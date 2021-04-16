Во Франции секс с детьми приравняли к изнасилованию. Но для Ромео и Джульетт есть исключение

Французский парламент одобрил закон, квалифицирующий секс с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование. Наказание предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет. Сексуальная связь между взрослым и его родственником в возрасте до 18 лет теперь тоже уголовно наказуема.

Во втором чтении законопроекта члены нижней палаты парламента единогласно проголосовали за новый закон о сексуальном согласии, написал France 24. По нему секс с детьми до 15 лет будет считаться изнасилованием, как и секс между взрослым и его родственником в возрасте до 18 лет.

В первом случае действует небольшая оговорка: «Ромео и Джульетта». По ней сексуальные отношения между несовершеннолетним и лицом, которое старше меньше чем на пять лет, по обоюдному согласию не будут считаться изнасилованием. Некоторые депутаты посчитали, что разрыв в пять лет — это слишком много, но министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что не хотел «предавать суду подростка 18 лет, потому что у него был секс по обоюдному согласию с девушкой 14 с половиной лет». Наказание за нарушение закона предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет.

Закон также направлен на борьбу с педофилами в интернете. Любому человеку, уличенному в попытке ухаживания за детьми в возрасте до 15 лет через интернет ради секса, грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро (13 634 625 рублей).

Источник фото: Background photo created by jcomp — www.freepik.com

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сказал, что голосование ясно дало понять — дети под запретом. По его словам, это исторический закон для французских детей и общества.

До принятия этого закона французское правительство регулярно критиковали за недостаточную заботу о детях. Раньше для того, чтобы предъявить обвинения взрослому в изнасиловании или сексуальном домогательстве, прокуратура должна была доказать, что ребенка заставили вступить в половую связь путем запугивания, принуждения или обмана. Что касается возраста сексуального согласия, депутаты сначала хотели установить его на уровне 13 лет, что было бы одним из самых низких показателей в Европе. Правительство президента Эммануэля Макрона настояло на повышении возрастной планки.

Резонансные случаи

Вопрос о принятии возраста согласия неоднократно поднимался начиная с 2018 года. Тогда в СМИ прогремела новость о том, что 28-летний мужчина, вступивший в половой акт с 11-летней девочкой, изначально был обвинен не в изнасиловании, а в менее серьезной форме преступления на сексуальной основе.

Этот случай вызвал общественный резонанс во Франции, где зачастую правоохранительные органы игнорировали случаи секса между детьми и взрослыми, если последним удавалось представить все как половой акт по обоюдному согласию.

Еще одна показательная история касается дела девушки по имени Жюли. Она обвинила два десятка пожарных в неоднократном изнасиловании более 10 лет назад, когда ей было от 13 до 15 лет. При этом французский суд представил обвинения только в отношении трех мужчин, признавших, что занимались с ней сексом. Они настаивают, что все было по обоюдному согласию. Несмотря на попытки Жюли добиться справедливости, суд отказался переквалифицировать обвинения с сексуальных домогательств на изнасилования. Мать пострадавшей заявила Associated Press в марте, что они с дочерью передадут дело в Европейский суд по правам человека.

Источник фото: Girl photo created by jcomp — www.freepik.com

Оговорка про инцестуальные отношения в законе тоже появилась не просто так. Незадолго до его принятия во Франции прогремел еще один громкий скандал, в котором оказался замешан один из самых выдающихся интеллектуалов Франции — Оливье Дюамель.

Его падчерица Камилла Кушнер выпустила книгу, в которой обвинила Дюамеля в том, что он насиловал ее брата-близнеца в течение нескольких лет начиная с 14-летнего возраста. В своей книге La Familia Grande она рассказала, что десятки либеральных друзей-интеллектуалов ее матери знали о насилии, но предпочли промолчать.

Дюамель возглавлял высший институт политологии Франции и был постоянным экспертом на национальном телевидении. Во вторник он признал себя виновным в интервью спецподразделению полиции, которое расследует преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, сообщили AFP источники, близкие к расследованию.

Во Франции сексуальное насилие, совершенное членами семьи, не имеющими кровного родства, считается кровосмесительным. Frаnсе 24 со ссылкой на недавний опрос французского института Ipsos написал, что почти каждый десятый француз был жертвой инцеста.

Приставания на улице

Первые подвижки в ужесточении законов о сексуальных преступлениях Франция начала делать в 2018 году. Тогда в стране запретили сексуальные домогательства на улице. Все началось с истории Мари Лагер, ставшей символом проблемы уличных домогательств. В Сеть попало видео, на котором ее преследовали, а когда она обвинила в этом мужчину, он ее ударил.

Источник фото: School photo created by drobotdean — www.freepik.com

После этой истории Франция приняла закон, по которому запрещены уличное преследование, непристойные выкрики и свистки вслед. Как отмечал Forbes, французский подход считается уникальным, потому что полиция может наказывать преступников на месте. Пострадавшей или пострадавшему необязательно идти в полицию и проходить через долгие и трудные судебные разбирательства. Если сотрудник правоохранительных органов замечает подобное поведение на улице, он имеет полное право подойти к злоумышленнику, сообщить ему, что тот нарушил закон, и оштрафовать.

Конечно, это не отменяет того факта, что мужчины могут воздержаться от домогательств, видя полицию на горизонте и начать их, как только та скроется из виду. Но это все равно лучше, чем ничего.

По закону нарушителям грозит штраф на месте в размере до 750 евро (68 250 рублей) или 1500 евро (136 502 рубля) при наличии отягчающих обстоятельств, например, если жертва моложе 15 лет.

По сообщениям Reuters, за первый год работы закона власти оштрафовали более 700 мужчин. Первым осужденным стал мужчина, ударивший женщину в автобусе недалеко от Парижа, а также отпустивший непристойные замечания в ее адрес. В сентябре 2018 года его посадили в тюрьму за нападение и оштрафовали на 300 евро (27 300 рублей) за комментарии.