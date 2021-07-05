Сильнейший ливень прошел в Сочи 4 июля. Дождь сопровождали сильные порывы ветра. В результате ненастья город оказался в воде. «360» собрал подборку видео, на которых виден масштаб бедствия.

Местные власти предупредили жителей, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах могут выйти из берегов.

Сочинцев просят подготовиться к возможной эвакуации. Нужно собрать вещи первой необходимости и документы.

Управление МЧС по Краснодарскому краю попросило жителей и гостей из Сочи из-за плохих погодных условий не выходить из дома. Нужно плотно закрыть окна и двери, укрепить крыши. Нежелательны прогулки к морю или на набережную.

Машины лучше не ставить у линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов.

Поездка на общественном транспорте теперь стала для местных экстримом.

На пляж в Имеретинской низменности в поселке Сириус ураганным порывом ветра выбросили на пляж парусник с людьми. Дежурившие на пляже спасатели эвакуировали людей и пассажиров. В результате никто не пострадал.

Источник фото: телеканал «360»

Вышедшие из берегов реки начали сносить в открытое море катера и лодки местных жителей.

«Вот, посмотрите, это уже четвертый плывет. Вот люди заработали денег», — прокомментировала происходящее одна из горожанок, снимая на видео уносящийся с потом грязной воды катер.

Те, кто сейчас в горах, должны оставаться на месте. Нужно там переждать пик непогоды, а потом найти укрытие, посоветовали спасатели.

Всегда находятся те, кто не слушает рекомендаций. Двое взрослых и ребенок решили искупаться на диком пляже в Анапе. В итоге они погибли. Еще трое пропали без вести.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В течение дня в городе обещают е ливни с грозами и градом. Кроме того, есть опасность формирования смерчей, предупредило ведомство. Ветер усилится до 20–22 метров в секунду.