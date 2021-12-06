Искусственный интеллект уже обучает военных в играх. Это хотят использовать в России

Российских военных могут начать тренировать, используя технологии игрового искусственного интеллекта (ИИ). Они помогут в разработке боевых стратегий и создании симуляторов. Такие технологии уже широко применяют на Западе. По мнению экспертов, это отличное дополнение к уже существующему методу подготовки военных.

Разработка ИИ

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует взять пример с Запада и применить игровой искусственный интеллект для развития Вооруженных сил России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Игровой ИИ должен будет помочь в разработке настоящих боевых стратегий, а также создании симуляторов. Отмечается, что сейчас развитием подобных технологий занимается Ростех.

По плану система ИИ будет анализировать, тестировать и улучшать военные планы. Помимо этого ее можно будет применить в работе военных симуляторов, чем, например, активно занимаются США и Великобритания. Наибольшую популярность они получили в авиационной сфере, где гражданские и военные пилоты оттачивают свои навыки управления самолетом не поднимаясь по-настоящему в небо. Вместо этого они находятся в тренажере с виртуальной реальностью.

Ростех применяет технологии гибридной реальности во время обучающих тренировок.

«Человек выполняет действия в составе реальной группы обучаемых, а динамическая обстановка создается с использованием виртуальных средств по замыслу руководителя занятия. Такие работы ведет, например, предприятие холдинга — Рязанский радиозавод», — рассказали представители компании «Коммерсанту».

Международный опыт

Технологии искусственного интеллекта сейчас активно внедряют в военную сферу несколько стран: США, Великобритания, Китай и Индия. При этом США стараются применить ИИ в максимальном количестве зон. Например, главный аналитик и исполняющий обязанности директора Army People Analytics Кристен Салинг рассказывала Forbes о разработке программы STARRS, направленной на оценку готовности и устойчивости военных. Программа ИИ будет выявлять людей, у которых есть наибольший риск навредить себе, в частности, речь идет о самоубийствах. Однако начать ее использовать пока затруднительно, поскольку некоторые могут счесть это неэтичным.

«Успешное применение ИИ — непростой вопрос. Мы создали успешные модели искусственного интеллекта, но их применение становится чрезвычайно трудным, если принять во внимание этичность действий с информацией, которую мы генерируем», — говорила она.

А в 2019 году стало известно, что ученые из Университета штата Северная Каролина работают с Командованием будущего армии США над созданием инструментов ИИ, которые можно использовать для улучшения подготовки военных и спасения жизней. Программа состояла из двух частей. Первая была ориентирована на оценку коммуникации на уровне команды, что имеет решающее значение для успеха миссии и безопасности солдат. Вторая отвечала за определение наиболее эффективных способов обратной связи с обучаемыми. Об этом говорил один из участников проекта, Рэндалл Спейн, сайту NC State University.

На разработку программы выделили три года и два миллиона долларов. Помимо финансирования ученым предоставили доступ к данным командного обучения, чтобы ускорить процесс работы.

По плану программа ИИ должна научиться слушать и обрабатывать разговоры команды во время тренировочных упражнений и прогнозировать, как она будет работать. Цель проекта — предоставить тренерам информацию, которую они могли бы использовать для выявления сбоев в общении в команде, а также помогать ученикам развивать и практиковать более сильные коммуникативные навыки.

Помимо этого ученые хотели, чтобы и сам ИИ смог выступать в роли тренера, давая обучаемым конструктивную обратную связь об их работе.

«Мы будем тестировать ряд переменных, чтобы определить, какие подходы коучинга работают лучше всего. Например, нужно ли сразу давать обратную связь? Отзыв должен быть текстовым или звуковым? В конечном итоге наша цель в обоих аспектах этой работы — разработать интеллектуальные адаптивные инструменты, которые улучшат подготовку солдат», — отмечал Спейн.

Плюсы и минусы ИИ

В применении технологий ИИ в тренировках есть как и очевидные плюсы, так и определенные недостатки. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что, проводя тренировки в симуляции, солдаты не подвергают свою жизнь риску, а военная техника не ломается и не уничтожается, что является несомненным преимуществом.

Возможности игровых алгоритмов позволяют расширять пространство, вовлекая больше военнослужащих в подобные тренировки. Симуляторы также помогают натренировать человека конкретно по направлению того или иного вида боя.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в разговоре с «360» указал на еще одно преимущество — возможность проработать условия, которые редко застанешь в реальной жизни. На симуляторе можно моделировать военные ситуации с конкретными противниками, определенными погодными условиями и временем суток.

Михайлов также подчеркнул, что подобные программы и симуляторы используются довольно давно, а гражданская авиация примкнула к этому еще на заре компьютерных технологий. «Даже когда я учился в военном училище, мы так же сидели сначала за тренажерами, а потом уже ехали на полигон и водили настоящие машины», — сказал собеседник «360».

Рожин же отметил, что при всех плюсах подобного обучения оно непременно должно дополняться тренировками в фактических условиях, потому что виртуальная реальность все равно больше воспринимается как теория, а нужна еще и практика.

«Именно поэтому внедрение сирийского опыта, который получили российские военные в ходе вооруженных действий в Сирии, происходило не только через симуляторы, но и через передачу практического боевого опыта тех офицеров и генералов, что были там», — добавил он.

При этом он уверен, что такой метод отлично приживется в России, будет развиваться и станет эффективным дополнением к существующему стандарту подготовки военных.

Михайлов же добавил, что в работе с ИИ нельзя перекладывать на них слишком много ответственности. Человек всегда должен иметь контроль над машиной, даже если она находится в беспилотном режиме. Последнее слово всегда должно оставаться за военным.

Нельзя также забывать о том, что такие проекты требуют вложения больших денег. Об этом рассказал гендиректор разработчика «Номикс» Аркадий Оверин газете «Коммерсант». По его словам, полноценный симулятор для простейшей частной задачи может обойтись в пять миллионов рублей, а боевой симулятор для ВКС может стоить до 500 миллионов.