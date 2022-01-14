США не захотели видеть военных из России в Латинской Америке. Иметь базы по миру для великой державы нормально

США пообещали жестко ответить России, если она разместит свои войска в Латинской Америке. Ранее отправку военных на Кубу и в Венесуэлу не исключили в МИД РФ. По данным ведомства, это может произойти в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности. Тем временем американская сторона не готова идти навстречу и сворачивать инфраструктуру Альянса.

США угрожает жестким ответом России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что американская сторона жестко ответит российской, если последняя разместит свои войска в Латинской Америке. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — процитировало Салливана РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что не хочет подтверждать или исключать возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле. Так он ответил на вопрос телеканала RTVI о том, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы. Например, на Кубе или в Венесуэле.

По словам дипломата, это может произойти в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности. Главная проблема, подчеркнул он, заключается в том, что США и их союзники ни под каким видом и ни по каким причинам не готовы идти навстречу российским ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры Альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год.

Двойные стандарты США

Если американцы располагают войска вблизи российской границы, то почему бы и РФ не располагать свои рядом с американской, задался вопросом политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если США говорят, что не могут ограничить вступление в НАТО, то почему Россия должна ограничивать вступление в ОДКБ? Это тоже свободный выбор. Если размещение американских войск в Европе — это свободный выбор, то почему размещение российских войск в Латинской Америке — это несвободный выбор?» — подчеркнул Брутер.

По его словам, НАТО сворачивать инфраструктуру не станет. США и их союзники на данный момент не считают Россию серьезной угрозой себе, поэтому ведут себя откровенно нагло. Они уверены: что бы Россия ни делала, им это не угрожает. Это значит, что они могут быть совершенно свободными в своем выборе.

«Это закончится тем, что НАТО будет продолжать оказывать давление на Россию, чтобы получать от нее нужные решения», — отметил политолог.

По его словам, США поэтому и настаивают на продолжении переговоров, которые «ни о чем». Это некое давление.

Базы РФ в Латинской Америке возможны?

Если исходить из того, что Россия — это великое государство, интересы которого распространяются не только на ближайшие соседние страны, то РФ должна иметь в мире опорные точки. Как правило, ничего лучше военной базы для этих целей еще не придумали. Об этом сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«В свое время у нас были базы на Кубе. Мы оттуда добровольно ушли. Конечно, сейчас я сомневаюсь, что у нас получится вернуться обратно. Да, мы можем говорить, что хотим расположить там военные базы, но это всего лишь политическая риторика. <…> И кубинское руководство сейчас совсем другое, и время совсем другое», — напомнил эксперт.

Более того, Орлов отметил, что сравнивать Латинскую Америку и Украину с точки зрения расположения относительно США и России не совсем корректно. Украина — территория, где исторически проживает русское население. В Латинской Америке же нет коренного населения Штатов.

«Латинская Америка для США — это территория, откуда необходимо добывать ресурсы, которую надо эксплуатировать. Это совершенно другой подход. У них нет того отношения к жителям Латинской Америки, какое есть у нас к украинцам. <…> Нельзя проводить прямые параллели (между Украиной и Латинской Америкой — прим. ред.)», — отметил Орлов.

Он напомнил, что именно американская сторона часто устраивала там перевороты, операции по зачистке территории. СССР же смог выстроить дружественные отношения с Латинской Америкой.