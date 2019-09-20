Военкоматы заберут всех

Вскоре бегать от военкомата станет еще сложнее. К концу года прописка призывника в том или ином районе не будет обязательной — военкоматы, по задумке, начнут ставить на учет всех молодых людей, находящихся в зоне их ответственности. И это при том, что российская армия постепенно хочет переходить полностью на контрактную службу.

Молодых людей призывают в армию, исходя из места регистрации или временной прописки. Исполнилось 18 — приходит повестка на тот адрес, где прописан потенциальный солдат. С конца 2019 года правила поменяются, следует из Положения о воинском учете, с которым ознакомились «Известия». Все ребята, проживающие в зоне ответственности военкомата, будут обязаны явиться на комиссию вне зависимости, прописаны они в доме или нет.

Такие меры призваны исключить уже давнишнюю тему уклонистов — молодых людей, которые меняют место жительства ради жизни без армейского пайка, учений и других элементов службы. Для любителей бегать от гражданского долга это очевидный минус, но для граждан, которые планируют связать жизнь со службой, — шанс поступить в военный вуз, если ранее не получилось из-за проблем с регистрацией.

Находить молодых людей с «неподтвержденной регистрацией по месту жительства или месту пребывания» будут с помощью данных из учебных заведений и компаний.

Многие жители провинциальных городов хотят после школы чего-то большего, и первый шаг — переезд в крупный город. Допустим, Москву. Жилье в столице недешевое как для покупки, так и для съема. Так как стать жителем Москвы сразу не получается, призывнику приходится периодически возвращаться в родные края, тратя время и деньги, чтобы отметиться в военкомате, к которому приписан.

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Аньков

Трудности призыва

Цель армии не в том, чтобы научить граждан ходить в наряды или чистить картошку, а в навыках защиты страны. На службе человек получает воинскую специальность. Военный эксперт Юрий Кнутов по просьбе «360» рассказал о сложностях, которые могут возникнуть из-за «призывных» поправок в силу.

Во-первых, работа по сбору информации о молодых людях и временных жильцах упадет на плечи атланта, которого в народе называют участковый. Сможет ли он справиться?

Нужно будет получать данные, кто и где снимает квартиру — это довольно сложно. Когда даже налоговые органы не могут эту работу организовать более-менее качественно. Полагаю, это будет декларация, чем реальной реализацией. В ближайшие несколько лет эту систему запустить будет сложно Юрий Кнутов.

Сами военкоматы вряд ли смогут получить такое количество людей и полномочия, чтобы взвалить на себя работу по сбору данных. Кнутов уверен, что предложенные правила призыва смогут заработать не раньше чем через пять лет.

Погоня за призывниками не вяжется со стремлением властей перейти на контрактную армию. По мнению военного эксперта Бориса Юлина, с добровольцами сейчас, видимо, сложности, раз на наемный формат так и не перешли.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Епанчинцев

Вторая проблема — некоторая ограниченность «людских ресурсов».