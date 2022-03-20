Военной технике Украины грозит массовая поломка. Помогли коррупция и контрабанда

Украинские Telegram-каналы заявили о массовой поломке бронетранспортеров из-за бракованных запчастей, контрабандой доставленных якобы из России. В сообщении говорится, что детали закупались по завышенным ценам огромными партиями. Но вся продукция российского ОПК находится под жестким контролем. По данным СМИ, детали завозили через третьи страны. Наживались на этих незаконных сделках бизнесмены, связанные с властями Украины. Поэтому обвинения в адрес России в поломках военной техники не по адресу. Украинским военным стоит обратиться к коррупционному руководству своей собственной страны.

Некачественная контрабанда

Увеличивать производство оборонные заводы Украины начали в 2014 году, после обострения в Донбассе. В распоряжении армии была старая российская техника, а также спроектированные на основе российских комплектующих новые машины. Тогда же власти Украины ввели закон о запрете поставок товаров оборонной промышленности из России.

Занимавший тогда пост государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов сообщал, что к концу 2014 года доля экспортных товаров для ОПК сократилась до 30%. По его словам, российской продукции там не было вообще.

Основным поставщиком запчастей для оборонных заводов Украины стала компания «Оптимумспецдеталь». По документам она покупала у посредников в бывших союзных республиках и странах Восточной Европы запчасти непонятной принадлежности и передавала их «Укроборонпрому».

Руководителями головной компании были сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь и его партнеры по бизнесу Виталий Жуков и Андрей Рогоза.

По данным издания Bihus, через фирмы-однодневки, зарегистрированные в других странах, они закупали детали, не вдаваясь в подробности их происхождения и качества, «легализовали» их происхождение и с наценкой до 300% продавали «Укроборонпрому», не забывая «делиться» с руководством государственного холдинга. Благодаря хорошему отношению, чиновники допускали до торгов только подставные фирмы «Оптимумспецдетали».

Как выяснили журналисты, был у предпринимателей и другой источник своего товара. Через начальника 637-го Военного представительства Министерства обороны компания получала детали с уже списанной военной техники, которую не успели отправить на утилизацию.

В феврале 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование дел «Оптимумспецдетали». Подозрение Игорю Гладковскому и его подельникам предъявили только в декабре 2020 года. На начавшийся в апреле суд подозреваемые не пришли — и их объявили в розыск.

Внутренняя коррупция

Особого внимания заслуживает и отец Игоря Гладковского. До своего прихода на пост главы СНБО Олег Гладковский руководил автомобилестроительной компанией «Богдан», долей в которой владел бывший президент Украины Петр Порошенко. Также бывшему лидеру страны принадлежал завод «Кузня на Рыбальском», который экс-президент продал в 2018 году, еще до начала скандала, успев на нем заработать.

В прошлом году сотрудники Государственного бюро расследований Украины провели выемку документов на заводах «Богдан» и «Кузня на Рыбальском» в рамках расследования уголовного дела об убытках на 500 миллионов гривен при поставках военной техники.

В материалах дела говорится, что в 2016–2018 годах Минобороны Украины подписало контракт на поставки боевых катеров «Кентавр» и санитарных автомобилей. Но вся техника оказалась ненадлежащего качества.

Подозреваемыми по делу стали бывший директор «Кузни на Рыбальском», заместитель министра обороны Украины и два бывших руководителя департамента военно-технической политики и развития вооружения Минобороны Украины.

Следователи пояснили, что заместитель министра поддержал предложение директора завода «Кузня на Рыбальском» отдать ему контракт на строительство военных катеров. Предприятие получило предоплату в размере 80%. Построенные суда передали на баланс Минобороны без проверок. Брак выявили только во время использования. Кроме того, бывший чиновник разрешил использовать санитарные машины завода «Богдан», которые не соответствовали заявленным требованиям.

Новые поставки

Заведенные уголовные дела и смена власти на Украине не остановили нелегальные поставки комплектующих. В январе прошлого года СБУ сообщила о задержании контрабандных деталей к бронемашинам и танкам, которые житель Львова вместе с европейским партнером доставил на Украину с территории одной из постсоветских стран.

Один из высокопоставленных чиновников Минобороны Украины на условиях анонимности в беседе с RT заявил, что подобная практика приносит большой доход предпринимателям. При этом контрабандисты используют разные схемы. Могут даже вывести детали от списанной техники за границу и привезти обратно, выдав их за новые.

«Не стоит удивляться, что военная техника с такими деталями постоянно ломается. Оружие и так производится по старым технологиям, так еще и с использованием бывших в употреблении деталей», — подчеркнул эксперт.