказался на работе группы компаний и запрет на полеты в Евросоюз и на продажу российским перевозчикам необходимых запчастей.

Что будет с пилотами?

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил «360», что для пилотов ситуация достаточно серьезная, так как самолеты Boeing 747 остаются только у авиакомпании «Россия», где есть собственный летный штат. Так что уволенные пилоты могут остаться без работы. Вторых пилотов, по словам Дельдюжова, сократили еще весной 2022 года.

«Им придется где-то искать новую работу, может, за границей пробовать. Но Boeing 747 — это достаточно редкий тип самолета. Раньше грузовые компании летали на них, а сейчас надо переучиваться на другой тип воздушного судна — или на свои средства, или найти компанию, которая тебя возьмет и переучит. Это сложно», — объяснил Дельдюжов.

По данным РБК, в феврале 2022 года у компании «Волга-Днепр» было 11 российских самолетов Ан-124 и Ил-76, а большую часть парка — 27 судов — занимали именно Boeing разных моделей. Сейчас компания рассматривает возможность заменить их отечественными Ил-76 и Ил-96. Однако Дельдюжов подчеркнул, что пока неясно, смогут ли российские заводы выпустить достаточное количество судов в сжатые сроки.

Однако, по мнению Олега Пантелеева, за штурвалами российских самолетов, скорее всего, будут работать уже новые выпускники летных училищ, а пилотам предпенсионного возраста придется покинуть отрасль.

На практике переучивание потребует немалого времени, и целесообразность этого решения сейчас не выглядит однозначно. Поэтому вполне вероятно, что люди действительно будут вынуждены искать работу в других авиакомпаниях Олег Пантелеев.

При этом найти работу, по мнению аналитика, отечественные пилоты все же смогут, ведь за рубежом востребованы квалифицированные летные кадры. Российские специалисты могут получить должность в иностранных компаниях, хотя зарплаты там будут меньше из-за укрепления рубля.

«Есть очень серьезный спрос на квалифицированные летные кадры за рубежом. Для тех специалистов, которые готовы рассмотреть возможность работы в иностранных авиакомпаниях, такая возможность будет неплохой альтернативой работе в России», — заключил Пантелеев.