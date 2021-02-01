Военный переворот в Мьянме может озадачить Россию. Между странами заключены серьезные контракты

В Мьянме произошел военный переворот. В стране объявили чрезвычайное положение на один год. Россия пристально следит за ситуацией, так как у нее со страной заключены контракты на поставку вооружения. Также обстановка скажется на отношениях Китая и США.

Задержания элит

В Мьянме в результате военного переворота задержали президента Вин Мьина и главу правящей партии Аун Сан Су Чжи. На пост президента временно назначили вице-президента Мьинт Све.

По данным Би-би-си, в столице Мьянмы нет интернета и телефонной связи. Государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание «из-за коммуникационных неполадок». По улицам ходят военные, а непосредственно перед зданием мэрии главного города страны Рангуна размещены десятки солдат. Туда же подъехали грузовики. В государстве объявили чрезвычайное положение на год.

Ситуация в стране обострилась в последние несколько дней. Влиятельные представители Вооруженных сил были недовольны итогами ноябрьских выборов, которые они объявили подтасованными.

Дело в том, что на них победу одержала НЛД, набрав более 70% голосов. Военные же поддерживают Партию солидарности и развития Союза. После этого в обществе начали распространяться слухи о возможном военном путче.

Согласно Конституции государства, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента зарезервирована за военными. Начиная с 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Однако осенью 2015-го оппозиция в лице НЛД победила на парламентских выборах. Так она получила право формировать новое правительство.

Критика главы НЛД

Глава НЛД Аун Сан Су Чжи 15 лет провела под домашним арестом за руководство мирными протестами, а затем стала лауреатом Нобелевской премии мира. Ее считали символом демократических преобразований в стране.

Правда, со временем отношение к Аун Сан Су Чжи в обществе изменилось. Ее стиль правления стал напоминать авторитарный, за что политика начали часто критиковать. Одна из причин недовольства главой НЛД среди граждан — сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства рохинджа (почитайте о протестах мусульман в Москве в 2017 году против притеснений этого народа).

В 2018 году миссия ООН раскритиковала политика за неспособность предотвратить преследования и геноцид народа, которым занимались власти страны. Правда, основную вину за массовые убийства возложили на военное руководство страны. Главнокомандующего Вооруженными силами Мин Аун Хлаина в ООН призвали судить за геноцид и преступления против человечности.

Раскол между мировыми гигантами

Директор Института Дальнего Востока РАН, востоковед, специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии Алексей Маслов в разговоре с «360» напомнил позицию США касательно диктатуры. В Вашингтоне уже заявили, что военные должны придерживаться демократических норм и отпустить задержанных чиновников.

Очевидно, что вопрос Мьянмы расколет Китай и США еще больше, потому что Китай всегда поддерживал Мьянму, даже в непопулярных решениях Алексей Маслов.

«Плюс к этому очевидно, что упадут инвестиции в Мьянме и, как следствие, страны разделятся на те, кто все-таки будет готов взаимодействовать с военным режимом, и те, кто не будет взаимодействовать. Очевидно, что США, Новая Зеландия, Австралия будут резко против нынешней политики Мьянмы», — добавил Маслов.

По его мнению, меняются фундаментальные связи Мьянмы в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Государство последнее время активно развивало сотрудничество с Вьетнамом, Индонезией, Малайзией. Сейчас эти связи будут прерываться, уверен Маслов.

«Не исключено, что в Мьянму, поскольку нужна будет финансовая помощь, учитывая коллапс, который сейчас там наступает, придет Китай. Но это загонит страну в еще большую финансовую ловушку и долги», — пояснил собеседник.

Отношения Мьянмы и России

Однако конкретно для России ситуация в Мьянме важна, отметил политолог Аббас Джума. Он напомнил, что недавно страны заключили соглашение о безопасности полетов. Также незадолго до переворота в Мьянму прилетал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда подписали контракт на поставку российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и беспилотников «Орлан-10Е». В этой сфере отношения между Россией и Мьянмой развивались достаточно динамично и давно, подчеркнул Джума.

За последние 10 лет Москва поставила 30 самолетов МиГ-29, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 12 учебно-боевых Як-130, восемь зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М» и РЛС, а также артиллерийские системы и бронетанковую технику. Более того, уже началась поставка шести Су-30СМЭ.

Нельзя сказать, что это страна, с которой нас ничего не связывает. Как минимум оборонка. В этой связи за происходящим в Мьянме в Москве следят пристально. Полагаю, Москва озадачена происходящим Аббас Джума.

По словам собеседника, путч — это всегда нестабильно, подозрительно, заставляет насторожиться. Пока процесс не будет утрясен, весь мир так или иначе будет наблюдать за происходящим.

«Военный переворот — это все-таки переворот. Когда он происходит, все цивилизованные страны, которые имеют отношения со страной, в которой он произошел, ждут, когда это все уляжется. Пока этого нет, считается, что в стране бардак. На сегодня в Мьянме бардак», — пояснил Джума.

Правда, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский уверен, что переворот не повлияет на отношения Мьянмы с Россией. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Я не люблю спекулировать. Я думаю, что никаких изменений не произойдет. Вы посчитайте, сколько там было этих переворотов. Это нормально — так же, как у нас выборы, у них переворот. На улицах спокойно, никто не бунтует. Я думаю, что вообще ничего не случится и придавать этому значения нет никакой необходимости», — отметил Бужинский.