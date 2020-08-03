Война за безопасность. Как россияне дерутся из-за масок в транспорте и магазинах

Пассажиры элитного рейса из Амстердама на Ибицу устроили на борту драку. Причиной стало нежелание пары надеть защитные маски, как это предписывает авиакомпания. В России таких случаев тоже достаточно. В общественный транспорт и магазины заходить без средств индивидуальной защиты может быть просто опасно — не только из-за коронавируса.

31 июля пассажиры рейса Амстердам — Ибица устроили массовую потасовку прямо на борту самолета. Около 10 человек ввязались в драку из-за того, что двое пассажиров отказались надевать маски, несмотря на правила авиаперевозчика.

СМИ пишут, что пассажиры без масок были еще и пьяны. Они не реагировали на замечания попутчиков и экипажа самолета, так что пассажирам пришлось решить вопрос силой. «Безмасочники» якобы «беспокоили попутчиков физически и словесно», однако на видеозаписи драки беспокойство вызывает как раз поведение людей в масках.

Участниками потасовки, предположительно, оказались британские туристы. Нарушителей масочного режима задержали после того, как самолет приземлился на Ибице, судьба остальных участников неизвестна.

Россияне не отстают

5 июня в калининградском автобусе произошла драка двух мужчин из-за отказа одного надеть маску в транспорте. Потасовка попала на видео, опубликованное в Instagram-аккаунте «Янтарный ДЛБ». По версии оператора, молодой человек без маски подначивал попутчика, а затем, судя по видео, напал. Разнимали дерущихся всем автобусом, причем остальные пассажиры были в масках.

2 июля в Москве произошла массовая драка курьеров служб доставки. Порядка 30 сотрудников Delivery Club и «Яндекс.Еды» устроили потасовку из-за того, что один из них не носил маску, — об этом сообщили в Союзе курьеров России. Мужчина якобы оказался недоволен выписанным ему штрафом, так что начальству пришлось вызвать подкрепление из других курьеров.

Первый день работы торговых центров в Казани — 17 июля — отметили дракой из-за несоблюдения масочного режима. Охранники скрутили нерадивого посетителя. Позже в Сети появилось видео потасовки, а молодой человек объяснился.

По его словам, он «пошел купить пожилой бабушке продуктов, забыл маску — ушел с многочисленными ушибами». Травмы он подтвердил фотографиями и справкой из травмпункта. Кто стал причиной рукоприкладства, неизвестно, однако многие оказались на стороне охранника — есть правила, их нужно соблюдать.

19 июля в тюменском автобусе произошла драка: пьяный мужчина несколько раз ударил женщину-кондуктора, сделавшую пассажиру замечание насчет отсутствия маски. Позже конфликт продолжился уже с участием водителя, он решил дать сдачи за коллегу и пытался вытолкать нетрезвую пару из салона автобуса.

При этом, как говорят водители, в тюменском общественном транспорте подобные ситуации нередки. Периодически люди неадекватно реагируют на просьбы надеть маску, хотя таково не желание водителей и кондукторов, а распоряжение Роспотребнадзора.

До этого в Тюмени из автобуса высадили маму с младенцем за то, что у 11-месячного малыша не было маски. В Кургане сотрудники общественного транспорта также жалуются на то, что пассажиры отказываются соблюдать требования безопасности и ведут себя агрессивно.

27 июля недалеко от Ростова-на-Дону, в Новошахтинске, из-за отсутствия маски подрались полицейский и посетитель местного магазина. Еще на кассе мужчина отказался надеть средство индивидуальной защиты, обматерил стража порядка и попытался вышвырнуть его из помещения, дальнейшие события попали на видео.