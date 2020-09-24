В Instagram команды Этери Тутберидзе появилась переписка олимпийской чемпионки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской. Подпись к снимку была такая: «Никто никого не переманивает?» После этого, что команда Тутберидзе, что Плющенко с женой начали делить Загитову.

Война между «Ангелами Плющенко» и «Хрустальным» снова началась. В Instagram команды Тутберидзе появился stories с перепиской Загитовой и Яной Рудковской. Жена Плющенко сказала фигуристке, что они ждут Загитову в ноябре на открытие катка в Московской области, а в марте 2021 года в Москве.

«Льда будет много и специалистов тоже. Мы открыты и на связи», — написала Рудковская. Далее она скинула снимки зала общей физической подготовки. Загитова ответила Рудковской однозначно.

Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны Алина Загитова

Источник фото: Instagram / teamtutberidze_

У команды Тутберидзе появилось предположение, что Плющенко хочет переманить известную фигуристку к себе.

Ответ от Рудковской последовал на следующий день. Она напомнила Тутберидзе о нарушении тайны переписки и сказала, что это сообщение вырвано из контекста. В нем нет ни слова про тренировки или негатива в чью-то сторону.

«Сейчас мне передали информацию, что Алина узнает, какая атмосфера у нас в академии. Возможно, ей было бы интересно с нами посотрудничать в каких-то наших шоу не только в России, но и за рубежом. А нам — с ней. Я написала: если мы нужны, мы открыты», — сказала Рудковская.

При этом в день публикации телеканал «360» связался с Рудковской и попросил комментарий.

«Я не переписывалась с Алиной», — ответила тогда продюсер.

В своей stories в Instagram Плющенко в жесткой манере отреагировал на публикацию штаба Тутберидзе. Он заявил, что может сделать ответный шаг, чтобы команде Тутберидзе «стало стыдно за все ваши действия».

Понять страх штаба Тутберидзе можно. Все-таки с 2017 года из ее команды ушли семь спортсменов, в том числе двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020 Алена Косторная и один топ-тренер — Сергей Розанов.

Стычка между штабами Тутберидзе и Плющенко из-за Загитовой произошла и в 2019 году. По версии Тутберидзе, Плющенко хотел купить Загитову.

Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена штаб Тутберидзе

На фоне всего этого справедливо появляется вопрос — зачем Плющенко нужна Загитова, и нет ли в его желании корыстной цели?

По мнению эксперта по фигурному катанию, спортивного обозревателя Сергея Дадыгина, Загитова была нужна Плющенко и Рудковской еще года два назад.

Когда Алина уже была олимпийской чемпионкой они пытались переманить ее в свою академию «Ангелы Плющенко», потому что [Загитова] фигуристка с мировым именем и молодому тренеру Евгению Плющенко было бы приятно иметь у себя уже готовую ученицу, с которой не надо усердно работать как на начальном этапе Сергей Дадыгин спортивный обозреватель

Он добавил, что для любого тренера высококлассная спортсменка, обладающая большими титулами, это еще и «гарантированная касса».

«Если спортсмен выступает на международных соревнованиях, то в случае завоевания призов он получает призовые от международного союза конькобежцев, и соответственно, 30% по негласной договоренности полагается тренеру», — пояснил он.

Эксперт отметил, что Плющенко делает логичные шаги, потому что любая школа заинтересована в том, чтобы в ней было как можно больше раскрученных и сильных фигуристов.

По его словам, «слитой» переписке больше года, так как речь в ней идет о подтверждении получения льда.

В тот момент, когда академия открывалась, он уже вел переговоры. До этого, когда год назад разразился скандал между Тутберидзе и Плющенко, Евгений утверждал, что он не переманивал Загитову, что не было с его стороны никаких поползновений, а сейчас это все всплыло Сергей Дадыгин спортивный обозреватель

Вместе с тем, спортивный обозреватель отметил, что в переписке все было «аккуратненько и можно так интерпретировать, что приглашали Алину просто посмотреть, как выглядит школа».

По его убеждениям, Загитовой никакого нет смысла переходить к Плющенко.

«Она не уйдет. А какой смысл ей уходить? Она сейчас соревноваться не будет, но для школы она будет выступать и поможет еще и финансово», — заключил он.

Фигуристка, чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию, серебряный призер взрослого чемпионата мира Алена Леонова также не видит смысла в переходе Загитовой к Плющенко.

«Непонятно зачем ее хотели переманивать, если она в очень хороших отношениях с Этери Георгиевной — у них хороший тандем. Наверно [Загитова нужна] затем же что Трусова и Косторная, чтобы была сильная команда, все хотят сильных спортсменов к себе», — заключила она.

Она добавила, что у школы Плющенко и так большая популярность и выразила уверенность, что Загитова останется с Тутберидзе.