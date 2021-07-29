Во всем виновата жадность. Шакире грозит уголовный срок

Певица Шакира предстанет перед судом в Испании по обвинениям в неуплате налогов. В общем сложности речь идет о 14,5 миллиона евро. Ей может грозить тюремный срок. «360» узнал у эксперта, почему знаменитости уклоняются от налогов и чем это обычно заканчивается.

Дело Шакиры

После трех лет расследования суд пришел к выводу, что есть «достаточно доказательств» для судебного преследования Шакиры за уклонение от уплаты налогов на 14,5 миллионов евро. Прокуратура обвинила певицу в шести налоговых преступлениях, за которые в случае признания ее виновной она может быть приговорена к тюремному заключению. Об этом сообщил Euro Weekly News.

«Изабель Мебарак Риполл [настоящее имя певицы] перестала платить налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах, несмотря на то, что она была обязана это делать, потому что здесь у нее есть налоговая резиденция», — сказал председатель суда первой инстанции.

Как постановил суд, Шакира с 2011 года жила в Каталонии вместе со своим мужем защитником футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике. Согласно местным законам, если человек живет в стране больше 180 дней, то он становится ее налоговым резидентом. Следовательно он обязан платить налоги на все свои доходы, включая полученные в других странах.

Певица опровергла обвинения и сказала, что находилась в Испании «время от времени», а жила в основном на Багамских островах. Однако налоговые инспекторы собрали доказательства того, что Шакира находилась в стране больше 183 дней.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила в разговоре с «360», что все факты указывают на то, что певица нарушила закон. Шакира вполне можно столкнуться с тюремным сроком, а также с нее взыщут сумму налогов, штрафов и пенни. Единственное, что поможет ей избежать реального срока — это признание своей вины и сотрудничество с налоговыми органами.

Почему врут?

По словам Ярмуш, причина, по которой обеспеченные люди избегают уплаты налогов — это элементарная жадность и недальновидность. Из-за пандемии бюджет всех стран достаточно обездолен, поэтому налоговые органы сейчас всерьез возьмутся за тех, кто бегает от уплаты налогов. Помимо Шакиры есть еще великое множество бизнесменов, не соблюдающих закон.

Как рассказала собеседница «360», одна из самых сложных налоговых систем — в США. Есть страны, подписавшие договоры с другими государствами об избежании двойного налогообложения. Например, гражданин Испании, проживающий в России на постоянной основе, может платить налоги только в России. В Штатах это так не работает. Американцы могут проживать хоть в офшорной юрисдикции, где налоги вообще не платятся, но при получении дохода все равно обязаны выплачивать налог США.

В целом большинство стран имеют более менее схожее налогообложение. Если говорить про Россию, то по мнению Ярмуш, для физических лиц здесь налоговая гавань. Она отметила, что 13% — это очень маленький налог.

Другие знаменитости

Шакира действительно не единственная известная личность, у которой появились проблемы с налогами. Недавно Минюст США выдвинул обвинения Олегу Тинькову за сокрытие сведений об активах в один миллиард долларов.

Дело в том, что бизнесмен отказался от гражданства США через три дня после того, как стоимость его акций превысила один миллиард. При этом в налоговой декларации он указал доход в 330 тысяч долларов. За такое правонарушение ему грозит до шести лет тюрьмы.

В 2009 году в неуплате налогов обвинили актера Николаса Кейджа и всучили ему счет на шесть миллионов долларов. Он утверждал, что в неуплате виноват его менеджер, но в конечном счете оплатил свои налоги, а также штрафы и пенни.

Актриса Памела Андерсон также несколько раз сталкивалась с налоговыми проблемами. В 2009 году ее обвинили в неуплате почти двух миллионов долларов. А в 2011 году предъявили штраф на еще большую шестизначную сумму.

А певица Лорин Хилл в 2013 году была приговорена к трехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов на сумму около 1,8 миллиона долларов с 2005 по 2007 год.

Самая напряженная налоговая эпопея была у актера Уэсли Снайпса. В 2008 году он был признан виновным в неуплате налогов на доход примерно в 38 миллионов долларов и получил три года тюремного заключения. Судья не стал сразу сажать его в тюрьму, согласившись подождать решения по апелляции. Приговор обжаловать не удалось, и в 2010 году Снайпс отправился в тюрьму, где пробыл вплоть до апреля 2013 года. Его также обязали выплатить 9,5 миллионов долларов.