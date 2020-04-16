Война со здравым смыслом. США прекращают финансировать ВОЗ и обвиняют Китай в разгар пандемии

В самый разгар пандемии коронавируса США приостановили финансирование ВОЗ. Попутно Штаты обвиняют Китай в распространении коронавируса. Возможно, это связано с предстоящими президентскими выборами.

По китайским и российским следам

США приняли на себя самый мощный удар пандемии — страна уже вышла на безоговорочное первое место по числу как зараженных, так и умерших. Но правительство Штатов вместо того, чтобы направить все ресурсы на помощь своему населению, занимается расследованиями и поиском виноватых. Выдвигаются разные предположения, кто мог наслать «чуму» на Америку — Китай, Россия, ВОЗ или все вместе взятые.

К примеру, Трамп обвинил ВОЗ в сговоре с Китаем — мол, они не предоставили информацию раньше, чем это сделали китайские власти. А должны были, ведь Америка заранее предоставила организации альтернативные данные, «которым можно доверять». Об этом заявлял и госсекретарь США Майк Помпео, добавив, что власти США сейчас усиленно работают над тем, чтобы «узнать всю правду». Китай, по его мнению, намеренно не поделился информацией о вирусе вовремя.

Журналисты телеканала Fox News и вовсе утверждают, что вирус был создан в уханьской лаборатории. По словам авторов материала, китайские ученые захотели таким образом опередить США в технологиях по борьбе с вирусами. Но что-то, видимо, пошло не так и он попал на рынок. В качестве доказательств авторы материала приводят «свои источники», «близкие к китайскому правительству», а также некие документы, которые, естественно, никто, кроме журналистов Fox News, не видел.

Китай, по мнению американских властей, виноват не только в том, что искусственно создал, а затем и распространил по миру коронавирус, но и в том, что сейчас якобы проводит ядерные испытания. Ну и Россия тоже не осталась в стороне от всемирного заговора против США: еще с февраля дезинформируют весь мир и подрывают имидж США. А теперь к тому же сотрудница Пентагона Лора Купер обвинила журналистов RT и Sputnik в распространении фейков о методах профилактики коронавирусной инфекции.

Борьба со здравоохранением

Конечно, паника и конспирология — черты, не чуждые высшим эшелонам власти всех стран. И в Китае уже тоже успели выдвинуть теорию, что это американцы создали и завезли в Ухань коронавирус. Такое мнение высказал представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, обвинив американских военных.

Да и к резким высказываниям Дональда Трампа уже все привыкли. Но вот когда от слов переходят к действиям, положение становится действительно критичным. На этой неделе президент США заявил о приостановке финансирования ВОЗ: по его мнению, организация не справилась со своей основной задачей по своевременному информированию.

Если учесть, что взносы США составляли значительную часть бюджета, то это крайне негативно скажется на возможностях ВОЗ. В первую очередь организация из-за нехватки средств не сможет помочь бедным странам, у которых нет достаточных медицинских ресурсов, чтобы справиться с эпидемиями. Соответствующие опасения уже высказала региональный директор ВОЗ по Африке, где ведутся программы по борьбе с другими болезнями, помимо коронавируса.

Действия американского правительства осудили в международном сообществе: генеральный секретарь ООН уже обратился к Трампу и заявил, что сейчас необходимо работать сообща. Не поддержали президента США и американские крупные бизнесмены. По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, сейчас весь мир нуждается в ВОЗ как никогда раньше и на данный момент не существует организаций, способных ее заменить.

Предвыборная кампания в условиях коронавируса

Но, лишив ВОЗ своей доли финансов, США перекрывают кислород не только африканским странам. Если судить по статистике, Штаты и сами пока не справляются с пандемией без чужой помощи. Недавно вот Россия, «вовсю строящая козни против США», доставила в Америку партию масок. Такая же партия была в начале апреля перекуплена Штатами у обвиняемого во всех бедах человечества Китая.

Так зачем сейчас портить со всеми отношения? Тем более что на серьезные санкции в отношении КНР Америка вряд ли решится даже после пандемии — уж слишком серьезно американские компании зависят от китайского производства. Такое мнение высказал, в частности, Станислав Бышок, аналитик международной организации CIS-EMO.

Та же продукция Apple почти вся производится в Китае. Так что никакой торговой войны, конечно, не будет. Китай будет так же необходим миру и после коронавируса Станислав Бышок аналитик международной организации CIS-EMO.

Бышок также добавил, что США, возможно, введут санкции против отдельных китайских чиновников, которых сочтут персонально виноватыми. Кроме того, под видом санкций США могут обратить некоторые локальные сделки в свою пользу.

Есть еще один нюанс: уже этой осенью в США состоятся президентские выборы. И если до пандемии позиции Трампа были достаточно прочны, то коронавирус буквально спутал все карты.

До пандемии экономика США росла, количество рабочих мест увеличивалось. А сейчас, как и любому политику, Трампу нужно перекинуть на других ответственность за все плохое, что происходит в стране Станислав Бышок аналитик международной организации CIS-EMO.

Так что откуда произошел коронавирус — это, пожалуй, последнее, что интересует сейчас американских политиков. Есть гораздо более насущные проблемы: надо выйти из кризиса с максимальной выгодой для себя. Жаль только, что в результате страдают в первую очередь простые люди — те, кто из-за политических игр вовремя не получит необходимую помощь.