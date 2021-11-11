Водителя BMW ничего не спасет после аварии со звездой «Зимней вишни». Злостный неплательщик штрафов ответит за ДТП

Актриса фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова попала в больницу после аварии в центре Москвы. Ее иномарка стала одной их трех, столкнувшихся на проспекте Мира. Предполагаемый виновник ДТП оказался злостным нарушителем с 70 неоплаченными штрафами. Таких людей призвали не наказывать рублем, а сразу лишать прав — перевоспитать их трудно.

Авария с BMW, Volvo и Hyundai произошла днем 10 ноября. Сафонова сидела за рулем последней машины. Сейчас актриса находится в больнице. По словам источника «360», у пострадавшей диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны и перелом руки.

После ДТП врачам передали и предполагаемого виновника аварии — водителя BMW. На иномарке числится 70 неоплаченных штрафов. Чаще всего водитель превышал скорость. Подобных злостных нарушителей ПДД стоит жестче наказывать, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин.

«В данном случае, наверное, было бы правильно ужесточать [наказание за многократное нарушение ПДД]. По достижении какого-то количества нарушений вплоть до отъема прав, запрещения поездок», — заявил он «360».

Депутат отметил, что если водитель не оплачивает штрафы, то ему нет дела до их количества. Такому человеку все равно 70 у него неоплаченных штрафов или 100.

«Человек все равно не платит [штрафы]. Забирать надо права, другого ничего не будет. Трудно таких воспитать», — сказал Дерябкин.

Избежать наказания не удастся

Момент аварии засняли камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель ВМW в какой-то момент резко перестраивается, пролетая перед Volvo. Затем иномарка оказывается на встречке, где влетает в Hyundai, а затем в Volvo.

По словам автоэксперта Петра Баканова, виновнику аварии вряд ли удастся избежать наказания.

«Если речь идет о какой-то технической неисправности, произошедшей не по вине водителя BMW, или какие-то непредвиденные обстоятельства, мне даже сложно их представить, то, возможно, можно будет как-то избавиться от ответственности», — сказал он «360».

Автоэксперт отметил, что во многом вина лежит на том человеке, который управлял автомобилем BMW. Именно эта иномарка пересекла несколько рядов и выехала на встречную полосу.

Он добавил, что даже если была техническая неисправность, все равно водитель BMW несет ответственность за состояние своего транспортного средства. Как считает автоэксперт, в случае с ДТП на проспекте Мира речь идет о банальном случае, когда человек не справляется с управлением.

Источник фото: t.me/moscowproc

«Хочу сказать, что у наших водителей есть очень дурная привычка. Когда замедляется какой-либо ряд, что делает наш обычный водитель? — Он начинает ускоряться и резко перестраиваться, чтобы продолжить движение», — пояснил он.

Водители просто не хотят подождать, а в итоге создают большое количество проблем для других участников движения. По словам Баканова, в этом плане российские автомобилисты очень нетерпеливые.

Чья BMW?

После аварии журналисты выяснили, что за рулем BMW находилась Маргарита Рафальская. Владельцем машины является Станислав Корноухов. Он рассказал, что купил автомобиль два года назад для своего сына.

«Я эту машину два года уже не вижу, на ней страховка на моего сына. Я ее из салона вывез и сыну ее подарил. Но там не сын был, там еще кто-то был», — заявил мужчина Life.

При этом владелец иномарки подтвердил, что за рулем могла сидеть Рафальская. Девушка приходится его сыну гражданской женой. После ДТП Корноухов еще не связывался с молодым человеком. Он подчеркнул, то после покупки полностью передал ему иномарку.

Согласно информации сетевого издания, почти за два года сын Корноухова получил 100 штрафов, из которых пять не заплатил.