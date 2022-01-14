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    14 января 2022, 16:46

    США не захотели видеть военных из России в Латинской Америке. Иметь базы по миру для великой державы нормально

    Политолог Брутер допустил появление военных баз России в Латинской Америке

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    США пообещали жестко ответить России, если она разместит свои войска в Латинской Америке. Ранее отправку военных на Кубу и в Венесуэлу не исключили в МИД РФ. По данным ведомства, это может произойти в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности. Тем временем американская сторона не готова идти навстречу и сворачивать инфраструктуру Альянса.

    США не захотели видеть военных из России в Латинской Америке. Иметь базы по миру для великой державы нормально

    США угрожает жестким ответом России

    Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что американская сторона жестко ответит российской, если последняя разместит свои войска в Латинской Америке. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.

    «Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — процитировало Салливана РИА «Новости».

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что не хочет подтверждать или исключать возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле. Так он ответил на вопрос телеканала RTVI о том, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы. Например, на Кубе или в Венесуэле.

    По словам дипломата, это может произойти в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности. Главная проблема, подчеркнул он, заключается в том, что США и их союзники ни под каким видом и ни по каким причинам не готовы идти навстречу российским ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры Альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год.

    Двойные стандарты США

    Если американцы располагают войска вблизи российской границы, то почему бы и РФ не располагать свои рядом с американской, задался вопросом политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

    «Если США говорят, что не могут ограничить вступление в НАТО, то почему Россия должна ограничивать вступление в ОДКБ? Это тоже свободный выбор. Если размещение американских войск в Европе — это свободный выбор, то почему размещение российских войск в Латинской Америке — это несвободный выбор?» — подчеркнул Брутер.

    По его словам, НАТО сворачивать инфраструктуру не станет. США и их союзники на данный момент не считают Россию серьезной угрозой себе, поэтому ведут себя откровенно нагло. Они уверены: что бы Россия ни делала, им это не угрожает. Это значит, что они могут быть совершенно свободными в своем выборе.

    «Это закончится тем, что НАТО будет продолжать оказывать давление на Россию, чтобы получать от нее нужные решения», — отметил политолог.

    По его словам, США поэтому и настаивают на продолжении переговоров, которые «ни о чем». Это некое давление.

    Базы РФ в Латинской Америке возможны?

    Если исходить из того, что Россия — это великое государство, интересы которого распространяются не только на ближайшие соседние страны, то РФ должна иметь в мире опорные точки. Как правило, ничего лучше военной базы для этих целей еще не придумали. Об этом сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

    «В свое время у нас были базы на Кубе. Мы оттуда добровольно ушли. Конечно, сейчас я сомневаюсь, что у нас получится вернуться обратно. Да, мы можем говорить, что хотим расположить там военные базы, но это всего лишь политическая риторика. <…> И кубинское руководство сейчас совсем другое, и время совсем другое», — напомнил эксперт.

    Более того, Орлов отметил, что сравнивать Латинскую Америку и Украину с точки зрения расположения относительно США и России не совсем корректно. Украина — территория, где исторически проживает русское население. В Латинской Америке же нет коренного населения Штатов.

    «Латинская Америка для США — это территория, откуда необходимо добывать ресурсы, которую надо эксплуатировать. Это совершенно другой подход. У них нет того отношения к жителям Латинской Америки, какое есть у нас к украинцам. <…> Нельзя проводить прямые параллели (между Украиной и Латинской Америкой — прим. ред.)», — отметил Орлов.

    Он напомнил, что именно американская сторона часто устраивала там перевороты, операции по зачистке территории. СССР же смог выстроить дружественные отношения с Латинской Америкой.