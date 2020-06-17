Трехдневная война арабов и чеченцев. Как французский город превратился в поле боя

Чеченцы во Франции вышли на улицы после избиения 16-летнего подростка местными наркоторговцами. Все произошло в городе Дижон. Теперь это зона боевых действий, в которых участвуют чеченцы и арабы.

10 июня 16-летний выходец из Чечни обменялся недобрыми взглядами с представителями магрибской общины на террасе бара в центре Дижона. В результате подростка побили, но помочь ему решил знакомый соотечественник, который захотел не только вмешаться в конфликт, но и отвезти подростка в больницу. Приехавшего на помощь парня тоже избили.

По данным France Info, волнения начались вечером 12 июня, когда в центре города собрались десятки выходцев из Чечни. Они вооружились бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками, после чего напали на кальян-бар Le Black Pearl («Черная жемчужина») — популярное место среди местных жителей.

Полиции для предотвращения конфликта пришлось использовать слезоточивый газ, а заместитель прокурора Дижона сообщил о десятках раненых, некоторые из которых получили серьезные повреждения.

Зелимхан — отец парня, который приехал на помощь подростку, призвал два народа прекратить эту войну.

Это не война против арабов. Мы живем с ними очень хорошо. Мы жили до сих пор без проблем Зелимхан.

Для поддержки соотечественников прибыли чеченцы, живущие в районе Грезиль. Вторая сторона, участвующая в конфликте, — наркоторговцы из Северной Африки.

Но история не такая простая, как может показаться. По данным France Info, эту «войну» начали сами арабы. Якобы во время избиения 16-летнего парня ему сказали: «Мы оставим тебя в живых, чтобы передал своим — так будет с каждым». После произошедшего подросток находится в тяжелом состоянии.

СМИ со ссылкой на французские власти говорят, что чеченская диаспора через соцсети призывала отомстить за пострадавшего. По словам одного из чеченцев, участвующего в драках, в город прибыли его соотечественники, которые в последнее время жили во Франции, Бельгии и Германии.

В ночь на 14 июня в Дижоне должна была состояться встреча обеих сторон. Во время нее кто-то открыл стрельбу по автомобилю. В ту же ночь в квартале Грезиль один человек получил огнестрельное ранение.

Один из участников конфликта с чеченской стороны сказал DаilуStorm, что они хотят отплатить арабам той же монетой, а не убивать.

Они ведут себя как хозяева, хотя здесь никто не хозяева. Они парня нашего чуть не убили, они наркотой торгуют и по беспределу живут. Мы им объяснили, что не надо так. Если надо будет, еще объясним участник конфликта с чеченской стороны.

Вторая встреча сторон должна была состояться в ночь на 15 июня, но арабы на нее не пришли. Чеченцы в этот раз ни на кого не напали, а, наоборот, патрулировали улицы на десятках автомобилей, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Однако в понедельник вечером в районе Грезиль снова начались беспорядки. Люди стреляли в воздух и по камерам видеонаблюдения, поджигали машины и мусорные баки.

По данным местных СМИ, Разведслужба уголовного розыска французской полиции направила в Главное управление юридической полиции Франции доклад, в котором отражена опасность чеченской общины для страны. Дескать, в последние годы столкновения между чеченцами и другими общинами — в основном выходцами из Северной Африки — происходят все чаще.

Житель Дижона Вадим Роже рассказал «Царьграду» об обстановке в городе и отметил, что местные жители в страхе и открыто не высказывают свое недовольство происходящим.

Роже также объяснил, что во Франции купить оружие очень просто, именно поэтому у всех сторон конфликта есть какой-либо огнестрел. Местный добавил, что стычки между разными народами происходят довольно часто, но обычно полиция не вмешивается, так как может пострадать. Ситуация в Дижоне отличается, так как в этом случае чеченцы напали на кальянную.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил МИД изучить вопрос выдворения из страны иностранцев, которые причастны к беспорядкам в Дижоне, передает радиостанция RTL.