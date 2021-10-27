Украина применила турецкий беспилотник против Донбасса. Народные республики к войне дронов не готовы

Украинские военные с помощью турецкого беспилотника Bayraktar ударили по Донбассу. Если такие атаки будут происходить систематически, то ДНР и ЛНР понесут огромный урон, ведь у них нет необходимой для ответа техники.

Нападение

Генштаб ВСУ впервые в истории применил беспилотники Bayraktar для атаки Донбасса. Пресс-служба ведомства опубликовала пост в Fасebook, где показала снятые с дрона кадры.

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции объединенных сил впервые был применен в боевых условиях разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar», — сказано в сообщении Генштаба.

Украинское военное ведомство уточнило, что во вторник противники Украины обстреляли позиции армии в районе населенного пункта Гранитное. В итоге пострадали двое украинских военных, один из них погиб.

«С наступлением обстрела СММ ОБСЕ срочно ввели требование о прекращении огня, направили ноту по дипломатическим каналам. Однако оккупанты не реагировали», — добавили в Генштабе.

Только после этого Украина, по утверждению ведомства, решила принудить противника прекратить огонь и применила беспилотник. В итоге была уничтожена артиллерийская установка вместе с расчетом. Подчеркивалось, что беспилотник не пересек линию разграничения. После этого атаки украинских позиций прекратились.

Как отразится на Донбассе применение турецкого беспилотника

«Если Украина начнет систематически применять боевые бесплотные аппараты, то это будет серьезным ударом по боевым позициям Донецкой и Луганской народных республик. Ясно, что ПВО ДНР, ЛНР существуют, но они в основном предназначены для защиты крупных городов вроде Донецка, Горловки, Луганска», — сказал в разговоре с «360» политолог, публицист Владимир Корнилов.

По его словам, имеющиеся в Донбассе ПВО не смогут закрыть всю линию фронта в степных участках, где был применен первый беспилотник.

«Поэтому я считаю, что настало время и России поставить вопрос о введении бесполетной зоны над зоной конфликта», — отметил Корнилов.

Также он прокомментировал покупку Украиной турецкого беспилотника Bayraktar. Корнилов отметил, что в военную отрасль приходят новые технологии.

«Турция, конечно, преувеличивает возможности своих беспилотников, везде рекламирует их», — высказался Корнилов.

По его мнению, Донбасс может серьезно пострадать, если случаи атак таким способом станут регулярными.

«Если Украина начнет это применять постоянно и регулярно, то людские потери, потери боевой техники для ДНР, ЛНР могут увеличиться», — резюмировал политолог.

Ждет ли Донбасс судьба Нагорного Карабаха

Во время военных действий в Нагорном Карабахе Азербайджан в числе прочих также использовал и турецкие беспилотники. В итоге страна вышла победителем в этом конфликте с Арменией. Однако военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «360», что ситуации в Карабахе и Донбассе разные.

«Нагорный Карабах имел систему ПВО совершенно объектовую, она не была системной. Там была старая артиллерия. В Донбассе, да, там тоже нет [хорошей защиты], но там хотя бы есть „Стрелы“, летающие на четыре километра», — сказал он.

Матвийчук выразил надежду на то, что в ДНР и ЛНР есть хорошие зенитные средства типа «Тунгуски», ЗРК «Оса», «Стрела-10».

«Я думаю, что Bayraktar не сможет сделать то, что он сделал в Нагорном Карабахе», — резюмировал эксперт.

По его словам, беспилотники выполняют четыре функции: разведки, целеуказания, постановки радиоактивных и радиоэлектронных помех, а также боевую. Защититься от них можно.

«Хорошие средства радиоэлектронного подавления, наручность управления этого беспилотника — и он груда металла», — отметил эксперт.

По мнению Матвийчука, использование беспилотников — перспективное направление, ведь так можно наносить сопернику урон без участия человека. Однако в случае с Донбассом, по его мнению, их используют зря, ведь это может привести к полномасштабной войне.

Дальнейшее развитие ситуации

Атаки украинских военных на территории ДНР и ЛНР продолжаются уже сутки. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донецкой Народной Республике атакованы поселки Докучаевск, Тельманово, Яковлевка, Гольмовский, Новая Марьевка. В ЛНР под огонь попали населенные пункты Золотое-5, Калиново, Хорошее. Они находятся рядом с Ростовской областью. Данных о погибших и пострадавших нет.

Как сказано на официальном сайте администрации Тельмановского района, два населенных пункта остались без света из-за обстрела.

Также 27 октября стало известно, что украинские военные нанесли удар по нефтебазе Донецка с применением беспилотника.

«Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал. При попытке обезвредить СВУ произошел взрыв», — заявил представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на переговорах подгруппы безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Никоноров. Его процитировал «Интерфакс».

После госпереворота на Украине в 2014 году часть Донбасса заявила о создании ДНР и ЛНР. С тех пор между сторонами идет военный конфликт. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается, в частности, в рамках Минской контактной группы.