Разгул коррупции, кумовстсво и терроризм. Что привело к военному перевороту в Мали

Во вторник, 18 августа, в Мали произошел военный переворот — президент Ибрагим Бубакар Кейта вынужден был подать в отставку и распустить парламент. Кризис в стране длится уже много лет, и это проблема не только Мали.

Как свергали Кейта

Массовые протесты проходят в Мали еще с весны. Формальным поводом для них стали резонансные решения Конституционного суда во время парламентских выборов. В частности, суд отменил предварительные результаты и передал дополнительные места правящей партии «Объединение за Мали» — люди посчитали, что это явная фальсификация.

В итоге оппозиционные группы сформировали коалицию «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил», которую возглавил имам Махмуд Дико, бывший председатель Высшего исламского совета Мали.

Сначала Кейта пытался подавлять протесты. Затем были попытки пойти на переговоры. После первой встречи с Кейта лидер протестующих Дико даже выражал надежду на мирный выход из ситуации. Однако очень скоро мирные манифестации переросли в беспорядки, из-за чего на улицах погибли 14 человек.

Поэтому дальнейшие переговоры властей с оппозицией ни к чему не привели — протестующие уже в ультимативной форме требовали отставки Кейта. Хотя президент был готов пойти на уступки — в частности, распустить Конституционный суд. Более того, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предложило свою помощь как посредник в переговорном процессе, предложив частично отменить результаты парламентских выборов и восстановить более 30 депутатов, которых ранее не допустила конституционная комиссия. Однако «Движение 5 июня» отвергло и их предложение.

В середине августа в ситуацию вмешались военные — 18 числа на военной базе в Кати, в 15 километрах от столицы Бамако, поднялся мятеж, которым руководил Садио Камара, полковник Национальной гвардии. Сначала восставшие арестовали премьер-министра Бубу Сиссе и сына президента, Карима Кейта, а затем и самого главу государства.

Спустя несколько часов Ибрагим Бубакар Кейта выступил по телевидению и заявил о своей отставке и роспуске парламента, добавив, что не желает кровопролития. Мятежники, в свою очередь, поспешили заявить, что все произошедшее — это не военный переворот, а народное восстание, а сами они оставаться у власти не будут. Вместо этого в стране пообещали провести «честные выборы».

Повторение сценария

Это уже не первый военный переворот в новейшей истории Мали. Собственно, ныне свергнутый Кейта пришел к власти во многом благодаря военным: в 2012 году точно таким же образом был отстранен от власти президент Амаду Тумани Туре.

Но военные тогда оказались под международным давлением — и со стороны Франции, и со стороны России, и со стороны ЭКОВАС. Поэтому они почти сразу вынуждены были, в соответствии с конституцией, передать власть председателю Национального собрания Дионкунде Траоре. Именно он стал временно исполняющим обязанности главы государства и организовал президентские выборы, которые в 2013 году и выиграл Ибрагим Абубакар Кейта, бывший до этого премьер-министром.

Впоследствии Кейта постепенно избавился от организаторов мятежа, отправив их по очереди в отставку. Лидер хунты Амаду Саного и вовсе оказался под следствием.

Вероятнее всего, и сейчас военные не смогут долго удерживать власть, поскольку главные партнеры — Франция, Россия и ЭКОВАС — вряд ли станут сотрудничать с неконституционной властью в Мали. Страны ЭКОВАС уже закрыли границы с Мали. Поэтому военные в скором времени военные должны будут передать власть конституционным органам для реорганизации президентских и парламентских выборов.

Коррупция, кумовство и разгул терроризма — чем «прославился» режим Кейта

Естественно, причины для массовых протестов куда глубже и серьезнее, чем предполагаемые махинации на парламентских выборах. Как рассказала «360» африканист, профессор восточного факультета СПбГУ Анна Абалян, основная причина недовольства президентом Кейта — коррупция. Перед его приходом многие ожидали, что ситуация кардинально изменится, однако этого не произошло. Военные ведомства также рассчитывали на более привилегированное положение.

Также Абалян отметила, что экономический кризис усугубился из-за пандемии, которая на африканских странах сказалась в большей степени.

Ведущий сотрудник центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов охарактеризовал режим Кейта как кланово-семейный. В последние годы он окончательно скатился в клиентелизм и кумовство. По словам специалиста, в целом с момента инаугурации Кейта в 2013 году никаких положительных изменений в стране не наблюдалось. От 60 до 80% средств, предназначенных для армии, попросту разворовывались.

Но самое главное, что Кейта не смог дать главное — безопасность. А на это рассчитывали, учитывая, что пришел он к власти на фоне восстания туарегов, которые захватили север страны. Его режим оказался неспособным сформировать достаточно мощное национальное движение, чтобы покончить с терроризмом и сепаратизмом. Кейта надеялся исключительно на международную помощь.

Как отметил Корендясов, ООН действительно развернула достаточно широкую миротворческую операцию (до 14 тысяч человек). Также в Мали действует французская военная операция «Бархан» численностью более 2 тысяч солдат. Но со стороны правительства Мали каких-либо стимулирующих мероприятий по мобилизации национальных возможностей не проводилось.

Недавно в Мали в связи с этим спонтанно организовывали петицию с требованием обратиться за помощью к России, которую подписали больше 2 миллионов человек. К концу президентства Кейта картина сложилась довольно печальная: на фоне процветания непотизма и коррупции зона неподчинения центральному правительству расширилась до 75% территории страны. Никакого восстановления территориальной целостности страны не произошло.

Когда 75% территории страны не подчиняется центральному правительству, отсутствуют губернаторы, префекты, перекрыты жизненно необходимые каналы передвижения товаров, это приводит к серьезной стагнации. Евгений Корендясов ведущий сотрудник центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН.

Единственное, что процветало при Кейта — это добыча золота, да и ей занимались в основном международные компании. При этом для малийцев, по словам Корендясова, как для людей с сильным национальным самосознанием, вопрос территориальной целостности страны важен вдвойне.

И вряд ли эти проблемы решатся в ближайшем будущем. Анна Абалян предположила, что Мали, вероятнее всего, ждет еще череда военных переворотов. Евгений Корендясов в свою очередь отметил, что «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил» — очень разношерстная организация. По сути, единственное, что объединяло его участников — это требование немедленной отставки президента и демонтажа его режима. Поэтому как они будут договариваться между собой уже после отставки Кейта и кто в итоге придет к власти — вопрос открытый.

Кризис власти в Мали — проблема гораздо более серьезная и значимая для Европы и для всего мира, чем кажется на первый взгляд. По словам Корендясова, главная проблема, которая сейчас беспокоит международное сообщество — это то, что в Мали сосредотачиваются террористические силы.

«На севере страны нашли убежище и алжирские экстремисты, и остатки „Аль-Каиды“*, и остатки разгромленного в 2011 году ливийского режима. В настоящее время именно Мали является центром деятельности как террористов, так и антитеррористических операций во всем Сахаро-Сахельском регионе. Поэтому там и ООН разворачивают войска, и африканские интеграционные объединения, и французский экспедиционный корпус. Джихадисты из Мали устраивают теракты и в соседних государствах, оказывают помощь своим соратникам-исламистам из Нигера, Буркина-Фасо, Гвинеи, поддерживают нигерийских террористов из „Боко Харам“*. Кроме того, из Мали подпитываются и экстремистские силы в Ливии — по этому пути, в частности, ведется работорговля. Через Мали проходит до 40% трафика опиума из Латинской Америки в южные страны Европы. Поэтому сейчас к Мали огромное внимание международного сообщества», — отметил африканист.

*Запрещенные в России террористические организации.