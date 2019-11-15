Война на скотомогильнике. Как бездомные собаки рассорили бизнесмена и зоозащитников в Златоусте

Настоящая война развернулась между зоозащитниками Златоуста и частным предпринимателем, который занимается отловом бездомных собак. Активисты залезли на его территорию, чтобы спасти собак. Они уверены — животные там медленно умирали на холоде и в жестоких условиях. Сам бизнесмен утверждает: собаки охраняли вольеры, а с непрошенными гостями будет разбираться полиция.

Отлов на скотомогильнике

В минувший четверг волонтеры и зоозащитники Златоуста забрали с территории бывшего скотомогильника 15 собак, включая шестерых щенят. Голодные животные находились в загаженных и неубранных вольерах, которые состоят на балансе городской администрации. Отвечает за отлов и передержку собак частный предприниматель Евгений Скородумов.

В телефонном разговоре он отказался пустить волонтеров на территорию, где содержались животные. Однако зоозащитники все же вошли внутрь и начали вытаскивать животных из клеток. Они передали «360» видео, на котором видно, что животных не лечили и содержали в ужасных условиях.

Прибывшим на место сотрудникам полиции волонтеры передали заявление на предпринимателя, в котором обвинили его в жестоком обращении с животными. Четверолапых отправили в частный приют на передержку.

Как рассказала волонтер Любовь Верниковская, замерзших щенков на ночь оставили в квартире, а утром прокапали, потому что у них было обезвоживание. «Один щенок в тяжелом состоянии, ему требуется наблюдение ветеринара», — рассказала она.

Щенков впервые за долгий срок накормили вдоволь. Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, Евгений Скородумов получает около 300 тысяч рублей от администрации по контракту на отлов и содержание 39 собак. На эти деньги он должен два раза в день кормить животных

«Животные были истощенные. И по содержанию, и по кормлению нарушения были. По телефону сказали, что кормят один раз. Но мы с вечера прошлого дня наблюдали и просили, чтобы покормили животных. В таких условиях они не должны содержаться», — отметила Любовь Верниковская.

Она пояснила, что вольеры, в которых жили собаки, изготовлены по договору с супругой Евгения Скородумова, которая выиграла госконтракт.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы в свое время обратились в суд и обязали администрацию организовать в городе пункт передержки безнадзорных животных. Решение вступило в законную силу 28 января со сроком исполнения шесть месяцев. Чтобы показать видимость, что что-то делается, администрация попросила денег из областного бюджета на строительство вольеров», — рассказала Верниковская.

По ее словам, изготовление вольеров без определения места для будущей передержки было простой тратой бюджетных средств. В итоге вольеры отправили в пункт отлова, где ими стал пользоваться тот же предприниматель, чья супруга получила за них деньги.

Передел рынка

Проникновение зоозащитников на территорию пункта отлова было незаконным. На них уже написали заявление в полицию. Об этом «360» рассказал Евгений Скородумов, который попросил указать его как представителя подрядчика. Он подтвердил, что вольеры действительно изготовлены по заданию администрации города. А на территории скотомогильника их просто хранили.

«Чтобы обеспечить сохранность этих вольеров, нам необходимо было принять какие-то меры. И мы посадили в эти вольеры собак, чтобы хоть как-то отпугивать посторонних, которые неоднократно проникали на территорию», — заявил он.

Источник фото: телеканал «360»

По словам предпринимателя, собаки, которых забрали зоозащитники, были его личным имуществом. Он пояснил, что действительно отлавливал их по контракту с администрацией, но именно похищенных животных планировал оставить себе.

«Будем добиваться изъятия этих собак. Зоозащитники вчера привлекли на территорию скотомогильника и сотрудников прокуратуры, и сотрудников полиции, которые им объясняли, что это незаконная деятельность», — заявил Евгений Скородумов.

По его словам, зоозащитники действуют такими методами, чтобы просто выдавить с этого рынка других предпринимателей, которые уже занимаются отловом и передержкой собак.

«Они поняли, что на этом можно зарабатывать, хотя они, как НКО, не могут заниматься коммерческой деятельностью», — подытожил Евгений Скородумов.

Между тем в полиции лежат два заявления. По словам начальника отдела участковых уполномоченных ОП «Горный» города Златоуста Николая Ватолина, одно по факту похищения собак, а другое по факту жестокого обращения с животными.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по обоим документам. По результатам они примут решение о возбуждении уголовного дела», — заявил он.