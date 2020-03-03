Водохранилища защитят законом. Строительство в водоохранных зонах не нужно никому

Зоны охраны питьевых источников Москвы и Подмосковья под угрозой, посчитали активисты. Они поспешили обвинить власти региона в сокращении границ санитарных зон и передаче их застройщикам. Поводом для возмущения стала отмена нескольких устаревших актов. Сейчас остался только один документ — постановление 1980 года. Но водоохранные зоны на самом деле не сократились. И при подготовке новых норм власти, местные жители и ученые будут добиваться, чтобы охранная зона питьевых источников осталась прежней.

Границы воды

Активисты заявили, что чиновники Москвы и Подмосковья сократили границы санитарных зон водоемов, создав правовой вакуум. Освободившиеся земли уже якобы отдали под строительство различным компаниям. По словам активистов, в ближайшее время на берегах появятся многоквартирные дома, защитные леса вырубят, а все водоемы загрязнят мусором и отходами. Это приведет к тому, что из водопроводных кранов потечет грязная вода, так как на очистку нужны миллиарды рублей.

Однако все обстоит не так. Без питьевой воды регион точно не останется и брать ее будет все из тех же водохранилищ. Власти Подмосковья и Москвы действительно перестали применять пять нормативных актов, принятых во времена СССР. В этих документах правила противоречили друг другу, а каждый новый акт не отменял нормы в прошлом документе. Все это привело к появлению правовых коллизий.

Например, в документе от 1941 года граница санитарной зоны водоема проходила по границам населенных пунктов, которых уже давно нет. Там же говорилось, что жителям Истры запрещено сдавать квартиры в аренду и нельзя строить новые здания. В 2020 году эти правила выглядят совсем странно.

При этом сами акты действовали одновременно. Совместным постановлением Москвы и Московской области от 17 декабря 2019 года предлагается в вопросах зон защиты санитарной охраны (ЗСО) руководствоваться документом 1980 года. Его приняли исполнительные комитеты Московского городского и Московского областного советов народных депутатов во исполнение поручения Совета Министров РСФСР об упорядочивании норм, регулирующих вопросы ЗСО.

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Как пояснили в Министерстве экологии Подмосковья, этот акт стал единственным документом, актуальным к применению. В нем описаны границы всех санитарных зон по состоянию на 1980 год, которые больше, чем определенные СанПином 2010 года. Этим документом решили руководствоваться, пока не появится новая методика расчета ЗСО.

«Этот вопрос находится исключительно в правовой плоскости, именно поэтому он и не вызвал опасений у юристов», — отметили в пресс-службе министерства.

Новую методику расчета санитарных зон питьевых источников для всей России уже несколько лет разрабатывает Роспотребнадзор. Итогового документа пока нет.

«Пока не разработана методика, Роспотребнадзор руководствуется СанПином 2010 года, где границы зон санитарной охраны сокращаются с одного километра до 500 метров. Мы с этим не согласны. В ряде случаев целесообразно увеличивать, а не уменьшать санитарную зону», — отметили в Министерстве экологии региона.

Новые нормы

Сегодня в вопросе о том, что нужны новые нормы по определению зон санитарной охраны, в Московской области единодушны и чиновники, и активисты, и ученые. Все они считают, что сокращать действующие границы санитарных зон нельзя. На встрече рабочей группы в конце января власти Подмосковья договорились со специалистами Института водных проблем РАН о совместной работе.

Ученые подготовят документ, согласно которому можно научно обосновать увеличение границ охранных зон источников питьевого водоснабжения свыше 500 метров и предусмотреть современные методы защиты источников.

Вопрос охраны источников питьевой воды для столицы и Московской области взял на личный контроль президент России Владимир Путин. Он поручил правительству РФ, региональным властям и ученым до августа подготовить предложения по методике установления санитарных зон. До этого момента в Подмосковье они будут определяться согласно постановлению 1980 года.