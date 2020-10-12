Ударная сила струи. Как водометы стали постоянным средством разгона протестов

Водометы — распространенный способ разгона протестов. Эти спецсредства применяют во многих странах, если живая сила полиции не справляется. Струя воды под давлением становится опасной. Она может как просто оттолкнуть человека, так и травмировать.

Белорусские водометы

Водометы применяют для разгона протестующих в Белоруссии почти на каждой акции. Так, 11 октября в Минске проходил несанкционированный «Марш гордости». Столкновения с правоохранителями начались почти сразу. Правоохранители направили на толпу водометы.

В начале октября во время демонстрации людей разгоняли этим спецсредством. В какой-то момент демонстранты достали из водомета емкости с краской, после чего он сломался и уехал, поливая сам себя.

Случившееся с милицейским водометом странно воспринял прокурор Минска Олег Лаврухин. Он сказал, что попытка протестующих разобрать государственное спецсредство — насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В конце сентября белорусский ОМОН также применил водометы с краской. Цвет нужен для того, чтобы силовики впоследствии могли найти участников протестов. Краска тяжело оттирается с одежды, так что человеку трудно скрыться.

Водомет как оружие

Мощная струя воды может причинить травмы. На расстоянии пяти метров струя воды выстреливает под давлением примерно в 11 атмосфер и способна причинить тяжкие телесные повреждения, поэтому на таком близком расстоянии это спецсредство почти никогда не применяют. Командир моторизованного взвода подольского ОМОНа Юрий Леонов несколько лет назад сказал, что от такого напора «человеку может голову оторвать».

Ударная сила струи сохраняется и на 30 метрах — она способна отбросить человека или препятствие в сторону, но не причинить травм. То есть сама струя воды вряд ли сломает человеку руку или ногу на таком расстоянии (конечно, это возможно, если часть тела неправильно изогнется), но опаснее именно место, куда отлетит человек в случае удара воды. Он, например, может удариться головой.

У белорусских силовиков водометы модели BR6 Predator («Хищник»). Одна единица стоит около 350 тысяч долларов (почти 27 миллионов рублей). На машине установлено два водомета, дальность которых составляет 55-70 метров. Это значит, что на ближней дистанции струя воды может причинить еще более серьезные травмы человеку.

Некоторые водометные машины имеют три дополнительные емкости по 60 литров — с газом, краской или пеной. Краску подмешивают в воду, чтобы помечать особо активных протестующих. Также в воду могут замешать слезоточивый газ. Из большого бака эти вещества поступают в бак поменьше — шестилитровый. Все-таки большая доза газа может привести к тяжелым последствиям для здоровья человека.

Международная экспертная организация iSANS опубликовала специальный доклад, проанализировав данные о пострадавших во время уличных протестов и задержаний в Минске. Авторы утверждают, что получили доступ к диагнозам 347 человек, доставленных в больницы Минска с 9 по 13 августа 2020 года.

В списке травм огнестрельные ранения, открытые и проникающие травмы грудной клетки, осколочные ранения разных частей тела, термические ожоги, химические ожоги глаз, баротравмы ушей, переломы, вывихи и гематомы. Авторы доклада сообщили, что значительная часть травм и ранений стала результатом физического насилия со стороны минских силовиков, но наиболее тяжкие объясняются применением так называемого нелетального оружия: резиновых пуль, слезоточивого раза и светошумовых гранат. Водометов в списке нет.

Водомет франкфуртской полиции / Источник фото: Pixabay

Популярное средство

Водометы часто применяют для разгона протестов в разных странах. В последний раз в Киргизии после выборов в парламент. В него прошли только четыре партии из более чем 40. Сторонники тех объединений, кто не попал в парламент, устроили акцию протеста. 5 октября демонстрантов поливали из водометов, закидывали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. В ходе акции пострадали 590 человек, один погиб.

В мае акции протестов прошли в Чили. Собрались технические специалисты, работающие в медучреждениях. Они требовали от правительства такие же привилегии, которые есть у врачей и медсестер во время пандемии. Некоторые демонстранты даже нападали на полицейских. Чтобы успокоить протестующих, правоохранители пригнали водометы и применили слезоточивый газ. Эти спецсредства в Чили применяют при любой возможности — то же самое было в 2019 году, когда люди протестовали против роста цен на проезд в метро, и в 2016-м, когда чилийцев не устроила пенсионная реформа президента.

В апреле 2019 года в Гонконге в городской парламент внесли законопроект, который обязывает выдавать осужденных или обвиняемых в Гонконге Китаю. Документ вызвал волну протестов в городе, которая потребовала вмешательства правоохранительных органов. Полиция, чтобы разогнать толпу, тоже применила водометы.

В 2018 году в Брюсселе (Бельгия) на фоне повышения цен на топливо на улицу вышли недовольные люди. Для разгона протеста полиция применила водометы. Тогда в акции участвовали около 300 человек. Около 60 задержали — у них при себе были запрещенные предметы: ножи, файеры.