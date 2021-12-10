Волчий билет для спецслужбы. Проблемы с психикой стрелка из МФЦ поставили крест на его карьере

Бывшая гражданская жена стрелка из МФЦ рассказала, что проблемы с психическим здоровьем у него начали появляться еще на службе, после годовой командировки в Малайзию. По мнению ветеранов, действительно, обстановка в этой стране могла отразиться на его психике, но руководство это сразу бы заметило.

Сергей Глазов пришел в московский МФЦ и открыл беспорядочную стрельбу. Перед этим на входе он отказался надевать маску. Погибли два человека, четверых он ранил. По информации «Коммерсанта», Глазов служил во внешней разведке.

При задержании и на допросе у следователя Глазов говорил, что пистолет ему нужен был для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Следователи направят его в ближайшее время на психиатрическую экспертизу.

«Это домыслы о том, что какая-то причина послужила, что он не мог работать в разведке, потому что с головой проблемы. Мне трудно представить, что этого человека могли бы отправить в командировку за границу и вести какую-то оперативную разведывательную работу за рубежом», — отметил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с «360».

По его словам, в спецслужбах тщательный контроль, поэтому человек с любыми моральными, материальными, психологическими и другими отклонениями сразу ставится на контроль.

Проблемы после командировки

По рассказам бывшей возлюбленной Нины «Московскому комсомольцу», Сергея Глазова очень долго не отправляли в командировки в другие страны. Якобы причиной было то, что он не был женат, поэтому морально неустойчив. Она даже удивилась, что его в итоге отправили в Малайзию на целый год. Именно после этой поездки Нина начала замечать за ним изменения, он стал резко высказываться, хотя ранее никогда грубых слов не говорил.

Сергей Гончаров предположил, что Малайзия действительно могла сказаться на мировосприятии Глазова. Это тяжелая для пребывания страна. При этом в спецслужбах тщательно следят за психическим состоянием сотрудников.

«Человек, который психически имеет отклонения — и они сразу фиксируются руководством СВР, никогда больше не будет работать в агентуре ни в какой стране», — отметил Гончаров.

Спецслужбы и психическое здоровье

Глава резидентуры, где работает этот разведчик, всегда докладывает высшему руководству СВР о его работе, есть ли у него какие-то проблемы, рассказал Гончаров.

«Как только проблема появляется в вопросах психологической неустойчивости или отклонения, то, конечно, этот сотрудник вызывается в Москву и проходит полное обследование. А если психические нарушения были найдены, то руководство или ведомство делает все, чтобы сотрудника этого вылечить», — добавил Гончаров.

Однако вопрос о возвращении на службу или об отставке решается после заключения медицинской комиссии.

Гончаров отметил, что раньше случаев, когда сотрудник уходит в отставку из-за проблем с психикой, почти не было.

«Но сейчас, возможно, ситуация, которая происходит в мире и, в частности, в нашей стране, по всей видимости, какие-то делает накладки, что позволяет говорить о том, что эти случаи, может быть, даже не единичны», — резюмировал эксперт.