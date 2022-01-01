Война с самим собой. Нарколог дал советы, как пережить похмелье

Плохое самочувствие после новогоднего застолья с обильным употреблением спиртного — еще не обязательно похмелье. Если человек не алкоголик, это называется постинтоксикационный синдром. Но искать спасение в рассоле не стоит ни в каком случае, рассказал «360» нарколог Олег Стеценко.

Похмелье или нет?

«Постинтоксикационный синдром — это то, с чем сталкиваются люди, которые только начинают употребление алкоголя, когда еще рано говорить об алкоголизме», — пояснил специалист.

При таком синдроме, если человек перепил, его организм реагирует на это, как на любую интоксикацию.

«Организм отреагировал сразу, потому что очень много токсинов, поэтому начинается рвота на употребление. То есть не утренние рвоты, а вот когда выпил много, и вырвался. Это естественная реакция организма», — отметил Стеценко.

Поутру у человека может болеть голова, неприятные ощущения в животе.

«Могут работать какие-то обычные бытовые вещи. Классика из советского кинематографа: чашечка кофе, ванна. В принципе, нужно выпить много жидкости, потому что обезвоживание», — предписал специалист.

Рассол — не выход

Пить в таком случае лучше соленую воду. Но рассол — не лучший напиток для такой ситуации.

«Рассол это все-таки не просто соленая вода. Там слишком много соли, кроме того, разные специи. Это может вызвать раздражение слизистой, а она и так, в общем-то, раздражена, если ее „поливали“ весь вечер. Так что рассол — либо небольшую дозу, либо развести водой», — посоветовал он.

Для активированного угля поздно

Пить с утра абсорбенты нельзя ни в коем случае, подчеркнул нарколог. И активированный уголь с утра пить уже на самом деле поздно.

«Абсорбенты имело смысл пить вчера, когда была передозировка, когда они могли бы усвоить какой-то процент этилового спирта. Но опять же, какой смысл пить алкоголь с абсорбентами. Лучше не пить алкоголь. А из крови, через желудок, абсорбент ничего не всосет. Все-таки организм немножко сложнее», — отметил Стеценко.

Если «на страну нападают враги»

Похмельный синдром — совсем другое состояние. Это уже не последствия застолья, а алкоголизм второй стадии.

«Я вот всегда привожу такой пример. Представьте себе, что на какую-то страну часто нападают враги, и надо всегда быть в боевой готовности. Если вдруг что, тотальная мобилизация, и начинаются военные действия. Поэтому алкоголик на второй стадии, когда выпивает даже немножко, 50 граммов, у него тут же включаются все эти механизмы от выпитого алкоголя, и получается, что он весь в состоянии войны, ему нужны опять враги. Поэтому он уже не может остановиться, он должен еще выпить, еще. Иначе у него начинается то, что называют „раннее похмелье“, то есть человеку становится плохо после первой рюмки, нужно опять выпить», — рассказал врач.

В таком состоянии человек весь на взводе, все морально-этические принципы задавлены. Он может совершать странные поступки, пойти на преступления, устроить пьяную драку и так далее.

«Так он должен пить, пока не уснет, его уже не отпустит это возбужденное состояние, будет заставлять его пить дальше. На этом фоне, как правило, подавлен рвотный рефлекс на передозировку, то есть вырвать он уже не может. Рвота начинается с утра, но это уже другая рвота. Это уже поджелудочная железа отказала, печень отекла. Кровь начинает идти окольными путями, начинают появляться геморроидальные кровотечения», — отметил нарколог.

Алкоголик, переживающий похмелье, испытывает тремор, тревогу, у него нарушается сердцебиение. И ему станет легче, только если он немножко выпьет.

«Если сравнивать дальше, война закончилась, а армия воюет. Алкоголя уже нет, а войска в казармы еще не вернулись», — продолжил Стеценко свою метафору.

Человек при похмельном синдроме готов почти на все, чтобы раздобыть алкоголь, для него это вопрос жизни. И так начинается запой. Алкоголику становится хуже, он выпивает, и ему лучше. Потом опять плохо — снова выпивает, и так несколько дней подряд.

«В этом принципиальное отличие. При постинтоксикационном синдроме человек с утра испытывает отвращение к алкоголю. А в похмельном синдроме испытывает необходимость в употреблении алкоголя», — объяснил нарколог.

Похмелье можно лечить?

И в лечении похмельного синдрома бытовые вещи уже не помогут. Нужно либо звать врачей, либо пережить это.

«Можно пить воду чистую, не нужно никаких сиропов, рассолов. Но с рассолом, опять же, очень аккуратно, потому что слизистая обожжена», — сказал врач.

Для того, чтобы снять тремор и человек мог поспать, нужны успокоительные и нейролептики. Это рецептурные препараты, поэтому нужно обратиться за медицинской помощью.

«Другое дело, что похмелье пережить можно. Многие из тех, кто бросил пить, знают, что похмелье — благодать», — засмеялся Стеценко.