С началом 2020 года обострилась ситуация в ближневосточном регионе. После смерти командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января Иран пообещал отомстить. В ночь на 8 января КСИР нанес ракетные удары по двум объектам на территории Ирака, которые используются военными США. Это авиабаза Эйн-Аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле. О том, какой исход может быть у противостояния США и Ирана и возможна ли третья мировая война из-за событий на Ближнем Востоке — в материале «360».

Убийство генерала и месть Ирана

Командир спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб 3 января во время ракетного обстрела территории международного аэропорта Багдада. Спецоперацию проводили американские военные по приказу президента США Дональда Трампа.

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала, но Вашингтон, в свою очередь, пригрозил ограничительными мерами. Тогда секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани заявил, что Иран подготовил 13 вариантов сценария мести.

В ночь на 8 января иранский КСИР нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле — там расположены военные базы США. Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание, на котором присутствовали глава Пентагона Марк Эспер, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Позже глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что это «соразмерные меры в целях самообороны».

«Все происходит от Америки»

В беседе с «360» политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов отметил, что конфликт между Ираном и США существует уже давно. По его словам, очень многие государства потихоньку перестали враждовать с Ираном, потому что государство показывало себя достойно: все время Иран был против терроризма и всех узурпаторов. Таким образом получается, что единственной основной оппозицией для Ирана осталась Америка, заметил Курбанов.

«Американцы начали контролировать весь углеводород на Ближнем Востоке, а Иран препятствовал этому. Иран знал, что рано или поздно этот день наступит. Иран потихоньку наладил отношения с шиитским миром. В Сирии не только есть шиитский мир, но и Ирак, Йемен и все остальные. В общем, Иран имеет больше сторонников, чем американцы», — отметил политолог.

По его мнению, то, что сегодня американцы хотят сделать с Ираном, им не в пользу. Наоборот, по словам Курбанова, американцы практически потеряли весь Ближний Восток из-за Ирана.

«Духовный лидер Ирана сказал, что Обама нам подарил Ирак <…> сейчас говорит, что Трамп подарит нам весь Ближний Восток», — напомнил Курбанов слова иранского духовного лидера.

Политолог назвал авиаудары, которые в ночь на 8 января были со стороны Ирана по авиабазам США, первыми в истории, «когда в мирное время это государство стреляет по Америке». По его мнению, США не только теряют Иран, но и Ирак. Как заметил Курбанов, на сегодняшний день из Ирака нужно выходить.

«Сирия уже практически вот-вот должна выйти, Турция <…> уже готова их вытеснить. Коалиция воюет с Йеменом, не справляется. Йемен уже стреляет по ней баллистическими ракетами. Достаточно было двух взрывов НПЗ, чтобы произошел большой резонанс в Саудовской Аравии», — добавил Курбанов.

По его мнению, если сейчас эта ситуация начнет развиваться масштабным образом, Саудовская Аравия этого не выдержит.

«Саудовская Аравия полномасштабно воюет с Йеменом, со всей силы. Йемен пока отпор не давал, потому что Иран никогда им открыто не помогал», — считает Курбанов.

На вопрос о том, существует ли риск полномасштабной войны, политолог ответил однозначно: да, существует. И развязать ее, по словам Курбанова, могут США.

«Все происходит от Америки. Иран предупредил всех, кто имеет на своих территориях американские базы, что, если с их стороны будет поддержка Америки, Иран будет [бить] по ним. Они не будут ничего делать. Это получается, Америка будет в них стрелять с территории Европы и самой Америки. Ответ будет немедленным. Немедленный ответ — это уже мировая война», — сказал политолог, отметив, что она будет жестокой и ожесточенной.

Поддерживать Иран будет Ирак, Сирия, Турция, Йемен и даже Россия. Поддерживать Америку будут естественно союзники: Европа, террористы ИГИЛ*, Саудовская Аравия. Эти государства имеют оружие, но мощи не имеют. Война будет жесткой, ожесточенной, если сейчас [стороны] не договорятся между собой Маис Курбанов политолог.

При этом, вся ответственность лежит на США, заметил политолог.

«Если Трамп не остановит — Иран готов ко всему. Иран может начать в любое время. Иран говорит, что не хочет войны, но будет защищаться чего бы это не стоило», — добавил Курбанов.

Для того, чтобы избежать такого развития событий, считает политолог, Трампу необходимо принести официальное извинение за убийство Касема Сулеймани.

Широкомасштабная война никому не нужна

По мнению сенатора Франца Клинцевича, такой широкомасштабной мировой войны не будет, потому что «это никому не нужно и никому не выгодно». При этом политик отметил, что возможность такого развития событий возможна.

«Такая опасность есть, но я все-таки склоняюсь к тому, что такой широкомасштабной мировой войны не будет. Конечно, Соединенные Штаты сейчас постараются втянуть в эту ситуацию НАТО. Это приведет к тому, что эскалация количества стран, поддерживающих в том числе Иран, тоже будет расти. Безусловно, это позволяет теоретически сделать вывод, что может возникнуть ситуация широкомасштабной войны вплоть до мировой. Но, я почему-то думаю, анализируя сейчас последние события, понимаю, что это никому не нужно и никому не выгодно», — сказал Клинцевич в разговоре с «360».

Дело в том, что для американского президента, это решение реально было ошибочным. Начиная подобные действия, он недооценил ситуацию Франц Клинцевич сенатор.

Конфликт будет носить региональный характер и потихонечку закончится. Он объяснил, что Трамп просто не учел, что Иран и Ирак граничат между собой, и любая широкомасштабная армейская наземная операция может привести к тому, что все военные базы на территории Ирака будут снесены с большими людскими потерями для американцев. По словам сенатора, удержать эту ситуацию, при всей возможности, США не смогут, потому что на сегодняшний день у них нет столько ни сил, ни средств, чтобы противостоять достаточно подготовленной армии Ирана.

«Это может быть таким очень серьезным сдерживающим фактором для президента, потому что в период проведения импичмента и предстоящих выборов у него пропадет шанс выиграть эти выборы в силу того, что оппоненты просто разорвут его по частям, по кусочкам, анализируя эти ошибки», — сказал политик, отметив при этом, что еще будут «некие реакции, но они не перерастут в широкомасштабную войну».

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.