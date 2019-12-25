Вокруг света с Сантой. Волшебник отправился в праздничное путешествие, и его «засекли» даже в России

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) более полувека сообщает о перемещениях Санта-Клауса от своего дома на Северном полюсе по всей планете в режиме реального времени. В этом году главный новогодний волшебник побывал в нескольких российских городах, американские разведчики даже показали видео одного из таких визитов в Россию.

Сани Санта-Клауса обнаружили на Северном полюсе во вторник утром, 24 декабря. «NORAD только что получил уведомление о том, что Санта вылетел с Северного полюса! Его волшебное путешествие вокруг света началось!» — написали в Twitter официального трекера Санты.

Первые остановки, согласно сведениям CNN, он сделал на востоке России и в Азии как раз в канун католического Рождества.

Местоположение Санты можно отслеживать в Twitter NORAD, где публикуются все его перемещения, или на официальном сайте, где можно посмотреть интерактивную карту Земли, на которой отмечена каждая точка путешествия волшебника.

А можно позвонить в колл-центр, сообщающий о маршруте новогоднего волшебника в режиме реального времени. Для тех, кто не успел сам связаться со службой NORAD Tracks Santa, в аккаунте организации в соцсети выложили ролик того, как сотрудники отвечали на звонки интересующихся. В «отслеживании Санты» участвовало более полутора тысяч волонтеров — все они отвечали на звонки детей и их родителей, желавших узнать актуальное нахождение Санты.

«Хотите увидеть как работает NORAD Tracks Santa? Это дюжины улыбающихся людей, отвечающих на звонки, рассказывающие людям по всему миру, где сейчас находится Санта-Клаус. Женщина в конце этого видео — идеальный пример. Вы ничего не можете поделать с улыбкой от этого видео», — говорится в твите.

К настоящему моменту Санта уже побывал в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Афинах, Москве и многих других городах мира. Некоторым счастливчикам даже достались видеозаписи того, как новогодняя упряжка пролетала над их городом.

Ежегодная миссия командования аэрокосмической обороны началась с опечатки местного магазина — в канун Рождества 1955 года в газетах появилось объявление с номером Санты, магазин открыл горячую линию для детей, чтобы те могли поговорить с волшебником. Только вот номер был с опечаткой, так что вместо Санты трубку брали сотрудники континентального командного центра противовоздушной обороны Штатов.

Всю ночь некоему полковнику командного центра ПВО звонили дети. Он решил не разочаровывать их и сказал, что Санты нет на месте, но он, полковник, может отслеживать упряжку волшебника на радаре. С тех пор «отслеживать» Санту в рождественскую ночь стало традицией, которую помогает осуществлять целая команда волонтеров.