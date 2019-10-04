Война за «деликатесы». Главное о стрельбе на кубанском заводе

Работа консервного завода «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края сегодня остановилась. Восемь мужчин ворвались на предприятие и устроили стрельбу. В полиции сообщили, что конфликт возник между собственниками завода. «360» собрал все, что известно о происшествии.

Рейдерский захват

Восемь вооруженных мужчин обстреляли двоих охранников завода «Кубанские деликатесы» в городе Славянск-на-Кубани и проникли на территорию предприятия. Захватчики пытались взять в заложники работников завода, но после отпустили их и забаррикадировались внутри здания.

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Как сообщил «Интерфакс», в приемной директора «Кубанских деликатесов» факт нападения на завод подтвердили. «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сказал собеседник агентства.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что произошла попытка рейдерского захвата предприятия с применением оружия. Прибывшие на место сотрудники полиции начали переговоры с захватчиками. В итоге напавшие на завод вышли.

В краевом главке МВД сообщили, что задержали семерых мужчин, которые принимали участие в нападении. В данный момент их допрашивают.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — заявили в ведомстве.

В настоящее время на место приехали руководители силовых ведомств. Следственно-оперативная группа собирает всю информацию о происшествии. По факту нападения на завод назначили проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

Между двух хозяев

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Глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что причиной перестрелки на заводе стал конфликт двух собственников.

«Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести», — рассказал он в беседе с ТАСС.

При этом Роман Синяговский уточнил, что стреляли из травматического пистолета. В результате пострадали три человека, одного из которых увезли в больницу. Двоим оказали помощь на месте.

Газета «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщила, что точно такая же ситуация происходила в июле прошлого года. Однако в администрации района эту информацию опровергли.

«У нас тихий город, никаких громких происшествий на „Кубанских деликатесах“ ранее замечено не было», — привел слова представителя муниципальной власти «Коммерсант».

Завод «Кубанские деликатесы» — лидер на рынке консервированных овощей и фруктов в Краснодарском крае. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие зарегистрировали в Славянске-на-Кубани в 2003 году Иван Радченко и Владимир Скрипка. В этом году они передали свои доли доверенным управляющим.