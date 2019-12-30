Война «Афиш». К чему приведет интеллектуальная битва между «Яндексом» и Rаmbler

«Яндекс» подал иск в Суд по интеллектуальным правам на принадлежащую Rаmblеr «Компанию Афиша». Ранее была практически обратная ситуация, когда Rаmbler требовала запретить «Яндексу» использовать слово «афиша» в названии одного из сервисов. К чему приведет патентная война, и из-за чего она затевалась?

Суд по интеллектуальным правам 27 декабря зарегистрировал иск «Яндекса» к принадлежащей Rаmbler Group «Компании Афиша». Третьим лицом в нем указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Перечень исковых требований в картотеке суда не приводится.

Ранее «Компания Афиша» обращалась в Палату по патентным спорам Роспатента с требованием запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «афиша» для названия их сервисов. В удовлетворении претензии к МТС заявителю отказали 20 декабря. 30 декабря, передает ТАСС, такой же отказ компания получила по иску к «Яндексу».

По сведениям Роспатента, права на товарный знак «Афиша» принадлежат ООО «Компания Афиша». Товарный знак «Яндекс.Афиша» был зарегистрирован в июне 2019 года.

«Ответочку прислали»

В беседе с «360» общественный советник ФАС России и омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов напомнил, что ранее Палата по патентным спорам Роспатента уже объяснила Rambler: монополии на слово «афиша» у них нет. По логике, после отказа следует ждать появления иска компании к Роспатенту, а третьим лицом там будет значиться «Яндекс.Афиша».

«Что касается иска „Яндекса“ к „Афише“, то там, скорее всего, речь о другом. Это иск о неиспользовании товарного знака. Либо, может быть, „Яндекс.Афиша“ до этого нападала в Палате по патентным спорам на товарный знак Rаmbler „Афиша“, но мы этого не знаем. Чтобы в ответочку прислать. Условно говоря, они напали на их знак, а те на их знак — имеют право», — сказал он.

В итоге, по мнению Семенова, дело ничем так и не закончится: никто не отдаст Rаmbler монополию на «афишу». Описательные слова, подчеркнул он, типа «погода», «такси» или «афиша», не могут становиться товарными знаками, поскольку не позволяют отличить одного производителя от другого.

«В сочетании, например „Rаmbler Афиша“ или Coca-Cola, да, оно защищено. Но нельзя сказать, что слово „кола“ может использовать только один производитель», — уточнил омбудсмен.

Давление Сбербанка

Ранее, комментируя «360» новость о первом иске, Семенов говорил, что ситуация напомнила ему «действия первокурсника, который прочитал часть четвертую Гражданского кодекса РФ и решил попробовать ее в действии». Причина исков, считает он, кроется в давлении со стороны Сбербанка, не так давно выкупившего 47% Rаmbler.

«То, что на них давит Сбербанк, у меня в этом больших сомнений нет, после того как он купил там долю. Обычно Сбербанк запускает туда (в приобретаемые компании — прим. ред.) своих юристов. А у них же свои KPI, они хотя показать свою полезность: „А почему у вас вот это не просужено?“. И я не исключаю, что просто под давлением Rаmbler сейчас начинает ходить по судам и в Роспатент», — заключил омбудсмен.

Помимо исков к «Яндексу» и МТС, в последнее время компания подавала иски к Twitch, «Матч-ТВ» и веб-сервису Nginx, принадлежащему ее бывшим сотрудникам. Эти претензии, уверен эксперт, также обусловлены давлением со стороны Сбербанка.