Украинский политолог предложил стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса. План Зиновия Свереды заключается в том, чтобы взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». Кажется, политолог забыл, с чем украинской армии придется столкнуться.

Перл-Харбор для Крыма

Свереда считает, что «нормандский формат» якобы не принес результатов, а Германия и Франция неоднократно занимали в переговорах неоднозначную позицию. По мнению политолога, к диалогу на Украине нужно подключить США и Великобританию, передает телеканал «Прямой». В связи с этим Украина должна придумать свою стратегию атаки и меньше времени уделять обороне.

Свереда предложил взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор».

Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск Зиновий Свереда.

Взорвать Крымский мост в 2018 году предлагал журналист Том Роган. Он назвал факт постройки моста «оскорблением для Украины» и добавил, что США должны помочь в бомбежке сооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию безумием и «уродливым проявлением некачественной журналистики», а Следственный комитет завел уголовное дело в отношении редактора Washington Examiner Уго Гурдона, где появилась статья Рогана.

Свереда привел очень циничное сравнение, говоря о Перл-Харборе. 7 декабря 1941 года японская авиация и лодки напали на американские военные базы в окрестностях Перл-Харбора. В результате нападения погибли 2,4 тысячи человек, еще 1,17 тысячи получили ранения.

Противовоздушная оборона

За шесть лет защита Крыма от военных угроз была усилена. На полуострове размещены значительные силы ПВО, авиации и сухопутных войск. С 2017-го территорию прикрывают системы С-400, под Феодосией, в районе Севастополя, Евпатории и Джанкоя развернуты «Триумфы» (С-400). В начале 2020 года на боевое дежурство заступили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов малой дальности «Панцирь-С1».

На полуострове регулярно отрабатываются сценарии обороны от воздушного нападения потенциального противника. Например, в сентябре прошли стратегические маневры «Кавказ-2020». Тогда военные отработали защиту побережья от вражеского десанта. Участие в мероприятии приняли военнослужащие Новороссийской горной бригады ВДВ. Их поддерживали ударные вертолеты Ми-28Н («Ночной охотник») армейской авиации, артиллерия (гаубицы Д-30 и 2С9 «Нона-С») и танки Т-72 Б3.

А в начале 2020 года подразделения Морской авиации и Черноморского флота отработали соответствующие действия. Тогда в учениях задействовали системы С-400 и самолеты, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

Полуостров входит в состав Южного военного округа (ЮВО). Это значит, что в случае нападения на регион силы ЮВО в кратчайшие сроки прибудут на помощь.

За небом на полуострове следит огромное количество техники: бомбардировщики Су-24М2, штурмовики Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н и Ми-8АМТШ.

Беспилотная защита

Весь Крымский полуостров и мост надежно защищены от любых видов агрессии — со стороны моря, воздуха или суши. Еще в 2015 году на Черноморском флоте сформировали отряды беспилотников. РИА ФАН сообщило, что количество различных видов дронов на флоте и в армии составляет порядка трех тысяч единиц. Вооруженные силы России занимают второе место в мире по количеству беспилотников. На первом месте — Израиль.

К примеру, компания «Кронштадт» производит разведывательные дроны «Орион». Они способны нести различные виды боеприпасов, работать автономно при радиоэлектронной атаке и лететь со скоростью 200 километров в час.

Защита на море

В 2016 году на боевое дежурство заступили береговые комплексы «Бастион» и «Бал», подводные лодки «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону».

На воде стоят фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров». Под водой шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино».

В акватории находятся малые ракетные корабли с шифром «Буян-М». Их количество постоянно меняется, но в 2019 году в состав вошли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Помимо перечисленных машин, есть разведывательные корабли и искатели мин.

Источник фото: Минобороны России

Что с Крымским мостом?

У сооружения интересная система защиты. Если вдруг отдельный диверсант сможет приблизиться к мосту, его тут же обнаружит система активной гидролокации. Что будет дальше, зависит от нарушителя, ведь система может его оглушить с помощью гидроакустики. Этим занимается система контроля акватории и периметра шельфовых и прибрежных объектов «Плавник».

Работает это так: «Плавник» замечает нарушителя, после чего раздается звуковой сигнал с требованием покинуть зону. Если незваный гость не меняет курса и подплывает к опорам моста ближе чем на 100 метров, интенсивность звукового сигнала резко увеличивается до болевого порога и человек не выдерживает — всплывает.

Объект находится в зоне ответственности Черноморского флота. Это значит, что все его силы пойдут на защиту моста в случае нападения.