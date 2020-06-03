Facebook виртуально бастует. А виноват во всем Трамп

Глава Facebook столкнулся с критикой из-за политики компании в отношении постов Дональда Трампа. Сотрудники социальной сети обвинили Марка Цукерберга в бездействии. Они также покинули свои рабочие места и запустили в Twitter хештег #TakeAction в поддержку своей акции протеста.

Отказался удалять пост

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку, покинув свои рабочие места на один день. Часть этих работников отправились на протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Чем же всех так разозлил Марк Цукерберг?

В пятницу Дональд Трамп написал пост, который руководство Twitter пометило, как нарушающий правила компании. По мнению социальной сети, его твит прославляет насилие. Они не стали удалять его в качестве исключения ради общественных интересов.

«Когда начинается мародерство, начинается стрельба», — гласил твит президент США.

Facebook отказался действовать в том же ключе и оставил пост на своей платформе. В пятницу глава компании Марк Цукерберг объяснил свое решение в посте на Facebook. По его словам, хотя он считает высказывания Трампа «глубоко оскорбительными», они не нарушают политику компании в отношении подстрекательства к насилию.

Пост он оставил по двум причинам. Во-первых, люди должны знать, планирует ли правительство развернуть силы. Во-вторых, потому что Трамп вроде как отошел от своего первоначального высказывания. Президент написал в следующем посте, что его высказывание просто «предупреждало о возможности того, что грабеж может привести к насилию».

Вскоре после публикации поста Цукерберг провел встречу с сотрудниками, чтобы прояснить свою точку зрения. Аудиозапись встречи попала журналисту The Verge. Как передает издание, Цукерберг мучился из-за своего решения.

«Это было то, с чем я боролся практически весь день, с тех пор как проснулся… Это было довольно мучительно для меня», — цитирует его слова The Verge.

В конечном счете, он и начальник управления политики компании пришли к выводу, что замечания Трампа не нарушают их существующую политику. Однако Цукерберг сказал, что они пересмотрят свою политику вокруг политиков, обсуждающих использование государственной силы в Facebook. Процесс, по его словам, займет несколько недель.

Публичная критика

Некоторых работников такое решение устроило. Большая часть осталась недовольна поведением главы компании и решила протестовать. Отличительной чертой стало то, что протесты были публичными, а свое негодование они разместили в конкурирующей социальной сети Twitter. Это сразу получило широкую огласку и распространение.

Тысячи сотрудников раскритиковали решение Цукерберга в своих постах. Для этого они использовали хештег #TakeAction, что переводится как действуй. К акции протеста присоединились некоторые топ-менеджеры компании, сообщает Reuters. Высказались и все семь инженеров компании React code library, которая поддерживает приложения Facebook.

«Недавнее решение Facebook не реагировать на посты, подстрекающие к насилию, игнорирует другие варианты обеспечения безопасности нашего сообщества. Мы умоляем руководство Facebook #TakeAction», — говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter.

Менеджер по продуктам в Instagram Кэти Чжу, опубликовала Твиттере снимок экрана. На нем видно, что для описания своего запроса на выходной, чтобы участвовать в забастовке, она написала #BLACKLIVESMATTER.

Директор по дизайну продуктов для новостной ленты Facebook Райан Фрейтас написал, что «Марк ошибается, и он постарается самым громким образом изменить его мнение». Он также отметил, что мобилизовал «50+ единомышленников» для лоббирования внутренних изменений.

Сотрудник, занимающийся исследованиями и разработками в Facebook, написал, что полностью не согласен с решением Цукерберга ничего не делать с недавними постами Трампа. Свой пост он начал со слов: «Я не знаю что делать, но точно знаю, что ничего не делать неприемлемо».

Директор по управлению продуктами и бывший руководитель приложения Vine Джейсон Тофф организовал сбор средств для групп расового правосудия в Миннесоте.

Тофф написал в Твиттере: «Я работаю в Facebook, и я не горжусь тем, как мы себя подаем. Большинство сотрудников, с которыми я говорил, чувствуют то же самое. Мы делаем так, чтобы нас услышали».

Кроме того, компания Talkspace, занимающаяся онлайн-терапией, заявила, что прекратила переговоры о партнерстве с Facebook. Как сообщает Rеutеrs, генеральный директор Talkspace написал, что «не поддержит платформу, которая провоцирует насилие, расизм и ложь».

Реакция Facebook

Как передает The Verge, в ответ на акции протеста Цукерберг планирует провести в ближайшее время собрание с сотрудниками. А пока он написал пост в Facebook, где заявил, что компания пожертвует дополнительные 10 миллионов долларов на цели социальной справедливости.

Пресс-секретарь Facebook Энди Стоун сообщил, что у сотрудников, взявших выходной для участия в акции протеста, не будут отнимать этот день из отпускных. Он также призвал их говорить открыто о своем несогласии с руководством. Поскольку компания всегда ждет честных отзывов и это может помочь им в принятии будущих непростых решений относительно контента на платформе.

Все чаще и больше сотрудники крупных технологических компаний обращаются к своему руководству, требуя от них изменения политики компаний. Начало этому положила забастовка работников Google по поводу сексуальных домогательств в 2018 году. После чего последовали громкие протесты в Amazon, Microsoft и Salesforce, среди прочих. В октябре сотни сотрудников Facebook подписали открытое письмо Цукербергу о его решении освободить политическую рекламу от проверки фактов.