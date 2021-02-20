Российскую военную машину «Стрела» хотят переделать на гражданский лад. Пока разработку сравнивают с «русским Land Cruiser», но не исключено, что может получиться что-то в духе непрактичного Hummer или Gelandewagen. Эти машины тоже когда-то были военными и превратились в городские, оставив себе армейские проблемы.

Русский Land Cruiser

В России создадут аналог японского внедорожника Toyota Land Cruiser, но на базе отечественного броневика «Стрела». Так технику ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) раньше не переделывала, но уже уверена, что «Стрела» может быть основной командирской машиной, а также пользоваться спросом на гражданском рынке.

Проект «Стрела» предполагает создание целого семейства машин. Будут версии с броней и без нее, способные плавать в воде и нет. Есть модели с различными комплексами вооружения.

Конечно, на гражданские машины оружие никто не установит, даже декоративное.

Военные на гражданке

«Патриот»

В мире уже есть примеры, когда военные машины превращались в гражданские. В России они тоже были. Например, УАЗ «Патриот» изначально был военным автомобилем. А теперь он массово производится и даже пользуется определенным спросом. Однако проблем у машины масса. Владельцы жалуются в том числе на ржавчину. В конце концов любая машина будет гнить, однако УАЗ не успевает пройти 50 тысяч километров, а уже начинает «сыпаться».

У «Патриота» есть и другие проблемы: система охлаждения, отказывающие катушки зажигания, карданные валы и так далее.

ЛуАЗ и «Тигр»

Гражданским сделали ЛуАЗ, который производился до 2001 года. Но он заслуженно получил звание «самой уродливой машины» в Советском Союзе. Просто посмотрите на него.

Военный автомобиль «Тигр» тоже получил гражданскую версию. Выглядит он, конечно, получше ЛуАЗа, да и купили его Никита Михалков (писал сайт Autopeople) и Владимир Жириновский (писал РБК).

Hummer

Многие иностранные бронемашины тоже превратились в гражданские. Среди них, например, Hummer. Военная версия называлась HMMWV и активно использовалась армией США во время войны в Персидским заливе в 90-х. Гражданская модель начала производиться в 1992 году в Китае. Продажи внедорожника прекратились в 2006 году по экономическим причинам.

Да и вообще Hummer не был идеально приспособленной для города машиной. Во-первых, он огромный. В длину H1 растянулся на 4,7 метра, а в ширину — на 2,2 метра. По российским городам на такой машине ездить как минимум трудно. Плюс, у него катастрофический расход топлива, учитывая его вес — почти 4,7 тонны. С такой массой на Hummer нужны права на грузовик, так как он уже выходит за рамки легкового автомобиля (права категории С необходимы, если вес транспортного средства превышает 3,5 тонны).

Китайцы тоже пытались сделать Hummer. Но проблемы с деньгами, а также претензии от экологических организаций вынудили приостановить производство в 2010 году. Теперь Hummer мы видим только во время выпускных школьников, для которых арендуют лимузин с водителем.

Gelandewagen

На «гражданку» ушел и Gelandewagen, который нынче стоит от 14 миллионов рублей. Бесспорно, у Mercedes-Benz нет никаких проблем с продажами «Геликов». Состоятельные люди с помощью внедорожника могут подчеркнуть свой статус, поэтому активно покупают машину и ездят на ней.

Но даже в автомобиле за космические деньги есть проблемы, хоть и кому-то они кажутся незначительными. Например, форма Gelandewagen. По сути она осталась такой же, какой была до 1979 года (до времени, когда представили первую гражданскую версию).

Машины делают обтекаемыми не только для того, чтобы они ехали быстрее. У «гладкой» формы есть еще плюс — летящие с дороги камни и другие мелкие частицы не раскалывают краску. А учитывая, что «Гелик» стоит таких огромных денег, краска на нем тоже дорогая.

Из формы, опять же, нередки истории, когда при входе в поворот на большой скорости Gelandewagen переворачивались. Владельцы жалуются, что ехать больше 140 километров в час невозможно — из-за кузова машину сносит.

Ну и самый главный минус — цена обслуживания. Автолюбители подсчитали, что владельцы Mercedes-AMG G 63 тратят 357 тысяч рублей в месяц. А водители Lada Granta — всего 13 тысяч.

Проблемы

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с «360» описал последствия того, что военную машину превращают в гражданскую. С одной стороны, армейский автомобиль — это такая техника, которая изначально создается под запредельные нагрузки и суровые условия эксплуатации.

Обратная сторона медали — отсутствие комфорта. Изначально армейская машина заточена под конкретные задачи — транспортировать личный состав в большом количестве. Это значит, что в ней полностью отсутствует комфорт, а ее возможности по бездорожью ограничены. Например, Hummer H1 совсем не годится под такую езду. А если он застрянет, вытягивать его будет непросто.

Стоит этой туше застрять в лесу, доставать вы его будете несколькими тракторами. Здесь нужно соблюдать баланс при разработке гражданской версии, потому что армейская техника не всегда подходит Петр Баканов.

По словам Баканова, если гражданский внедорожник на базе «Стрелы» будет стоить дороже трех-четырех миллионов рублей, его вряд ли будут покупать. Клиенты, скорее всего, зададутся вопросом: почему «Стрела», а не тот же Land Cruiser или Land Rover, которые уже много лет присутствуют на рынке и активно покупаются.

Но даже несмотря на некоторые плюсы и альтернативы, «Стрела» пока кажется Баканову совершенно неликвидным вариантом машины. Во-первых, «Стрела» весит от четырех до семи тонн, то есть требует права категории С. Максимальную скорость автомобиля — 155 километров в час. По современным меркам это «несерьезно», считает Баканов. Ведь тот же Land Cruiser запросто доведет стрелку спидометра до 180-190 километров в час.

Вы можете купить аналог Land Cruiser, который будет бронированным и сохраняет комфорт Land Cruiser. Сможет ли стороннее КБ (конструкторское бюро — прим.ред.), у которого нет таких компетенций, сделать комфортную машину, которая бы обладала всеми электронными системами? Я думаю, нет. Это какая-то утопия Петр Баканов.

Баканов отметил, что даже к запускаемой линейке моделей Aurus есть вопросы. Пока непонятно, будут ли водители приобретать эти машины вместо Mercedes-Benz, Rolls Royce, Audi или BMW.