Во льдах Тибета обнаружили неизвестные вирусы. Пора паниковать?

Во льдах Тибета обнаружили неизвестные вирусы, которым более 15 тысяч лет. Специалисты уверены, что паниковать из-за появления новых болезней пока что рано. Чтобы говорить об опасности для человека, надо тщательно изучить новый вирус.

Ученые нашли во льдах Тибета неизвестные вирусы, возраст которых может превышать 15 тысяч лет. Именно благодаря холоду часть возбудителей выжила. Образцы льда собрали еще шесть лет назад.

Ледник формировался несколько тысячелетий послойно и вобрал в себя воздух и частицы, которые в нем находились. Ученые разбирали эти слои и на основе их изучали, как менялся климат, какими были вирусы, бактерии и воздух.

Выяснилось, что во льду находятся генетические коды 33 возбудителей. Ученым удалось идентифицировать четыре вируса, а остальные не были известны науке. Примерно половина оказалась все еще живой.

Ученые предположили, что найденные вирусы могут поражать клетки в экстремально холодных условиях. Исследователи создали особый метод обеззараживания возбудителей, чтобы изучить их генетические цепочки. Они также решили, что такие вирусы можно найти на Марсе и Луне.

Идентифицированные четыре вируса входят в семейство, которое поражает бактерии, а остальные произошли от растений. Это значит, что для животных и людей нет опасности.

Способность к выживанию

Вирусы — это одна из первых форм существования жизни, они могут долго сохранять свою жизнеспособность. Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского» Александр Бутенко объяснил «360», что лед и мерзлота способствуют сохранению патогенных агентов. Он предположил, что эти вирусы вычленили с помощью молекулярно-генетических исследований.

Берется проба и выявляют нуклеиновую кислоту, а потом определяют последовательность нуклеотидов и определяют их таксономическое положение Александр Бутенко.

Любое появление новых вирусов может теперь вызвать обеспокоенность у человека. Однако паниковать из-за новых болезней пока что рано. Бутенко уверен, что для этого нужно узнать, к какому порядку, семейству, подсемейству и роду относится вирус. И только когда это удастся определить, можно говорить о его потенциальной опасности.

Он отметил, что сейчас выделяется много эболоподобных вирусов, в том числе и от летучих мышей. Сейчас также выделяют многие коронавирусы и определяют их родство с бета-коронавирусом, к которому относятся уханьский, бразильский, британский и индийский штаммы.

«В систематике этих вирусов доказано, что все они обладают патогенностью. Даже если сейчас выделят новый коронавирус, то он станет предметом изучения того, какие он может причинить последствия», — объяснил Бутенко.

Опасность во льдах

В прошлом месяце у жителя тувинского села заподозрили сибирскую язву. Ее бактерии могут спать в почве довольно долгое время и активизироваться при разрушении поверхности.

Но, как оказалось, не только вирусы, но и сибирская язва вместе с другими бактериями может консервироваться в вечной мерзлоте и льдах. Кандидат географических наук, гляциолог Мария Ананичева рассказала, что в районе Якутска постоянно раскапывают вечную мерзлоту, в которой есть могильники.

«Туда захоранивали животных больных людей. И сейчас это все тает. Там огромная опасность, что от этих могильников могут быть вирусы и риски для человека», — заявила специалист.

К счастью, за такими случаями следят и моментально излечивают людей, пораженных сибирской язвой.

Но даже с учетом таяния вечной мерзлоты и нахождения вирусов во льдах впадать в панику не стоит. Ананичева отметила, что на фоне пандемии появляются спекулянты, которые сеют панику и хотят получить деньги.