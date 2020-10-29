Война карикатур началась между Францией и Турцией. Европейцы преуспевают в этом уже 200 лет

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал провокационную карикатуру на президента Турции. А иранская газета Vatan-e Emrooz разместила на первой полосе Макрона в образе дьявола. Так карикатура вновь стала политическим оружием.

Как пишет Business Insider, карикатура Charlie Hebdo на Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала массу негодования и обсуждений в сети.

На рисунке президент Турции изображен, сидящим в футболке и нижнем белье, пьющим пиво и задирающим одежду женщины. Употребление алкоголя считается неправильным большинством мусульман.

На карикатуре Эрдоган будто бы говорит: «Ууу! Пророк!». Под этим подразумевается, что президент Турции только притворяется стойким защитником ислама. Заголовок же гласит: «Эрдоган: Наедине он очень забавный!»

Источник фото: Twitter

На это последовал незамедлительный ответ турецкой стороны.

«Мы решительно осуждаем публикацию французского журнала, который не уважает какую-либо священную и ценную веру и нашего президента», — заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин.

Позже появилось заявление президента Турции, в котором говорилось, что против карикатуры будут приняты «необходимые юридические и дипломатические меры».

«Мы осуждаем эту отвратительную попытку данного издания распространять культурный расизм и ненависть», — подчеркнул директор по связям с общественностью Турции Фахреттин Алтун.

Тем временем иранская газета Vatan-e Emrooz опубликовала на первой полосе карикатуру, изображающую президента Франции Эммануэля Макрона как дьявола. Его также назвали антиисламистом. Газета утверждала, что некоторые французские экстремисты были замечены за сжиганием Корана.

Макрон не прокомментировал ни одну из карикатур.

Иран также вызвал французского посла во вторник в знак протеста против замечаний Макрона, назвав их «неразумными». А ассоциация священнослужителей в иранском городе Кум призвала исламские страны ввести политические и экономические санкции против Франции.

Для Франции карикатуры, затрагивающие политику и другие животрепещущие темы, не являются чем-то новым. У них карикатура стала большой частью политической жизни еще в 18 веке.

Назад в прошлое

По словам историка Анни Дюпра, карикатура действительно вступила в свои права во время Французской революции. Тогда появилось одно из первых по-настоящему громких изображений с высмеиванием власти. На нем персонаж, представляющий обычного француза, подтирает свою пятую точку брифингом Папы Пийя VI. Это было сделано в ответ на то, что Папа осудил Гражданскую конституцию духовенства.

Это пример того, как карикатура стала своего рода «политическим языком».

Как передает France 24, с 1789 по 1792 год было сделано 1500 сатирических иллюстраций.

Для карикатуристов король всегда был главной мишенью. С 1830 по 1848 год под ударом находился король Луи-Филипп. Правда, он периодически наносил ответные удары. Например, карикатурист Домье провел шесть месяцев в тюрьме после того, как изобразил Луи-Филиппа в образе гиганта Гаргантюа, персонажа из серии романов Рабле. Позже Домье нарисовал лицо короля на груше.

В 1835 году была восстановлена цензура для карикатур, гравюр и литографий. И только в 1881 году появился закон о свободе прессы, вернувший карикатуры в массы.

Во время Первой мировой войны карикатура во Франции постепенно умирала, потому что многие иллюстраторы ушли воевать и не хватало ресурсов. Уцелевшие издания использовали свои позиции для пропаганды против врага.

Карикатуры как пропаганда

В начале 20 века наблюдался расцвет карикатуры в ежедневной и еженедельной прессе по всему миру. Да, с началом войны карикатура умирала в привычном для себя виде, но именно тогда она была наиболее политизирована. Карикатуристы больше не занимались насмешливой критикой внутренней политики страны. Теперь они придерживались государственной пропагандистской линии. Карикатуристы занимались мобилизацией населения на войну. Своими рисунками они побуждали их проявлять настойчивость и продолжать борьбу, а также укрепляли стереотипы о враге.

Как правило карикатуры состояли из преувеличенного графического изображения, часто сопровождаемого короткими текстовыми отрывками. Тогда рисунки вообще строились на преувеличении, обобщении и четко различимой предвзятости.

Целью карикатур было обсмеять и очернить вражеские государства. Стереотипные образы вражды основывались на давно установившихся клише и часто относились к реальным людям, на которых проецировалась ненависть к врагу.

Разные страны часто представляли в виде животных: Британия в образе бульдога, Франция — петуха, Италия — змеи, Япония — обезьяны и Россия в образе медведя.

Вторая волна карикатур

Что до Франции, то там карикатура обрела второе дыхание после войны.

Во время Второй мировой цензура уничтожила практически все. Остались только газеты, поддерживающие сторону нацистов. Они использовались для распространения антисемитской пропаганды.

Карикатуры обрели политический подтекст вновь лишь в 1950-м году. Особенно популярными стали сатирические изображения Шарля де Голля. Художники-карикатуристы так осуждали автотаритаризм действующего правительства. Часто они сравнивали его с другими эпохами при других авторитарных лидерах: например, Людовике XIV или Наполеоне.

Именно в этот период появилась газета Hara-Kiri. Сначала она выпускалась как ежемесячная, а с 1969 года стала еженедельной. Она позиционировала себя как «глупую и мерзкую» и всячески этому статусу старалась соответствовать. Газета постоянно высмеивала французские общественные нравы и ценности. Ее временно запрещало правительство в 1961 и 1966 годах. Край наступил в ноябре 1970 года, когда в ответ на смерть де Голля газета опубликовала издевательскую обложку. После этого власти запретили Hara-Kiri навсегда.

Два года спустя газета возродилась под именем Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo на протяжении многих лет публиковал провокационные обложки и становился объектом многочисленных жалоб со стороны крайне правых и католических организаций. Однако именно публикации про ислам принесли журналу смертельные угрозы, а в 2015 году в офисе Charlie Hebdo случилась террористическая атака. В результате которой погибли 12 человек. Но даже это не остановило газету. Политическая карикатура жила и продолжает жить во Франции, несмотря на все преграды.