Вокалиста Kasabian признали виновным в избиении невесты. Это разрушило его карьеру

Избиение невесты

9 апреля нетрезвый музыкант швырнул свою бывшую невесту Викки Эджер через всю комнату. Девушка стукнулась головой о клетку хомяка. Также вокалист схватил ее за ногу и стукнул по голове. Он угрожал ударить ее деревянным поддоном. Музыкант нанес девушке травмы и, судя по следам на шее, душил ее.

В итоге Эджер была вся в синяках: они покрывали колени, лодыжки, локоть и даже большой палец на ноге. За происходящим наблюдал ребенок. Он и вызвал полицию.

Первоначально Мейган отрицал случившееся, но оказалось, что момент нападения был записан на видео, которое стало доказательством вины бывшего вокалиста Kasabian. После просмотра записи музыкант сказал правоохранителям, что больше не может смотреть на это — слишком «ужасно».

«Мне нужно учитывать тот факт, что вы не только обидели госпожу Эджер, вы также подвели многих людей — членов группы и тех, кто любит вашу музыку. Они будут шокированы тем, что вы сделали в эту ночь», — сказал судья и приговорил вокалиста к 200 часам общественных работ. Мейгана также обязали пройти пятидневный курс реабилитации, полтора года он должен будет находиться под наблюдением.

Справедливое наказание?

Приговор возмутил членов партии Women’s Equality Party, выступающей за равноправие мужчин и женщин. Это феминистская политическая партия, созданная в Великобритании в 2015 году. Участницы уверены, что суд слишком мягко обошелся с Мейганом. В Twitter в Women’s Equality Party вспомнили слова судьи: «Я бы мог отправить вас в тюрьму». «Почему вы этого не сделали?» — задались вопросом феминистки.

Конец карьере

Похоже, Тома Мейгана наказали достаточно необычным способом. Ситуация в суде испортила карьеру знаменитости. После вынесения приговора группа Kasabian выступила с полным заявлением об уходе Мейгана из состава.

«Никто в группе не хотел, чтобы так случилось. Мы так много работали последние 23 года, и у нас были большие планы на совместное будущее. Мы полностью раздавлены. Однако у нас не было другого выхода, кроме как попросить Тома покинуть группу. Мы никак не можем оправдать его жестокое поведение. Домашнее насилие и издевательства совершенно неприемлемы. Как только мы узнали об обвинениях в адрес Тома, мы всей группой приняли решение, что не можем больше работать с ним. К сожалению, нам пришлось скрывать эту информацию, пока суд не признал его виновным», — заявили в группе.

Мейган был солистом Kasabian с момента ее основания в 1997 году. Пока не известно, продолжит ли группа гастролировать и записывать музыку без своего вокалиста.