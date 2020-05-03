Водородные поезда появятся на Сахалине. Топливо таит опасность, но это шаг в будущее

На Сахалине в ближайшее время могут появиться первые в России поезда на водородном топливе. Пока говорить о полном переходе на водородный транспорт рано. Но эта разработка — первый шаг в будущее.

Еще в сентябре прошлого года в ходе V Восточного экономического форума администрация Сахалинской области подписала соглашение с АО «Трансмашхолдинг» и корпорацией «Росатом» о запуске на территории остров поездов нового типа, работающих на водородном топливе. Соответственно, «Трансмашхолдинг» отвечает непосредственно за производство транспорта, а Росатом должен стать поставщиком водородного топлива.

Также предполагается, что разработкой всей необходимой инфраструктуры — в том числе макетов заправочных станций с водородным топливом — будет заниматься Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС). Что интересно, производить и тестировать новые генераторы водорода планируют не на Сахалине, а на противоположном конце страны — на Кольской АЭС, которая находится в Мурманской области.

Преимущества и сложности водородного транспорта

Главное преимущество водородного топлива — это его максимальная экологичность. При использовании водородных двигателей в воздух не выбрасывается никаких вредных веществ. Сегодня это особенно актуально, учитывая экологическую обстановку в мире, в частности, тот факт, что одним из главных источников загрязнения атмосферы является автотранспорт.

Кроме того, эксперты отмечают и экономические перспективы, ведь водород стоит гораздо дешевле, чем, например, нефть. Правда, тут есть один нюанс: водород при высокой концентрации крайне взрывоопасен. Он воспламеняется при малейшем контакте с кислородом. Поэтому его использование в транспорте может быть очень рискованно при отсутствии должного оборудования. Один из самых резонансных случаев в истории — взрыв немецкого дирижабля «Гинденбург» в 1937 году, произошедший как раз из-за утечки водорода. Этот инцидент заставил производителей на долгие годы отказаться от водородных двигателей. И только экологические проблемы последних лет вновь напомнили о таком механизме.

Но теперь уже производители понимают, что работать с водородом нужно очень аккуратно, а безопасное оборудование стоит достаточно дорого. Этот фактор может серьезно затормозить переход на водородное топливо, учитывая неизбежный посткоронавирусный кризис. Из-за этого, например, Mercedes-Benz вынужден был отказаться от производства легковых водородных автомобилей.

Водород становится мировым трендом

На данный момент одним из мировых флагманов водородного производства является Япония. Еще несколько лет назад в стране был утвержден план постепенного перехода на водород. А в марте этого года там открыли один из крупнейших в мире заводов. Кроме того, японцы активно импортируют водород из других стран: например, в сентябре было подписано соглашение с российскими производителями. Недавно также были организованы поставки из Брунея, причем стороны применили инновационный подход с использованием жидкого органического водородного носителя, который должен значительно обезопасить процесс.

Аналогичную программу перехода к «водородному обществу» утвердили в прошлом году в Южной Корее. Hyundаi уже запустил производство водородных поездов. Не отстают и европейские страны: в Германии водородные поезда уже курсируют, в Нидерландах испытание первого такого поезда завершилось в марте.

Поэтому российские разработки в этой области выглядят логичным шагом, тем более что ресурсов в стране достаточно. Но нужно понимать, что запустить водородные поезда в России из-за территории и огромных расстояний значительно дороже, чем в таких сравнительно маленьких странах, как Германия или Япония. Как минимум потребуется в разы больше заправочных станций, чтобы поезда могли курсировать по всей стране, а не в отдельных регионах.

Поэтому в обозримом будущем ждать полноценного перехода на водородный транспорт не стоит. Но первый и важный шаг к этому сделан.