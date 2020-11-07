Водителям запретили ездить по выделенкам. Это ускорит общественный транспорт

С субботы, 7 ноября, простым автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Если раньше по большинству таких полос можно было ехать в выходные, то теперь этим безнаказанным временам конец — или штраф.

Как изменятся правила

С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы запрещен для водителей вне зависимости от дня недели. Теперь по этим полосам разрешено ездить только городскому транспорту, такси, машинам экстренных служб (пожарные, скорая и полиция), коммунальных служб и велосипедов.

За проезд легкового или любого другого автомобиля, который не попадает под вышеуказанные категории, на водителя наложат штраф в размере трех тысяч рублей (со скидкой, которая действует первые 20 дней, — 1,5 тысячи). Заниматься отслеживанием нарушителей будут камеры, как и раньше. Причем водителя могут наказать не только за проезд по этой полосе, но и за пересечение сплошной линии разметки (500 рублей). А если автолюбитель проигнорировал знак «кирпич», выехав на выделенку, — еще 500 рублей. В случае внезапной стоянки на полосе — штраф три тысячи рублей (со скидкой — 1,5 тысячи).

Цель нововведения с запретом проезда машин по выделенкам — позволить общественному транспорту курсировать без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Автобусам и троллейбусам необходим приоритет в мегаполисе, потому что они могут перевезти большее количество человек за меньший отрезок времени и с меньшими затратами на инфраструктуру. Например, один автомобиль перевозит в среднем 1,4 человека, а автобус — сотню, занимая место примерно двух автомобилей.

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Автомобилисты уже могли заметить, что перед началом почти всех выделенок Москвы убрали значок 8.5.2 «Рабочие дни» — два перекрещенных черных молотка на белом фоне. Теперь над началом полос для общественного транспорта висит одинокий знак 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств» с синим фоном. Табличка «Рабочие дни» означала, что выделенка для общественного транспорта работает только по будним дням, а в выходные по ней могут ездить любые автомобилисты.

По старым правилам, водители могли двигаться по выделенкам в выходные и праздничные дни, если, конечно, висел знак «Рабочие дни». Выезжать на эту полосу в будни можно было только в двух случаях: если водителю нужно совершить поворот направо либо высадить пассажиров, да и то только в местах, где присутствует прерывистая разметка. По правилам при повороте автомобилист должен въехать сначала на выделенную полосу, а потом перестроиться уже на любую другую. Эти правила продолжат действовать и после 7 ноября.

Ускорение для избранных

Выделенные (автобусные) полосы для общественного транспорта — один из способов борьбы с пробками. Быстрые автобусы, передвигающиеся по свободным от других автомобилей полосам, позволяют людям пересаживаться из машин, стоящих в бесконечном трафике, на общественный транспорт. Скорость передвижения троллейбусов и автобусов по выделенным полосам приближается к скорости поездов в метро, а переоборудовать их проще и дешевле, чем построить подземные тоннели.

Источник фото: РИА «Новости» / Артем Житенев

С 2011 по 2019 год в Москве появились 200 километров выделенных полос для движения общественного транспорта, а самая первая выделенка появилась в 2009 году. Она растянулась на 2,6 километра на участке Волоколамского шоссе от МКАД до поворота к станции метро «Тушинская».

Помимо преимуществ для автобусов и троллейбусов, большую роль выделенки играли для машин экстренных служб — скорых, полиции, пожарных. Пока другие участники движения стоят в пробке, сотрудники этих служб могут спокойно работать.

Сайт kр.ru написал со ссылкой на департамент транспорта, что скорость движения по выделенке возрастает на 20–30%, в зависимости от ее местоположения. Если это касается автобусов и троллейбусов, то, соответственно, применимо и для автомобилей экстренных служб.