Красноярский врач объявил войну блогерам. Их советы вредят здоровью

В Красноярске врач-педиатр получил по лицу за критику псевдоврачей. Так он назвал блогеров без медицинского образования, которые пытаются лечить людей дистанционно сомнительными методами. Пострадавший не первым говорит об опасности шарлатанов для населения. Ведь их советы могут сильно навредить и даже привести к смерти.

Расплата за слова в Instagram

Владимир Чикунов — довольно известный педиатр-гастроэнтеролог в Красноярске. Его любят пациенты, уважают коллеги и зовут экспертом на телепередачи. Практику он ведет в Университетской клинике.

Накануне к Чикунову заявился необычный посетитель — не мамочка с младенцем, а взрослый мужчина. Он нанес врачу несколько ударов, выгонять его пришлось общими усилиями. Нападавший, по словам Чикунова, оказался заместителем начальника красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы Алексеем Шахворостовым.

Причиной конфликта стали недавние слова Чикунова в Instagram. Врач назвал блогеров, которые предлагают в качестве терапии несертифицированные БАД, не имея при этом медицинского образования, псевдоврачами. А последней каплей стало предложение создать «дизайнерских детей». Своей критикой Чикунов задел одну из местных блогерш, которая оказалась женой Шахворостова — именно она предлагала такую услугу.

«Мне накануне пациенты начали скидывать и говорить: кто это и когда остановится, потому что предлагают рождение „дизайнерских детей“. То есть человек без медицинского образования, не врач предлагает ведение беременных. Я педиатр по диплому, занимаюсь педиатрией, меня это сразу задело, и я в Stories высказался, не называя ни имен, ни фамилий», — объяснил Чикунов «360».

Агрессивный мужчина, ворвавшийся в кабинет педиатра между пациентками, представился только после того, как нанес несколько ударов. По словам Чикунова, Шахворостов стал угрожать, что тот попадет к нему, судмедэксперту, как пациент.

«Он начал вести себя агрессивно, толкать меня к стене с фразой: „Хочешь узнать больше про дизайнерских детей — сейчас я тебе расскажу“. Я начал понимать, о чем идет речь», — добавил Чикунов.

После ухода посетителя у врача была разбита губа и повреждена рука, появились синяки в области груди.

Как рассказал Чикунов, снимать побои его отправили в то заведение, где работал его оппонент. Тем не менее полиция заявление приняла, но педиатра предупредили, что его обидчику грозит лишь штраф — пять тысяч рублей по административному делу.

Залечить до смерти

Владимир Чикунов не первый и не последний врач, который говорит об опасности псевдомедицинских советов из социальных сетей. Медики постоянно твердят о том, что никакой блог не сможет заменить реального похода к врачу, консультации и осмотра.

Врач-педиатр Евгений Тимаков объяснил «360», что зачастую блогеры, которые зарабатывают на теме здоровья, просто берут информацию из интернета и придают ей эмоциональную окраску, красиво упаковывают.

«Но они не имеют никаких научных знаний, не понимают ни патогенеза заболевания, ни этиологии заболевания, ни того, как это передается или лечится. Эмоциональная окраска привлекает людей, люди доверяют больше блогерам, чем врачам. Зачастую то, что рекомендуют блогеры, приносит вред здоровью людям», — уверен он.

Специалист объяснил, что есть несколько параметров, по которым легко отличить мошенника от реального врача в Сети. Например, настоящие врачи не рекомендуют определенные препараты в конкретных местах, то есть не зарабатывают на их продаже.

Во-вторых, уверен Тимаков, никакие препараты не могут назначаться дистанционно, без реального осмотра. Хороший врач обязательно предложит сначала сходить на обследование или хотя бы на личный прием. Даже БАД и витамины нельзя пить просто так — сначала нужно сдать анализы и проверить уровень различных микроэлементов в организме, чтобы не навредить себе.

Эффект [приема БАД и витаминов без назначения] может быть от банальной аллергии до анафилактического шока, который может закончиться летальным исходом. То есть может не справиться поджелудочная железа, из-за интоксикации может не справиться печень, может быть нарушение работы кишечника. Вариантов, к сожалению, очень много Евгений Тимаков.

В-третьих, если препараты, которые советует блогер, не продаются в аптеках, то лечить они не могут. Такие препараты либо не прошли сертификацию, либо не доказали своей безопасности и эффективности. Это касается и БАД. Кроме того, никакие добавки не могут являться лекарством.

Опасность таких блогов заключается в том, что человек может лечиться БАД и добавками вместо реальных препаратов, а в итоге умереть, так как организм так и не получил нужную ему помощь.

Реальная история

В 2019 году, например, блогершу Елену Корнилову, которая называла себя «бадогуру» и «травкалекарем», а теперь позиционирует себя как специалиста по «естественной медицине» и «функциональной биохимии», разоблачала целая группа ученых. Члены комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов и Михаил Гельфанд узнали, что все ее дипломы о полученном медицинском образовании поддельные.

О разоблачении писали все ведущие СМИ, но полмиллиона подписчиков у блогерши, так и не сменившей поле деятельности, все еще остается. Девушка продолжает пропагандировать лечение «натуральными продуктами», а также то, что всем без исключения нужно пить витамины и добавки.

Доказывали свою несостоятельность подобные псевдомедицинские блогеры и более трагичными ситуациями. Например, в феврале 2020 года блогерша Екатерина Диденко праздновала свой день рождения, тогда умерли три человека. Гости с именинницей решили охладить бассейн и насыпали туда 25 килограммов сухого льда.

При этом в своем Instagram девушка рассказывала о доказательной медицине, полезных и вредных препаратах, эффекте плацебо и других медицинских фактах. Почему она не знала, что ожоги от твердого диоксида углерода в таких количествах могут быть смертельными, сказать сложно.